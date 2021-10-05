Никто не рискует: ЦБ поддержал создание перестраховочного пула по ОСАГО

Центробанк поддержал создание перестраховочного пула, сообщили «Известиям» в регуляторе. Такой формат предполагает, что все страховые компании объединяются по наиболее убыточным сегментам ОСАГО (например, таксисты или начинающие водители) и равномерно покрывают риски по полисам для таких клиентов. Однако пока не все смогут принимать в нем участие, так как имеют лицензию только на первичное страхование. Для этого в Госдуму будет внесен законопроект о принятии изменений в закон об организации страхового дела, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла также заниматься перестрахованием , сообщил «Известиям» источник на рынке.

Изменчивый ОСАГО

Банк России поддерживает создание перестраховочного пула по наиболее убыточным сегментам ОСАГО, так как это повысит доступность полиса для потребителей, сообщили в пресс-службе регулятора. Введение такой системы предложили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) для ряда категорий с повышенной частотностью ДТП, например такси, автобусов и водителей из определенных регионов . Риски по подобным сегментам будут распределяться на все компании перестраховочного пула пропорционально их доле на рынке, сообщили в РСА.

Источник в отрасли сообщил «Известиям», что новая система, скорее всего, заменит «Е-Гарант». На этот сервис поступало множество жалоб , им также активно пользовались мошенники. Система предназначалась для оформления клиентом полиса ОСАГО после получения отказа от одного из страховщиков и, чтобы гарантировать покупку автогражданки, не предусматривала никаких дополнительных проверок, которые часто и были причиной отказа при подаче заявки через сайт компании. Это давало злоумышленникам возможность оформлять поддельный ОСАГО. «Е-Гарант» также был причиной многочисленных расторжений полисов страховщиками.

Никто не рискует Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Справка «Известий» «Е-Гарант» — это система для электронного оформления ОСАГО, она гарантирует заключение договора автогражданки клиентам, которые получили отказ на сайте одной из страховых компаний. Тарифный коридор по ОСАГО, то есть верхнюю и нижнюю границы цен по полису устанавливает ЦБ. В рамках индивидуализации автогражданки этот показатель был расширен на 20% в обе стороны в начале 2019-го.

Перестраховочный пул покроет риски наиболее опасных сегментов автогражданки, разделив премии и убытки равномерно по рынку . При этом необходимость расширять тарифные коридоры по ОСАГО останется. Об этом уже ведутся переговоры с Банком России, рассказал источник на страховом рынке.

Новый формат работы обеспечит доступность полиса для водителей, однако сейчас не все компании смогут в нем участвовать, так как имеют только лицензию на первичное страховани е, а покупка новой потребует значительных трат. ЦБ обсуждает внесение изменений в закон об организации страхового дела, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла заниматься и перестрахованием, сообщил источник. Законопроект скоро будет внесен в Госдуму и может быть принят уже к следующему году. После таких изменений и создания перестраховочного пула начнется обсуждение дальнейшей индивидуализации ОСАГО и расширения тарифного коридора для убыточных сегментов.

Никто не рискует Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тарифный недостаток

Крупнейшие страховые компании поддержали создание перестраховочного пула. Он поможет равномерно распределить риски по рынку, что особенно важно для средних и мелких организаций, и повысит доступность полиса для клиентов , сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. Однако на текущий момент тарифного коридора не хватает для многих групп потребителей, поэтому компания будет поддерживать его расширение.

Перестраховочный пул повысит доступность автогражданки, так как организации часто боялись брать высокорискованных клиентов , согласна руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева. Однако сейчас далеко не все имеют лицензию на входящее перестрахование, поэтому необходимы изменения, чтобы право продавать полисы давало возможность заниматься и тем, и другим. Регулятор знает об этом и готов вносить поправки в нормативные документы , сообщила Татьяна Кудрявцева.

Изменения законодательства уже обсуждаются , подтвердил руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков согласен, что подобные меры необходимы. Однако перестраховочный пул решит только часть проблем. Убыточность «Е-Гаранта» по рынку достигала 300%, поэтому тарифный коридор потребует скорой коррекции .

Никто не рискует Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

После решения проблемы доступности ОСАГО стоит ждать продолжения индивидуализации тарифов, считает руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев. Это повысит конкуренцию на рынке и улучшит качество предложений.