Карточке конец: кому надо ехать на техосмотр с 1 октября
Автовладельцам напомнили о необходимости пройти техосмотр. Ранее правительство продлило диагностические карты, срок действия которых заканчивался в период с 1 февраля по 30 сентября. Нужно ли получать диагностическую карту сейчас, когда техосмотр пообещали сделать добровольным, выяснили «Известия».
Полгода отсрочки
С 1 октября автомобили, у которых действие диагностических карт (ДК) закончилось в промежутке с 1 февраля по 30 сентября, должны пройти техосмотр. Напомним, что в марте правительство на шесть месяцев продлило срок действия карт. Это было сделано, чтобы избежать проблем, связанных с ужесточением процедуры ТО с 1 марта 2021 года.
Исключение составили автомобили, возраст которых достиг четырех лет и в отношении которых возникла необходимость получить первую диагностическую карту, а также такси и автобусы. То есть если карта закончилась 1 августа, то на пункт ТО через полгода после этой даты необходимо представить свой автомобиль.
Но требуется ли ехать на пункт ТО? Ведь с 22 августа автовладельцам больше не надо предоставлять страховым компаниям для заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра.
Что грозит за отсутствие карты?
Штраф за отсутствие диагностической карты пока не предусмотрен, она не входит в перечень обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД. Начать штрафовать автовладельцев за отсутствие ДК планировали с марта будущего года — на 2000 рублей, но теперь введение этой меры под вопросом.
Техосмотр планируют сделать добровольным — предложение «Единой России» поддержали в правительстве, и, как ожидается, новый созыв Госдумы примет законопроект об отмене обязательного ТО до конца года. В этом случае карту придется получать в единственном случае, при продаже автомобиля или мотоцикла возрастом свыше четырех лет.
Тем не мене пока техосмотр никто не отменял. Как подчеркнули «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, единственное изменение в этой сфере — ОСАГО отвязали от ТО.
«Обязательность ТО никто не отменял. Проходить ТО нужно с учетом действия постановления правительства № 275, где указано продление действия ДК на шесть месяцев», — отметили в РСА.
«Если по их вине произойдет страховой случай (ДТП) и причиной будет неисправность ТС, а ТО вовремя не пройден, то страховая компания может к ним применить регресс, это касается физических лиц», — подчеркнули в РСА.
ОСАГО снова подорожает?
Отмена обязательного прохождения техосмотра для заключения полиса ОСАГО не окажет существенного воздействия на страховой рынок, считают страховщики. По их заверениям, стоимость полиса вряд ли вырастет.
«Статистика не показывает наличия прямой связи проверки техосмотра и убыточности при заключении договора», — заявила «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева. По ее словам, функция проверки ТО страховщиками рассматривалась исключительно как контрольная, несвойственная коммерческим организациям.
Как признают в страховых компаниях, прямой связи между аварийностью и непройденным ТО замечено не было.
— Взаимосвязь между ТО и ОСАГО была несколько натянута. На стоимость полиса это изменение влияния не окажет, так как никакой связи с ценообразованием оно не имеет. Согласно статистики «АльфаСтрахования», влияние неисправности ТС на ДТП минимально. Доля таких ДТП близится к 0%», — пояснил «Известиям» директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.
Но и скидок за добровольное прохождение техосмотра, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, не предвидится.
Пройти ТО станет сложнее
«ТО полностью отменить практически невозможно — он завязан на различные конвенции и подзаконные акты. Если отменить его нельзя, нужно накладывать мораторий и отодвигать вступление жестких правил, либо упрощать процедуру», — сказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Большинство россиян, как показал опрос, считают техосмотр необходимым, но пройти его не так-то просто. Напомним, 1 марта 2021 года вступили в силу новые, более жесткие правила. Фотофиксация не сильно повлияла на выдачу «серых» карт, но пройти ТО по-честному стало сложнее. Пунктов, по которым проверяют автомобиль, теперь 82.
По мнению Кадакова, процедуру прохождения ТО необходимо серьезно изменить. Следует оставить 4–5 самых важных пунктов: тормозная система, рулевое управление, световое оборудование, замер токсичности выхлопа.
Ту же точку зрения разделяет автоэксперт Игорь Моржаретто.
«Если честно, то это очень завышенное число, ведь проверяющий всегда может найти какой-то недочет. Например, в списке есть даже какие-то капли на трубопроводах, и неважно, отчего они образовались, это уже будет поводом для непрохождения ТО. Поэтому сейчас идет обсуждение того, чтобы количество проверок сократить», — рассказал Моржаретто.
Ранее в МВД предложили упростить процедуру диагностики и сократить число пунктов проверки на треть — с 82 до 59. В частности, предложено не проверять тормозные трубки, потеки двигателя и коробки передач, не измерять уровень шума выхлопной системы, не проверять наличие аптечки, огнетушителя, а также — знака аварийной остановки.
Еще одна проблема — нехватка операторов ТО.
«В итоге на страну возникло менее 5 тыс. пунктов техосмотра, которые локализованы в крупных городах. В городах с населением 100–500 тыс. открылись 1–2 пункта, меньше 100 — вообще без пунктов ТО», — прокомментировал ситуацию Антон Шапарин.
При этом открывшиеся под реформу новые пункты техосмотра теперь понесут огромные убытки, жалуются представители бизнеса. Большинство из них может закрыться в случае отмены обязательного техосмотра, поскольку до 85% потока обеспечивал именно частный транспорт.