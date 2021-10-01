Карточке конец: кому надо ехать на техосмотр с 1 октября

Автовладельцам напомнили о необходимости пройти техосмотр. Ранее правительство продлило диагностические карты, срок действия которых заканчивался в период с 1 февраля по 30 сентября. Нужно ли получать диагностическую карту сейчас, когда техосмотр пообещали сделать добровольным, выяснили «Известия».

Полгода отсрочки

С 1 октября автомобили, у которых действие диагностических карт (ДК) закончилось в промежутке с 1 февраля по 30 сентября, должны пройти техосмотр. Напомним, что в марте правительство на шесть месяцев продлило срок действия карт. Это было сделано, чтобы избежать проблем, связанных с ужесточением процедуры ТО с 1 марта 2021 года.

Исключение составили автомобили, возраст которых достиг четырех лет и в отношении которых возникла необходимость получить первую диагностическую карту, а также такси и автобусы. То есть если карта закончилась 1 августа, то на пункт ТО через полгода после этой даты необходимо представить свой автомобиль.

Карточке конец Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Но требуется ли ехать на пункт ТО? Ведь с 22 августа автовладельцам больше не надо предоставлять страховым компаниям для заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра.

Что грозит за отсутствие карты?

Штраф за отсутствие диагностической карты пока не предусмотрен, она не входит в перечень обязательных документов для проверки инспектором ГИБДД. Начать штрафовать автовладельцев за отсутствие ДК планировали с марта будущего года — на 2000 рублей, но теперь введение этой меры под вопросом.

Техосмотр планируют сделать добровольным — предложение «Единой России» поддержали в правительстве, и, как ожидается, новый созыв Госдумы примет законопроект об отмене обязательного ТО до конца года. В этом случае карту придется получать в единственном случае, при продаже автомобиля или мотоцикла возрастом свыше четырех лет.

Тем не мене пока техосмотр никто не отменял. Как подчеркнули «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков, единственное изменение в этой сфере — ОСАГО отвязали от ТО.

Карточке конец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Обязательность ТО никто не отменял. Проходить ТО нужно с учетом действия постановления правительства № 275, где указано продление действия ДК на шесть месяцев», — отметили в РСА.

«Если по их вине произойдет страховой случай (ДТП) и причиной будет неисправность ТС, а ТО вовремя не пройден, то страховая компания может к ним применить регресс, это касается физических лиц», — подчеркнули в РСА.

ОСАГО снова подорожает?

Отмена обязательного прохождения техосмотра для заключения полиса ОСАГО не окажет существенного воздействия на страховой рынок, считают страховщики. По их заверениям, стоимость полиса вряд ли вырастет.

« Статистика не показывает наличия прямой связи проверки техосмотра и убыточности при заключении договора », — заявила «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО компании ВСК Татьяна Кудрявцева. По ее словам, функция проверки ТО страховщиками рассматривалась исключительно как контрольная, несвойственная коммерческим организациям.

Как признают в страховых компаниях, прямой связи между аварийностью и непройденным ТО замечено не было.

— Взаимосвязь между ТО и ОСАГО была несколько натянута. На стоимость полиса это изменение влияния не окажет, так как никакой связи с ценообразованием оно не имеет. Согласно статистики «АльфаСтрахования», влияние неисправности ТС на ДТП минимально. Доля таких ДТП близится к 0% », — пояснил «Известиям» директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Карточке конец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Но и скидок за добровольное прохождение техосмотра, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, не предвидится.

Пройти ТО станет сложнее

«ТО полностью отменить практически невозможно — он завязан на различные конвенции и подзаконные акты. Если отменить его нельзя, нужно накладывать мораторий и отодвигать вступление жестких правил, либо упрощать процедуру», — сказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Большинство россиян, как показал опрос, считают техосмотр необходимым, но пройти его не так-то просто. Напомним, 1 марта 2021 года вступили в силу новые, более жесткие правила. Фотофиксация не сильно повлияла на выдачу «серых» карт, но пройти ТО по-честному стало сложнее. Пунктов, по которым проверяют автомобиль, теперь 82.

По мнению Кадакова, процедуру прохождения ТО необходимо серьезно изменить. Следует оставить 4–5 самых важных пунктов: тормозная система, рулевое управление, световое оборудование, замер токсичности выхлопа.

Ту же точку зрения разделяет автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если честно, то это очень завышенное число, ведь проверяющий всегда может найти какой-то недочет. Например, в списке есть даже какие-то капли на трубопроводах, и неважно, отчего они образовались, это уже будет поводом для непрохождения ТО. Поэтому сейчас идет обсуждение того, чтобы количество проверок сократить», — рассказал Моржаретто.

Карточке конец Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ранее в МВД предложили упростить процедуру диагностики и сократить число пунктов проверки на треть — с 82 до 59. В частности, предложено не проверять тормозные трубки, потеки двигателя и коробки передач, не измерять уровень шума выхлопной системы, не проверять наличие аптечки, огнетушителя, а также — знака аварийной остановки.

Еще одна проблема — нехватка операторов ТО.

«В итоге на страну возникло менее 5 тыс. пунктов техосмотра, которые локализованы в крупных городах. В городах с населением 100–500 тыс. открылись 1–2 пункта, меньше 100 — вообще без пунктов ТО», — прокомментировал ситуацию Антон Шапарин.

При этом открывшиеся под реформу новые пункты техосмотра теперь понесут огромные убытки, жалуются представители бизнеса. Большинство из них может закрыться в случае отмены обязательного техосмотра, поскольку до 85% потока обеспечивал именно частный транспорт.