Полис доступности: для покупки ОСАГО не нужна диагностическая карта

С 22 августа полисы ОСАГО будут продавать без обязательного прохождения техосмотра. Что это меняет для автовладельцев, станет ли удобнее и придется ли в таком случае всё равно получать диагностические карты, объяснили «Известиям» страховщики и эксперты.

Полис ОСАГО без проверки техосмотра можно будет приобрести у страховщиков с 22 августа. Информацию об этом «Известиям» подтвердили в пресс-службе Центробанка. Там уточнили, что срок вступления в силу нормативных актов ЦБ с 29 августа не повлияет на возможность реализации автовладельцами своего права, предусмотренного законом. Эту информацию подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Что изменится при покупке ОСАГО

«Автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО без проверки со стороны страховщика диагностической карты на транспортное средство . Это уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО — зависимость от факта прохождения техосмотра, что повысит доступность обязательной «автогражданки» , — отметили в РСА.

Представители страхового сообщества уверены, что теперь оформление полисов ОСАГО станет для водителей удобнее. Так, в частности, считает управляющий директор, директор дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов. По его словам, инициатива прежде всего направлена на повышение доступности этого вида страхования.

Полис доступности Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Это позволит сделать покупку полиса для автовладельцев гораздо удобнее и проще: сократится количество документов, которые необходимо предоставлять страховщику для заключения договора, а у страховщиков, в свою очередь, уменьшится количество документов, которые они должны обработать», — сказал Пурсанов.

Что будет со стоимостью полисов

По словам представителей отрасли, стоимость полиса ОСАГО рассчитывается исходя из ряда факторов: стажа водителя, мощности и возраста автомобиля и ряда других. В РСА, например, уточнили, что не видят существенной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью: из порядка 2 млн ДТП аварии с технически неисправными автомобилями происходят, по данным ГИБДД, примерно лишь в 2 тыс. случаев.

«И даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно техническая неисправность стала причиной ДТП. То есть аварий по причине технической неисправности автомобиля — меньше 0,1%», — привели статистику в РСА. Но не всё так однозначно.

«П ри этом наличие или отсутствие диагностической карты на цену не влияет. Однако в дальнейшем мы не исключаем возможность применения повышающих коэффициентов при расчете ОСАГО для водителей, не прошедших техосмотр », — предположил Дмитрий Пурсанов.

Риск регресса

ОСАГО — это обязательная форма страхования и страховщики в любом случае покроют ущерб третьим лицам, объясняют в РСА. Однако если ДТП произошло по причине технической неисправности автомобиля виновника аварии и у виновника будет отсутствовать действующая диагностическая карта, к нему может быть применен регресс со стороны страховой компании. То есть всю сумму покрытого ущерба потерпевшей стороне страховая компания имеет право взыскать с клиента, не выполнившего свои обязательства.

В «СберСтраховании» эту позицию частично подтвердили.

Полис доступности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Да, такой риск есть, но только для владельцев некоторых категорий транспортных средств. Например, для тех, которые используются для перевозки пассажиров: легковые такси, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные под перевозку пассажиров или опасных грузов. На владельцев других транспортных средств регрессные требования по ДТП в случае отсутствия ТО не распространяются », — уточнил Дмитрий Пурсанов.

В «Росгосстрахе» разъяснили, что у страховых компаний действительно в таком случае есть право предъявления регрессного требования. Решение о целесообразности выставления регресса каждый страховщик, по словам представителей страховой компании, будет принимать самостоятельно.

Нужно ли с 22 августа проходить техосмотр

В РСА предупредили автовладельцев: прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным. Так, с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАПа, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль накладывается штраф в размере 2 тыс. рублей. «Это будет серьезным стимулом для автовладельцев пройти проверку на станции техосмотра», — считают в РСА.

«Наличие у водителя техосмотра — это гарантия исправности транспортного средства и, следовательно, безопасности дальнейшей его эксплуатации, а также минимизация риска ДТП из-за неисправности автомобиля», — предупредил Дмитрий Пурсанов.

В МВД России ранее предложили сделать техосмотр добровольным для физических лиц, сохранив его обязательный порядок только для юридических лиц, включая перевозчиков, однако пока заявлений об отмене штрафа за отсутствие техосмотра и соответствующих изменениях в КоАПе пока не последовало. Поэтому до утверждения таких изменений автомобилистам рисковать не стоит.

Стоимость полиса может вырасти

Председатель Национального союза автомобилистов Антон Шапарин назвал отвязку ОСАГО от техосмотра вынужденной мерой.

«Ввиду провала реформы техосмотра было решено спасти хотя бы систему ОСАГО, иначе она бы просто оказалась несостоятельной без свободного и удобного доступа для автомобилистов к процедуре прохождения техосмотра и получению диагностических карт, — заявил Шапарин. — Правительство и Госдума отработали вопрос очень быстро».

Полис доступности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом Шапарин обратил внимание на несколько потенциальных минусов в этой ситуации для автомобилистов: