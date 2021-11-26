Берегись пешехода: зачем подростки бросаются под колеса автомобилей

В Дербенте девятилетний мальчик попал под машину в результате опасной шалости на проезжей части. К сожалению, подобные игры среди несовершеннолетних — далеко не редкость, отмечают психологи. Почему дети увлекаются столь рискованными забавами, разбирались «Известия».

Подростки становятся причиной ДТП

В Дербенте девятилетний мальчик попал под колеса проезжавшего автомобиля. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как мальчишки в компании по очереди перебегали проезжую часть в неположенном месте. Один из школьников не заметил машину, двигавшуюся по ближайшей к нему полосе, в результате чего получил травму и был госпитализирован.

Берегись пешехода Скриншот с камеры наружного наблюдения в Дербенте, где девятилетний мальчик попал под колеса проезжавшего автомобиля Фото: МВД РФ

В Твери под колеса машины на парковке одного из торговых центров бросился 16-летний парень. Инцидент также попал в поле зрения уличных камер: по записям видно, как несколько ребят, пригибаясь, бегут между рядами припаркованных автомобилей. Затем один из них резко выскакивает из укрытия и кидается на движущуюся машину.

В середине октября в Зеленограде подросток среднего школьного возраста попал под колёса автомобиля при попытке перебежать дорогу. Судя по видео с дорожной камеры, он буквально бросился под машину с островка безопасности на регулируемом пешеходном переходе. Сбитого подростка на скорой помощи доставили в столичную детскую больницу.

Почему подростки ищут экстрима

Как рассказали «Известиям» психологи, о таком смертельно опасном времяпровождении среди подростков им известно уже несколько лет. Подростки называют эту игру «беги или умри», задача заключается в том, чтобы пересечь проезжую часть в неположенном месте . Но что же толкает подростков на участие в опасной забаве?

В какой-то степени рискованное поведение в принципе характерно для подросткового возраста, объясняет психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова. «Это связано с психологическими особенностями данного возраста, это такое тестирование границ своих возможностей. Но в отличие от взрослого человека подросток плохо понимает такие вещи, как конечность жизни, смерть. Это настолько далеко для него, что какие-то родительские тревоги на этот счет не совсем понятны ему», — отмечает собеседница «Известий».

Конечно же, это относится не ко всем подросткам, продолжает психолог . Очень многое зависит от группы — самостоятельно ребенок может и подумать о том, чем все может закончиться. Но существует групповая динамика, при которой очень важно утверждение себя в значимой для подростка группе.

— В подростковом возрасте очень важно мнение сверстников. Иногда какие-то вещи подросток совершает не потому, что он этого хочет или считает нужным это сделать, а потому, что есть влияние группы, и оно у подростков гораздо сильнее, чем среди взрослых людей. И взрослому-то довольно трудно устоять перед влиянием группы, а у подростков это и вовсе очень важный элемент их личной жизни, взаимодействия с друзьями и близкими.

С этим согласна и психолог Наталья Федына. По ее словам, таким увлечениям зачастую подвержены подростки, которым не хватает острых ощущений. Кроме того, она также отмечает и сезонность появления такой игры. «Она появляется с печальной периодичностью именно в осеннее время. Для этого периода в принципе характерно обострение разных психических заболеваний, одним из которых может быть стремление получить адреналин, а также зависимое от этого поведение», — добавляет она.

Как отметил в разговоре с «Известиями» психолог сектора экстренного реагирования и психологического консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ростислав Прокопишин, мода на такие вещи зачастую распространяется через социальные сети, где сами подростки дают друг другу ссылки на подобного рода контент. В частности, это касается и видео с зацепингом, а также различных опасных челленджей. Такой контент необходимо блокировать, подчеркивает специалист.

Как реагировать взрослым

Но действовать надо не только запретительными мерами, отмечает Ростислав Прокопишин. «Необходимо понимать, что подростки требуют общения, различного рода испытаний. Нужно создавать среды с определенной степени напряжением, то есть места, где подростки могли бы тренироваться и испытывать свои способности. Например, альпинизм, скалолазание, различного рода спортивные активности», — подчеркнул собеседник «Известий».

Подобные процессы, как испытания себя или принадлежности к группе, важны для этого возраста, уверена Ирина Макарова. Задача взрослых, причастных к жизни ребенка, — искать способы реализации этих желаний. Важно найти нужный подход до того, как начнется подростковый период, так как изменить уже сложившиеся у ребенка взгляды на эту проблему будет куда сложнее.

Но что же делать родителю, чей ребенок уже увлекся подобного рода развлечениями? Самое главное в таких ситуациях — разговаривать со своими детьми , подчеркивает Наталья Федына.

— Однако чаще всего в такие ситуации попадают подростки, родители которых не будут думать о том, что делать. Они будут либо ругать, либо им в общем и целом все равно, что происходит. Конечно же, необходимо смотреть, почему в семье так происходит. И хорошо, если родители увидят и обратят на это внимание и придут к семейному психологу, который будет работать не столько с подростком, сколько с семейной системой и тем, какие сбои она дает.

Что может грозить водителям

Пострадать от подобных игр могут не только дети, но и сами водители. В такой ситуации не важно, что подвигло пешехода перебежать проезжую часть в установленном или не установленном месте, сообщил «Известиям» автоюрист Александр Мельцев. В любом случае будет сначала административное расследование, а затем возможно возбуждение уголовного дела в зависимости от тяжести нанесенного вреда здоровью.

Берегись пешехода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Скорее всего, водителю будет грозить статья 12.24 КоАП — причинение легкого вреда здоровью или причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, рассказал «Известиям» автоюрист Дмитрий Славнов.

— Если это будет легкий вред, водителю будет грозить штраф от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления автомобилем от года до полутора лет. А если вред средней степени тяжести, то это уже будет от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если у водителя есть ОСАГО, то страховка покроет все эти расходы.