Дикая охота: за травлю одноклассников подросткам придется ответить

Случай с избиением девочки сверстниками в Смоленской области в очередной раз напомнил о нерешенной проблеме буллинга среди детей и подростков. Вместе с экспертами «Известия» разбирались, как следует бороться с травлей в учебных заведенеиях.

У всех на глазах

Видеозапись избиения школьницы толпой подростков в городе Гагарине Смоленской области появилась в Сети на текущей неделе. 7 ноября девочку избили у магазина на улице Строителей, а на следующий день обидчики демонстративно издевались над потерпевшей на улице и сопровождали процесс словесными унижениями.

Дикая охота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вскоре в соцсети под постом об инциденте появились комментарии участников конфликта и их родителей. Якобы девочка сама провоцировала своих обидчиков к насилию. Нашлись и те, кто утверждает, что пострадавшая всех оговорила.

Разбираться в причинах ненависти сверстников к 12-летней школьнице смоленские следователи будут в рамках уголовного дела по двум эпизодам хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сообщили в СКР (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как понять, что ребенка травят в школе

Случай в Гагарине не единичный — в той или иной степени преследованию в виде физических унижений, угроз или злых шуток подвергаются дети почти в каждой школе. Да и явление это не новое — буллинг был во все времена и во все времена приводил к трагедиям. Сегодня психологи тщательно изучают как агрессоров, так и жертв буллинга, чтобы выработать методику защиты. Но прежде, чем начать «лечение», нужно распознать угрозу.

— Нередко родители считают, что ребенок должен разбираться со всеми трудностями сам, — рассказывает детский психолог Екатерина Маденко. — Это логично, но никак не относится к буллингу. При травле ребенок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно. Чаще с этим сталкиваются ученики средних и старших классов. Есть признаки, которые сигнализируют родителю о том, что ребенок попал в такую ситуацию: нежелание общаться, замкнутость, отказ идти в школу, низкая успеваемость. Также это могут быть частые жалобы ребенка на боли в животе или в области сердца. Беспокойство и тревога, длительная подавленность, плохой сон, кошмары, нервный тик, энурез, плохой аппетит, излишняя осторожность, уступчивость.

Дикая охота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если ребенка преследуют в школе, то без родительской помощи не обойтись, говорит психолог.

— Не стоит говорить «дай сдачи», «сам виноват». Вместо этого примите и поддержите ребенка: «я тебе верю», «хорошо, что ты поделился». Объясните, как стоит действовать в некоторых ситуациях. Затем соберите информацию о событиях от учителя, директора и школьного психолога. Наблюдайте за состоянием ребёнка. Учитель, в свою очередь, должен организовать встречу родителей жертвы и обидчика и помочь разобраться. Однако будьте готовы к тому, что придется сменить школу или перейти на домашнее обучение.

Своевременное вмешательство и помощь очень важны для ребенка, считает специалист.

Учителя в курсе

Несмотря на публичное осуждение буллинга, даже некоторые взрослые остаются сторонниками таких мер «воспитания» непокорных или «особенных» людей. Нередкой остается ситуация, когда организатором травли выступает не другой ребенок, а педагог. Всё же в большинстве случаев учителя осознают проблему и принимают меры по недопущению травли в детском коллективе.

— В результате нападок сверстников ребенок может отстраниться, у него могут возникнуть мысли о суициде, — рассказала «Известиям» Елена Жуковская, учитель биологии и классный руководитель в столичной школе им. Н.М. Карамзина. — Нужно разговаривать с детьми о том, что их действия могут навредить другому школьнику. Объяснять, что такое поведение может снизить и мотивацию, и самооценку человека. Почему нужно объяснять? Да потому что у ребенка еще не сформированы устоявшиеся понятия о добре и зле — нужно на конкретных примерах показывать, что хорошо, что плохо.

По ее мнению, педагог в классе должен культивировать дух взаимопомощи и отслеживать ситуации, когда кого-то одного начинает притеснять большинство.

Дикая охота Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Если возникает такая ситуация, педагог должен тет-а-тет побеседовать с каждый участником травли. В компании дети могут стесняться или бояться высказывать свое собственное мнение, им всегда хочется показаться своим сверстникам в более выгодном, с их точки зрения, свете. Поэтому такая тонкая работа должна проходить индивидуально.

Елена Жуковская обращает внимание, что в наше время буллинг часто происходит не только в реальном, но и в виртуальном пространстве.

— Часто корни травли — в Сети. И, разумеется, нужны инструменты для отслеживания агрессии в цифровом пространстве, — говорит педагог.

Современные дети много времени проводят в интернете — школьные чаты, соцсети, мессенджеры, видеоигры. По данным исследования VK, посвященного агрессии в интернете, 43% россиян писали негативные комментарии в киберпространстве. Респондентами, как сами они указали, в основном двигали благие мотивы «предупредить аудиторию» или «восстановить справедливость». В исследовании также сообщается, что многие респонденты, атакующие людей в Сети, в школьные годы занимались травлей одноклассников.

Всё по-взрослому

Если уговоры и психологические уловки не работают, остаются угрозы — разумеется, не расправой, а ответственностью. Как правило, одно упоминание о возможности привода в полицию, суда или штрафа заставляет родителей зачинщиков буллинга вспомнить о своих обязанностях, а школьную администрацию «выйти из спячки».

— В соответствии с международными нормативно правовыми актами в области образования и защиты прав детей, наше законодательство гарантирует доступность и безопасность образования, провозглашает его гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимость дискриминации и насилия в сфере образования, — объясняет адвокат Екатерина Чернышева. — Законами установлено, что за причиненный ребенку вред к ответственности привлекут школу. Также ответственность могут возложить на ученика-обидчика или его родителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 закона «Об образовании», образовательные учреждения обязаны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников.

— Школа будет нести ответственность за причинение вреда ученику в случаях, если в момент инцидента он находился под надзором учебного учреждения (на уроке, в группе продленного дня, на перемене, на территории школы и т. д.), — уточняет юрист.

Дикая охота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, при совершении тяжких преступлений — с 14 лет. Но эмоциональное давление, как правило, не попадает под эту категорию.

— Если один ученик нанес незначительные побои другому, то отвечать за это по закону он будет только в том случае, если ему уже исполнилось 16 лет. Частая ситуация, когда про ребенка распространяются лживые слухи — в этом случае действия нарушителя могут быть квалифицированы по статье «Клевета». Если пострадавшая сторона сможет доказать это в суде, то ответственность за клевету понесет администрация школы или же родители или иные законные представители виновного, — говорит Чернышева.

Определение наказания судом за оскорбление несовершеннолетнего, как правило, происходит в рамках КоАП РФ (ст. 5.61).

— Уголовная ответственность за оскорбление несовершеннолетнего наступает при условии, что последствиями стала утрата здоровья или смерть потерпевшего. В случае причинения значительного вреда разбираться с родителями агрессора будет комиссия по делам несовершеннолетних. На родителей будет наложено административное наказание, семью ждет проверка, а самого несовершеннолетнего — постановка на учет. Далее последует проверка администрации школы, — объясняет юрист.