43% россиян писали негативные комментарии в интернете и только 12% недовольны этим

В день борьбы с кибербуллингом VK на базе своей исследовательской платформы с UX-лабораторией VK и консалтинговой фирмой UXSSR презентовали масштабное исследование, посвященное роли агрессора. Его цель — понять мотивы поведения людей, которые являются инициаторами или активными участниками кибербуллинга, и показать, что каждый пользователь интернета не только может встретиться с агрессией в онлайн-пространстве, но и сам быть буллером, порой даже не осознавая этого. Для исследования были опрошены около 3 тыс. человек, а также проведено 21 фокусное онлайн-интервью (при помощи консалтинговой фирмы UXSSR).

По полученным данным 43% опрошенных когда-либо писали негативные публикации или комментарии в интернете. Большая часть агрессоров хотела предупредить людей о чем-либо (42%) и восстановить справедливость (29%). Исследование показало, что большинство людей (43%) используют негативные комментарии и посты в соцсетях, чтобы привлечь к себе внимание, а по мнению 35%, с их помощью можно публично осудить виновника.

Исследователи выяснили, что 39% агрессоров испытывали гнев и злость во время написания негативных постов и комментариев, лишь 12% людей остались недовольны своими действиями и только 5% агрессоров испытали стыд или вину за буллинг. Кроме того, 70% опрошенных уверены, что публиковать персональные данные обидчика в публичном пространстве — нормально.

Также в этом году особое внимание исследователей было уделено проблеме мизогинии — как одной из форм агрессии в интернете. Среди основных причин, по котором женщины пишут негативные комментарии друг другу, участники нашего опроса назвали зависть (25%) и комплексы (24%).

Еще среди причин: ревность к другим женщинам (15%), обвинение других женщин в излишней откровенности (13%), плохое воспитание (7%), разница в религиозных мировоззрениях (5%), повышенные требования и идеализация женщины (12%). 14% уверены, что причина плохих постов в том, что другие женщины не заслужили того, что имеют.

А мужчины, по их мнению, чаще оставляют подобные комментарии в адрес женщин из-за психологических травм (24%).