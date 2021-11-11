Для затравки: родители недооценивают масштаб буллинга в соцсетях

Буллинг в интернете становится серьезной проблемой для социальных платформ и их пользователей. Агрессоры могут критиковать внешность или моральные качества собеседника, делать замечания и завуалированные намеки, порой дело доходит до запугивания. Часто их жертвами становятся дети и подростки, которым в силу возраста бывает сложно справиться с нападками в Сети. Что делать в таких случаях и как соцсети реагируют на кибербуллинг, выясняли «Известия».

Каковы масштабы кибербуллинга

Масштабы буллинга в интернете можно представить благодаря модерации онлайн-площадок. В сервисе TikTok «Известиям» сообщили, что кибертравля является не самой частой причиной удаления роликов (на первом месте — категория «Безопасность несовершеннолетних»), однако количество нежелательного контента тем не менее велико.

— Всего за апрель–июнь 2021 года с платформы было удалено более 81 млн видео. Из их числа 6,8% роликов (5,5 млн) были изъяты по причине притеснений и травли. 83,8% этих видео были удалены в течение 24 часов после размещения, а 73,3% роликов — до того, как на них отправили жалобы. Еще 2,2% всех удаленных видео (1,7 млн) нарушили правила, допустив высказывания на почве ненависти, — рассказали аналитики TikTok.

Для затравки Фото: Global Look Press/Frank May/picture alliance

В социальной сети «ВКонтакте» с «Известиями» поделились следующими данными: во II квартале 2020 года модераторы заблокировали свыше 200 тыс. единиц контента по теме разжигания ненависти и вражды: 600 страниц и 1200 сообществ. Кроме того, согласно недавнему исследованию ВК, 43% опрошенных когда-либо писали негативные публикации или комментарии в интернете. При этом 70% респондентов уверены, что выкладывать персональные данные обидчика в публичном пространстве — нормально.

Кто и почему становится объектом травли

Несмотря на внушительный объем оскорбительных публикаций, проблема издевательств в онлайн-среде зачастую игнорируется . Опыт проекта «ТравлиNet» показывает, что учебные заведения редко обращаются за помощью по вопросам кибербуллинга, как правило, речь идет об очной травле в классе.

— Кибербуллинг до сих пор воспринимается большинством как несущественная проблема, с которой дети справятся сами. К тому же если о травле в классе дети сообщают примерно в 10% случаев, то о кибербуллинге говорит только 3% детей. Получается, что взрослые даже не знают, что происходит в Сети у детей, и не придают этому большого значения, — рассказали «Известиям» сотрудники проекта.

Детям и подросткам сложнее пережить оскорбления в силу небольшого жизненного опыта, отмечают эксперты. Часто одно-единственное оскорбление является триггером к запуску целого комплекса переживаний и может привести к самым печальным последствиям.

— Исследования свидетельствуют, что наиболее подвержены буллингу дети в возрасте 11–13 лет. Хотя пострадать от травли может кто угодно, независимо от возраста. Так, порядка 50% пользователей сталкивались с кибербуллингом, — отметила семейный психолог, основатель «Академии безопасности» Ольга Бочкова.

По большому счету любая тема способна стать предметом спора и, как следствие, перерасти в травлю. Дело не столько в щекотливом вопросе, сколько в умении людей конструктивно высказываться и отделять точку зрения собеседника от его личности, считает психолог. Однако есть и такие темы, которые с давних времен вызывают много прений: религия, политика, воспитание детей, здоровье.

Ситуация с коронавирусом также добавила пользователям нервозности.

— Согласно опросу Mail ru group, за время пандемии каждый второй стал замечать больше агрессии в интернете, — сообщили в «ТравлиNet». — Мы не можем отследить именно количественное соотношение негативных комментариев и жертв, но по ощущениям пользователей это именно так.

Кто становится киберагрессором

Согласно исследованиям, самыми агрессивными группами являются подростки и молодежь. В среднем возрасте агрессивность снижается, а вот к 60 годам снова возрастает, отметили специалисты «ТравлиNet».

По словам Ольги Бочковой, на мотивы обидчика во многом влияют отношения с родными, а также собственный опыт негативного онлайн-общения.

— Среди агрессоров часть пользователей подвергалась жестокому обращению со стороны родителей или членов семьи, часть сама была объектом буллинга, обычно в учебном заведении, — говорит эксперт. — Более склонны становиться инициаторами травли дети, в чьих семьях сложился авторитарный, контролирующий стиль воспитания или, наоборот, привыкшие к попустительству, когда родители не уделяют должного внимания поведению ребенка. Также есть категория агрессоров, которые становятся таковыми не потому, что испытали на себе подобное травмирующее воздействие, а в силу отсутствия навыков социального общения и конструктивного лидерства. То есть они хотят обратить на себя внимание, не знают как и поэтому действуют агрессивно.

Как противостоять кибербуллингу

Сохранять спокойствие — основная, но зачастую трудновыполнимая рекомендация. Многие пользователи начинают оправдываться, защищать себя, вступать в диалог, вместо того чтобы отправить агрессора в бан.

В моменте самым эффективным решением являются блокировка обидчика и жалоба администраторам сайта , считают эксперты «ТравлиNet». В качестве профилактики важно своевременно менять пароли, защищая себя от взлома, выставлять настройки приватности, фильтровать информацию, которую хотите опубликовать.

Для затравки Фото: Global Look Press/Valentin Wolf/imagebroker

— Если чувствуете, что не справляетесь, важно и нужно обращаться за помощью к близким или специалисту. Если написанное сильно задело, устройте себе детокс от соцсетей, сконцентрируйтесь на чем-то хорошем в реальной жизни, — рекомендуют эксперты.

Сторонний наблюдатель также способен повлиять на ситуацию. Основной совет — не проходить мимо, поддержать словом .

— По статистике, половина пользователей вступается за других, в том числе за незнакомцев. Однако страх, что и тебя вслед за этим затравят, абсолютно реальный и останавливает многих от помощи, — отметили специалисты.

Как соцсети реагируют на травлю

Борьба с враждебностью — вопрос репутации, поэтому, как правило, соцсети стараются строго следить за неподобающим контентом.

В TikTok, например, работает фильтрация комментариев, содержащих спам и оскорбления. Пользователь также может задать ключевые слова, которые не будут появляться во время эфира. Вдобавок с помощью «немого режима» ведущий трансляции или его доверитель может временно ограничить агрессивного зрителя в возможности оставлять комментарии.

Согласно политике сервиса, платформа недоступна для пользователей младше 13 лет . Если модератор заметит профиль, нарушающий это правило, аккаунт будет удален. Площадка ограничила несовершеннолетних и в других возможностях, таких как личная переписка и создание прямых трансляций. Все аккаунты пользователей 13–15 лет по умолчанию являются приватными, уточнили в сервисе.

Для затравки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«ВКонтакте» предлагает пожаловаться на задевающий контент или добавить профиль недоброжелателя в черный список.

Кроме того, модераторы соцсети ведут внутренний мониторинг . Они смотрят, есть ли в материалах признаки, которые подтверждают враждебность намерений автора высказывания.

— В этом году мы запустили для администраторов сообществ специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями — в его основе лежит нейросеть. Функция помогает пользователям реже сталкиваться с травлей в комментариях сообществ, — рассказали в ВК.

Нейросети активно применяют и другие платформы. Например, Instagram скрывает комментарии, которые содержат мат или оскорбления . Однако, кликнув по предупреждающей плашке, написанное можно посмотреть.

Как наказывают за кибербуллинг

По сути, кибербуллинг — это ряд действий, направленных на нанесение морального вреда. С каждым годом число обращений по данному факту растет, отмечает адвокат Виталия Недбай. Отдельного закона об оскорблении в соцсетях, который разъяснял бы термины и устанавливал четкую ответственность, пока нет. Однако в законодательстве предусмотрены санкции за некоторые оскорбительные действия.

В Уголовном кодексе РФ на этот случай есть статьи «Клевета», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

КоАП дает возможность рассмотреть кибербуллинг в рамках оскорбления и мелкого хулиганства. Из Гражданского кодекса могут подойти статьи «Защита чести, достоинства и деловой репутации», «Охрана изображения гражданина» и «Охрана частной жизни гражданина».

Для затравки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Привлечь оскорбителя к ответственности вполне реально, но возможно только при наличии соответствующих доказательств, — говорит Виталия Недбай. — В некоторых случаях необходимо доказывать факт оскорбления путем лингвистической экспертизы. Она позволяет определить, порочит ли высказывание честь и достоинство гражданина.

По словам адвоката, чтобы доказать факт оскорбления, потребуется скриншот экрана с неприятной перепиской (лучше заверить у нотариуса). Кроме того, необходимо отыскать самого агрессора.

— В данном случае возникают трудности, поэтому требуется свидетель, который может подтвердить, что названный обидчик совершил кибербуллинг, — подчеркнула собеседница. — Впоследствии сотрудники правоохранительных органов могут выяснить адрес устройства агрессора (IP) либо его местоположение.

На степень наказания влияет и то, оскорбил ли агрессор человека в личной переписке или публично.

— В интернете, так же как и в жизни, есть личная сфера, например закрытые аккаунты, общение в мессенджерах. Публичной признается информация, которую могут видеть неопределенное количество людей или ограниченное число пользователей (речь об ограниченном доступе). Соответственно от этого зависит степень тяжести кибербуллинга. Как правило, за публичное унижение ответственность строже, чем за действие в личном формате, — заключила эксперт.