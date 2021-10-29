Слом инстинкта: как бороться с фейками
Фейковые рассылки о стрельбе в школах, педофилах, наркотических леденцах, зараженных бананах и прочих ужасах жизни не только засоряют эфир, но и отвлекают внимание от реальных угроз. Исследования показали, что городские страшилки притягивают к себе внимание, давя на страх и тревогу, а заодно помогают поддерживать социальные связи. Как бороться с распространением фейков, которое является неискоренимой частью человеческой природы, почему они годами кочуют между странами и кому это выгодно, читайте в материале «Известий».
Запало в душу
«Позвольте, жители страны, // В часы душевного мученья // Поздравить вас из заточенья // С великим праздником весны!» — это первые строки стихотворения, которое в начале пандемии разошлось по соцсетям. Подбодряющий стих кочевал со страницы на страницу с припиской «А.С. Пушкин, 1827 год»: якобы поэт написал его во время Болдинской осени, сидя на холерном карантине.
Противоречия (Болдинская осень — 1830 год, как и карантин; да и причем тут весна?) не помешали вирусному распространению. Оказалось, что Пушкину приписали произведение казахстанского поэта, которым он поздравил читателей с праздником весны. Подписчица скопировала текст и отправила в чат однокурсников с шутливой припиской «Пушкин» и указанием даты.
Но приписку восприняли всерьез. Чем дальше расходился стих, тем большим количеством деталей обрастала легенда. Многие фейки (в англ. — hoax messages), путешествуя по соцсетям и чатам, проходят примерно тот же путь, что и поздравительное стихотворение казахстанского автора.
Их не зря называют вирусными: если грубо обобщать, они распространяются и влияют на носителей подобно болезни. В 2019 году британские ученые опубликовали статью о применении математической модели, которая имитирует распространение фейков по аналогии с эпидемией инфекционных заболеваний. В соответствии с этой моделью передача псевдомедицинских советов увеличивает риск заражения на 40%.
Эта параллель наглядно прослеживается с 2020 года, когда мир охватила пандемия коронавируса. Уже в феврале ВОЗ заявила, что инфодемия (термин, обозначающий неконтролируемое распространение разной информации о кризисных событиях, которое нагнетает беспокойство общества, был впервые использован во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. — Ред.) — угроза не меньше, чем сам коронавирус.
Группа ученых из РАНХиГС, изучающая особенности российской инфодемии, выделила пять причин вирусного распространения фейков в моменты катастроф. Во-первых, обмен слухами и народными советами естественен для людей, которые таким образом поддерживают социальные связи. Во-вторых, из-за стресса и отсутствия ощущения контроля над жизнью люди активнее распространяют слухи и конспирологические теории. В-третьих, влияет недоверие к институтам власти и официальным источникам информации. Кроме того, в стрессовой ситуации люди склонны делиться даже той информацией, в достоверности которой сомневаются, причем вне зависимости от пола, возраста и даже уровня образования.
Доисторическая традиция
Пандемия обострила проблему, но не породила ничего нового. Волна ложных домыслов обрушивается на пользователей после терактов, преступлений против детей, массовых отравлений и других происшествий. Впрочем, самая популярная тема для фейков — политика, к такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 году.
Исследователи проанализировали свыше 4,5 млн публикаций в Twitter, сделанных за девять лет, и выделили из них фальшивые новости. Выяснилось, что охват у записей с фейковой информацией в среднем варьируется от 1 тыс. до 10 тыс. человек, в то время как достоверные видят не более тысячи читателей.
— Из всей информации, которая ежедневно проходит через людей, они в первую очередь обращают внимание на негатив: происшествия, аварии, теракты, ДТП, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.д. Такова особенность психологии человека, — отмечает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. С доисторических времен такого рода информация была необходима для выживания. С развитием цивилизации она не так актуальна, однако подсознательно всё еще воспринимается нами с большим интересом и вниманием, чем позитивные новости, отмечает собеседник «Известий».
Следом у людей возникает естественное желание предупредить близких и родных об опасности. По этой причине фейки часто распространяются через родительские чаты: «У них повышенная тревожность за собственных детей, в связи с чем они в большинстве случаев не могут оценивать фейки адекватно и объективно». Так, мистификация живет и множится благодаря человеческой природе.
Не привязанные к повестке фальшивые новости — самые живучие. Так, годами кочует фейк о раздаче породистых щенков. Меняются порода, телефоны, регион, но суть та же. Причем хвостом за рассылкой идет сопутствующий фейк о том, что при звонке на указанные номера якобы со счета мобильного телефона снимается большая сумма денег.
Иные и вовсе перешли в онлайн из прошлого века. Городские легенды о черной карете, крадущей детей, плавно мигрировали в WhatsApp: поменялось только средство транспорта и стиль подачи. Страшилки про детей — тоже из числа тех, что переходят в разряд «зомби-фейков». Так, многочисленные домыслы о суицидальных группах, породившие устойчивый страх перед ними, навели на ложный путь участников поискового отряда, которые разыскивали 15-летнего подростка в Рязани (через два дня после того, как мальчика объявили в розыск, его нашли мертвым; по предварительной версии, бывший отчим с сообщницей убили его в процессе некоего ритуала. — Ред.). Однозначного ответа на вопрос, кто и почему придумывает эти байки, нет.
Пять лет назад родителей напугала рассылка о «феях Винкс»: чтобы стать одной из них, ребенку предлагали открыть газ и «полететь». Вероятно, изначально это была злая пародия на участников фандом Винкс.
— Их троллят подростки, и, видимо, из такого троллинга и выросла эта история насчет «включи газ, чтобы стать феей», — предполагает один из авторов исследования об инфодемии, глава исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» РАНХиГС Александра Архипова. — Легенды возникают и обновляются в тот момент, когда есть некая социальная проблема и мы ее ощущаем как реальную. Реальность — это не то, что действительно происходит, а то, что нам конструируют.
А где злодей
Эксперимент пользователя Reddit с индийской аудиторией продемонстрировал силу фейков. Аноним написал по канонам вирусное сообщение о мессенджере Signal. Он описал продукт как истинно индийскую разработку (в частности, утверждал, что код написан на санскрите). Переходи на него сам и приводи друзей — получишь купон. А WhatApp, предупредил он, скоро ограничит традиционную для индийцев утреннюю рассылку. Фейк разошелся молниеносно и привел к оттоку пользователей из мессенджера.
Последствий у фейковых рассылок много, и не все они безобидны. По учебным и родительским чатам вторую неделю расходится однотипная фейковая рассылка о готовящемся нападении на образовательные учреждения. Пока в десятках регионов полиция проверяла пустышки, а родители и дети паникуют из-за призрачной угрозы, на Чукотке задержали подростка, который угрожал массовым убийством в школе. На допросе он заявил, что действовал «из хулиганских побуждений». Тем не менее у него обнаружили пневматическое оружие. Отработка фейковых угроз может оголять зоны, где есть реальная угроза.
— Распространение фейковых сообщений в родительских чатах — настоящая боль, — говорит руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев. — Как правило, в них состоят люди старшего возраста, которые, безусловно, верят всему, что приходит на телефон. Они не то что не соблюдают, а порой и не знают о правилах цифровой гигиены, и продолжают распространять сообщения дальше.
По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, вирусная рассылка фейков — «своего рода психологический терроризм, психологическая диверсия, цель которой — посеять панику в обществе».
— Повышение уровня тревожности у граждан, безусловно, влияет и на здоровье людей, но главная цель такого воздействия другая: при постоянном получении негативной информации падает доверие граждан к государству, снижается рейтинг действующей власти, — считает собеседник «Известий».
Есть и более осязаемая угроза. Фейковые сообщения часто содержат в себе не только негативную информацию, но и вредоносные фишинговые ссылки, переход по которым может привести к заражению и даже порче смартфона, отмечает эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Евгений Родыгин. Павел Коростелев добавляет, что фишинговые сайты маскируются под официальные ресурсы, чтобы выманивать у пользователей персональные данные или деньги.
Фейковые письма, как и другие инструменты социальной инженерии, воздействуют не на каждого, обращает внимание управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права Евгений Царев: мошенники используют психологические приемы, «ключи», но получают таким образом «доступ» только к отдельным людям.
По его словам, социальную инженерию можно разделить на три категории: претекст (побуждающее пользователя что-либо сделать текстовое послание), фишинг (ссылка или форма для заполнения, например, с персональными данными, логинами и паролями) и вредонос (вирус, который предназначен для получения сведений или для контроля устройства пользователя): «Вот этих действий и стоит бояться больше, чем душераздирающих описаний в теле письма».
Выявить источник рассылки через ботсети, например, можно только косвенно: ее масштаб, территорию, семантику содержания, шаблоны, временные периоды и др., говорит эксперт по информационной безопасности Евгений Царев. Чтобы подтвердить умышленный характер и опасность организованной рассылки, нужны доступ к управлению ботсети или данным сервера управления.
Инициатором появления фейков в большинстве случаев являются определенные внешние силы, недружественно настроенные по отношению к России, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов: «Сегодня в мире войны ведутся в основном на информационном поле, и фейки — вполне эффективное информационное оружие». (Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее заявлял, что источник недавних информационных вбросов о скулшутинге — украинские ботофермы.)
Источник некоторых фейков прямо указывает на зарубежные страны, однако это не означает, что вирусная рассылка была запущена оттуда специально. Например, в 2017 году чаты российских родителей настигла новая напасть — рассылка о наркотических леденцах. За десять лет до этого фейк наделал шума в США: панические домыслы разошлись по Сети после того, как полиция изъяла похожий на конфеты наркотик. Слухи опровергали, но фейк живет своей жизнью до сих пор.
Встряхнуть и перетряхнуть
62% россиян сразу заподозрили подвох при столкновении с фейковыми сообщениями, показали результаты опроса ВЦИОМа 2019 года. 31% респондентов признались, что повелись на фейки. Однако это выборка из тех, кто уверен, что вообще сталкивался с недостоверной информацией — почти половина опрошенных сказали, что не встречали таких новостей. «Яндекс» в исследовании поведения российских пользователей во время инфодемии подчеркивал, что большая масса поисковых запросов о фейках — не показатель доверчивости. Если человек ищет информацию про Билла Гейтса, чипирование и мировые заговоры, это не значит, что он в нее верит.
Вирусное распространение фейков — следствие того, что люди не хотят и не могут анализировать поток информации, который постоянно растет, говорит глава Центра урегулирования социальных конфликтов.
— Утрачиваются навыки критически осмысливать новости, события, их интерпретации, люди всё больше привыкают принимать на веру то, что они видят по телевизору или, как в случае с вирусными фейками, читают в сообщениях от родных и друзей, — говорит Олег Иванов. Поэтому борьба с фейками — на плечах всех людей, и способствовать ей должно развитие критического мышления, добавляет собеседник.
У государства на сегодняшний день уже есть мощный инструмент борьбы, напоминает юрист-аналитик департамента информационной безопасности «Ай-Теко», преподаватель НИУ ВШЭ Алена Геращенко: за распространение фейков существует административная и уголовная ответственность. С 2020 года законодательство было ужесточено, а у Роскомнадзора появились механизмы отслеживания вбросов: теперь жалобу на фейк могут подавать и обычные граждане.
— После поступления уведомления прокуратура проводит мониторинг такой информации. Если сложный кейс — привлекают эксперта (скорее всего, лингвиста или журналиста). Если подтверждается, что имеем дело с fake news, прокуратура возбуждает дело об административных правонарушениях, предусмотренных частями 9–11 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). И направляет требование Роскомнадзору о принятии мер по удалению информации и ограничению доступа к информационным ресурсам, — объясняет алгоритм действия собеседница «Известий».
Ведомство же может внести сведения в тестовый список ресурсов, которые не единожды распространяли недостоверную информацию. Впрочем, фейки, кочующие преимущественно в мессенджерах, в эту схему не вписываются.
Техническими инструментами — например, ботами и иными сервисами — бороться с мистификациями в чатах бесполезно, уверен руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.
Какие бы автоматические средства премодерации сообщений мы ни применяли, человека не заменить, отмечает эксперт по информационной безопасности компании «Киберпротект» Евгений Родыгин: «Русский язык настолько богат и гибок, что злоумышленники так или иначе умудряются донести свои негативные послания до пользователей. Поэтому человеческое участие в модерации на сегодняшний день исключать не следует».
Образовательные учреждения и общественные организации распространяют инструкции, как вычислить очередной фейк в мессенджере. Самое первое правило: «Если вы сомневаетесь, считать ли подозрительное сообщение фейком, воспринимайте его как фейк». Прежде чем передать сообщение дальше (ответственным органам, а не в соседний чат), необходимо проверить достоверность информации, обратить внимание на стиль подачи и подозрительные маркеры: изобилие восклицательных знаков, призыв распространять дальше, указание на туманный источник из круга знакомых.
— Мы рекомендуем родителям формировать правила общения в закрытых чатах, а также включать режим премодерации, когда пользователи могут проверять сообщения на предмет корректности и допустимости, и в случае нарушений блокировать участников, — советует Евгений Родыгин. — В чатах должна быть настроена ограниченная регистрация и авторизация участников, лимитировано время сессии и количество сообщений. Кроме того, рекомендуется периодически «перетряхивать участников».
— Человек не в состоянии отправлять по 100 сообщений в секунду, а бот — вполне. Соответственно, необходима подсистема автоматической блокировки не на основе смысла сообщения, а на основе технических особенностей работы ботов, — добавляет собеседник «Известий».