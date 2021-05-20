Ложь дегтя: РКН ограничил доступ почти к 500 фейкам в 2021 году

За 2020–2021 годы Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 2,3 тыс. материалов, сообщили «Известиям» в службе . В прошлом году самой популярной для фейков темой стал коронавирус (1039 из 1842 закрытых ссылок), а в нынешнем — чаще всего блокировали доступ к сведениям по финансовой тематике (410 из 477). При этом в 2021-м было закрыто всего шесть материалов о COVID-19. Парламентарии считают, что в реальности недостоверных сообщений о коронавирусе гораздо больше, чем тех, к которым ограничили доступ. Специалисты подчеркивают снижение числа ложных сообщений о пандемии и говорят о росте количества фейков по тематике думских выборов . В Совфеде ожидают иностранного вмешательства, а в Общественной палате предсказывают активизацию распространения ложных сведений с территории других стран за две недели до голосования.

Тысяча и один фейк

С начала 2020-го было удалено и заблокировано 2319 материалов с недостоверной информацией, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН). Там также подчеркнули, что в прошлом году чаще всего удалялись фейки о коронавирусе — 1039. В 2021-м материалов по этой теме было всего шесть, добавили в ведомстве.

— Общее количество заблокированных фейков в 2020 году — 1842 ссылок, в 2021-м — 477, — рассказали в РКН .

При этом в нынешнем году самой популярной темой стали сведения по финансовой тематике — 410 из 477 материалов.

— Ведущую роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры. Необдуманные заявления, слухи, а иногда и преднамеренная ложь формируют мнения миллионов граждан . Роскомнадзор напоминает, что публикация заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа — до 5 млн рублей на юрлиц, — подчеркнули в службе.

Там также напомнили, что 1 апреля 2021 года президент подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о коронавирусе), если это привело к тяжким последствиям . Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой новости причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если же ложная информация, распространенная гражданином, повлекла смерть человека или другие тяжкие последствия, то штраф составит от 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

В Совфеде приветствовали усилия Роскомнадзора по удалению недостоверной информации, однако отметили, что в реальности ее гораздо больше.

— Реальное число фейков по коронавирусу исчисляется, может быть, сотнями тысяч. Самое главное, что когда блокируют один аккаунт, то на других социальных площадках организуют аналогичный. Идет целенаправленная дезинформационная кампания . Сейчас она направлена против вакцин, — рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Депутаты подчеркивают опасность недостоверной информации о COVID-19.

— Тематика фейков меняется с течением времени. Когда только началась пандемия, нам говорили, что это просто простудное заболевание. Поэтому люди слабо защищались и многие пострадали. Сейчас пускают дезинформацию, что наши вакцины не очень эффективны. Это очень опасно . Без вакцинации мы никак не победим этот вирус, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Выборный цикл

Однако сейчас число фейков о COVID-19 постепенно снижается. При этом растет количество интернет-ссылок с недостоверной информацией о предстоящих думских выборах , отмечают специалисты.

— Есть попытки вмешательства, их количество увеличивается с каждой неделей. Они фиксируются и нами в Общественной палате (ОП), и в профильных комиссиях Госдумы и Совета Федерации по иностранному вмешательству , — сообщил «Известиям» первый зампред комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам, член комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров также полагает, что иностранное вмешательство в думские выборы нарастит обороты.

— Нет сомнений в том, что будет найдена масса предлогов для вмешательства, когда будут проходить наши выборы . Когда проходят выборы в США, мы слушаем их СМИ. Однако они хотят получать информацию не от наших официальных источников, а от оппозиционных. Причем деструктивно направленных, — отметил парламентарий.

Он добавил, что на заседаниях комиссии Совфеда по защите госсуверенитета факты вмешательства активно изучаются. Директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина рассказала «Известиям», что первые попытки вброса фейков о политических партиях были еще осенью 2020 года.

— Мы предполагаем, что аккаунты, которые распространяли фейки о ковиде, вакцинации, голосовании по поправкам в Конституцию, будут подключены к распространению фейков о выборах . Наиболее активно такие сообщения будут вброшены в последние две недели перед голосованием, — подчеркнула специалист.