Липовый цвет: РКН удалил 1 тыс. материалов о выдаче поддельных справок и тестов

В интернете появились мошенники, которые продают поддельные справки о вакцинации от COVID-19. Роскомнадзор начал блокировать подобные объявления — уже выявлено более тысячи предложений об изготовлении на заказ справок о прививках и тестах на коронавирус , сообщили «Известиям» в ведомстве. Специалисты по защите информации считают, что такие документы нуждаются в особой защите и самый надежный вариант — оформление их в электронном виде. Кроме того, ИТ-специалисты полагают, что вполне реально создать единую базу провакцинированных в рамках одной страны или на международном уровне, правда, придется позаботиться о ее надежности.

Бумажный блок

Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1 тыс. материалов, в том числе связанных с распространением информации о выдаче поддельных справок о вакцинации и тестов на COVID-19, выяснили «Известия». Блокировка произведена на основании требований Генпрокуратуры, уточнили в службе .

В существовании проблемы убедиться несложно — «Известия» обнаружили в интернете несколько объявлений о продаже поддельных справок о вакцинации. В среднем торговцы просят за такую бумагу 5 тыс. рублей . Один из них прислал образец — с четырьмя печатями, в том числе штампом медучреждения, и фамилией врача, подписавшего справку.

Липовый цвет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вопрос создания единого документа о прохождении вакцинации пока остается открытым. Напомним, что с 1 января на портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий получить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 .

При этом в некоторых регионах решили создать свои «ковидные паспорта» , которые гарантируют определенные преимущества вакцинированным гражданам. Так, в Башкирии с февраля их планируют выдавать всем, у кого есть антитела, — получившим вакцину или переболевшим. По словам главы региона Радия Хабирова, введение паспортов призвано стимулировать граждан вакцинироваться, а также позволит отменить часть ограничительных мер.

Информационная безопасность

Скорее всего, с поддельными «бумажными» справками о вакцинации как раз и будут бороться с помощью электронных сертификатов , уверен начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ», член ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Алексей Дрозд.

— Предположу, что данные о вакцинации автоматически будут фиксироваться медучреждением, как, к примеру, сейчас это делается с электронными больничными листами . А гражданин уже по факту будет получать электронный сертификат. То есть обычному человеку будет сложно как-то подделать документ, — подчеркнул Алексей Дрозд.

Липовый цвет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Защиту гарантируют и региональные «ковидные паспорта», оснащенные особыми знаками.

— Человеку выдается индивидуальный QR-код, штрихкод или просто набор каких-то символов. Этот уникальный код соответствует записи в единой базе данных. Его не нужно как-то специально защищать — это уже автоматически сделала система, — пояснил заместитель гендиректора «Битрикс24» Сергей Кулешов.

Однако мошенничество полностью исключить всё же нельзя , добавил Алексей Дрозд. Трудно избежать человеческого фактора, то есть недобросовестных сотрудников медучреждений.

Кроме того, по его словам, пока остается открытым вопрос о признании подобных сертификатов между странами .

Единая база

Как ранее «Известиям» рассказали в ВОЗ, организация не поддерживает введение национальными властями и операторами транспортных средств требований о подтверждении вакцинации против COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки .

— Международных баз данных подобного масштаба раньше не существовало. ВОЗ могла бы создать централизованную систему самостоятельно и подключить к ней другие страны . Но если этого не произойдет, каждое государство будет разрабатывать свою базу. А потом договариваться об интеграции между разными системами. С точки зрения технологий сделать это довольно просто, — считает Сергей Кулешов.

Крупные ИТ-компании уже заявили о том, что поучаствуют в процессе подготовки электронных сертификатов, отметил Алексей Дрозд.

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14 января Microsoft, Salesforce, Oracle, Epic, MITRE, Evernorth, Mayo Clinic и Safe Health объявили о создании коалиции «Инициатива по проверке вакцинации» . Они запустили совместную разработку цифровых паспортов вакцинации от коронавируса. Ключевая цель проекта — дать возможность привитым пользователям делиться зашифрованной цифровой копией учетных данных по иммунизации с гарантией конфиденциальности передаваемой информации. Данные смогут использовать различные учреждения в разных странах.

— Просчитать стоимость предоставления одного «ковид-паспорта» довольно сложно, но создание инфраструктуры в федеральном масштабе может потребовать выделения сотен миллионов или даже миллиардов рублей , — рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch, член ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Андрей Арсентьев.

Формирование единой базы данных требует защиты от несанкционированного доступа и вмешательств , подчеркнул Сергей Кулешов. Сейчас такие цифровые хранилища информации часто разрабатывают на основе технологии блокчейн. Также данные могут быть полностью зашифрованы — это поможет не допустить их утечки, заключил эксперт.

Открытый вопрос

Если всё же «ковидные паспорта» будут созданы, они должны содержать информацию о титре антител на ту или иную дату, выработаны ли антитела в результате перенесенной болезни или вакцинации и какая вакцина использовалась , считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.

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Позиция министра здравоохранения России Михаила Мурашко, изложенная на сайте ведомства, сводится к тому, что граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета.

— «Ковидный паспорт» не гарантирует, что человек безопасен. Известны случаи как повторного заражения, так и заболеваний после вакцинации , — подчеркнул врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

Очевидно, что люди, имеющие антитела, с меньшей вероятностью будут переносчиками вируса, отметил Михаил Каган. При этом неизвестно, как долго будет держаться высокий титр антител как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации. Это может зависеть от многих факторов и быть подвержено индивидуальным колебаниям. Также еще неясно, какой титр антител достаточен для защиты от инфекции и какой для того, чтобы не быть переносчиком.