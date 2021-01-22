Липовый цвет: РКН удалил 1 тыс. материалов о выдаче поддельных справок и тестов
В интернете появились мошенники, которые продают поддельные справки о вакцинации от COVID-19. Роскомнадзор начал блокировать подобные объявления — уже выявлено более тысячи предложений об изготовлении на заказ справок о прививках и тестах на коронавирус, сообщили «Известиям» в ведомстве. Специалисты по защите информации считают, что такие документы нуждаются в особой защите и самый надежный вариант — оформление их в электронном виде. Кроме того, ИТ-специалисты полагают, что вполне реально создать единую базу провакцинированных в рамках одной страны или на международном уровне, правда, придется позаботиться о ее надежности.
Бумажный блок
Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1 тыс. материалов, в том числе связанных с распространением информации о выдаче поддельных справок о вакцинации и тестов на COVID-19, выяснили «Известия». Блокировка произведена на основании требований Генпрокуратуры, уточнили в службе.
В существовании проблемы убедиться несложно — «Известия» обнаружили в интернете несколько объявлений о продаже поддельных справок о вакцинации. В среднем торговцы просят за такую бумагу 5 тыс. рублей. Один из них прислал образец — с четырьмя печатями, в том числе штампом медучреждения, и фамилией врача, подписавшего справку.
Вопрос создания единого документа о прохождении вакцинации пока остается открытым. Напомним, что с 1 января на портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий получить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.
При этом в некоторых регионах решили создать свои «ковидные паспорта», которые гарантируют определенные преимущества вакцинированным гражданам. Так, в Башкирии с февраля их планируют выдавать всем, у кого есть антитела, — получившим вакцину или переболевшим. По словам главы региона Радия Хабирова, введение паспортов призвано стимулировать граждан вакцинироваться, а также позволит отменить часть ограничительных мер.
Информационная безопасность
Скорее всего, с поддельными «бумажными» справками о вакцинации как раз и будут бороться с помощью электронных сертификатов, уверен начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ», член ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Алексей Дрозд.
— Предположу, что данные о вакцинации автоматически будут фиксироваться медучреждением, как, к примеру, сейчас это делается с электронными больничными листами. А гражданин уже по факту будет получать электронный сертификат. То есть обычному человеку будет сложно как-то подделать документ, — подчеркнул Алексей Дрозд.
Защиту гарантируют и региональные «ковидные паспорта», оснащенные особыми знаками.
— Человеку выдается индивидуальный QR-код, штрихкод или просто набор каких-то символов. Этот уникальный код соответствует записи в единой базе данных. Его не нужно как-то специально защищать — это уже автоматически сделала система, — пояснил заместитель гендиректора «Битрикс24» Сергей Кулешов.
Однако мошенничество полностью исключить всё же нельзя, добавил Алексей Дрозд. Трудно избежать человеческого фактора, то есть недобросовестных сотрудников медучреждений.
Кроме того, по его словам, пока остается открытым вопрос о признании подобных сертификатов между странами.
Единая база
Как ранее «Известиям» рассказали в ВОЗ, организация не поддерживает введение национальными властями и операторами транспортных средств требований о подтверждении вакцинации против COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки.
— Международных баз данных подобного масштаба раньше не существовало. ВОЗ могла бы создать централизованную систему самостоятельно и подключить к ней другие страны. Но если этого не произойдет, каждое государство будет разрабатывать свою базу. А потом договариваться об интеграции между разными системами. С точки зрения технологий сделать это довольно просто, — считает Сергей Кулешов.
Крупные ИТ-компании уже заявили о том, что поучаствуют в процессе подготовки электронных сертификатов, отметил Алексей Дрозд.
14 января Microsoft, Salesforce, Oracle, Epic, MITRE, Evernorth, Mayo Clinic и Safe Health объявили о создании коалиции «Инициатива по проверке вакцинации». Они запустили совместную разработку цифровых паспортов вакцинации от коронавируса. Ключевая цель проекта — дать возможность привитым пользователям делиться зашифрованной цифровой копией учетных данных по иммунизации с гарантией конфиденциальности передаваемой информации. Данные смогут использовать различные учреждения в разных странах.
— Просчитать стоимость предоставления одного «ковид-паспорта» довольно сложно, но создание инфраструктуры в федеральном масштабе может потребовать выделения сотен миллионов или даже миллиардов рублей, — рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch, член ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Андрей Арсентьев.
Формирование единой базы данных требует защиты от несанкционированного доступа и вмешательств, подчеркнул Сергей Кулешов. Сейчас такие цифровые хранилища информации часто разрабатывают на основе технологии блокчейн. Также данные могут быть полностью зашифрованы — это поможет не допустить их утечки, заключил эксперт.
Открытый вопрос
Если всё же «ковидные паспорта» будут созданы, они должны содержать информацию о титре антител на ту или иную дату, выработаны ли антитела в результате перенесенной болезни или вакцинации и какая вакцина использовалась, считает заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.
Позиция министра здравоохранения России Михаила Мурашко, изложенная на сайте ведомства, сводится к тому, что граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета.
— «Ковидный паспорт» не гарантирует, что человек безопасен. Известны случаи как повторного заражения, так и заболеваний после вакцинации, — подчеркнул врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.
Очевидно, что люди, имеющие антитела, с меньшей вероятностью будут переносчиками вируса, отметил Михаил Каган. При этом неизвестно, как долго будет держаться высокий титр антител как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации. Это может зависеть от многих факторов и быть подвержено индивидуальным колебаниям. Также еще неясно, какой титр антител достаточен для защиты от инфекции и какой для того, чтобы не быть переносчиком.