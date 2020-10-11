Деньги на вирус: мошенники торгуют поддельными справками об отсутствии COVID-19

Власти Москвы и Московской области предостерегли жителей от покупки поддельных справок об отсутствии коронавируса. В Сети такие «документы» продают, например, для предъявления справки работодателю, выезда за границу и отчета по возвращению обратно. Однако в одних случаях доказательство здоровья покупать вообще не нужно, в других покупка справки может обернуться для покупателя серьезной проблемой. При этом изготовитель, похоже, не понесет никакой ответственности за правонарушение. Одно стоит знать наверняка — провериться на наличие инфекции всегда можно бесплатно. Подробности — в материале «Известий».

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей о продаже в интернете фейковых справок об отсутствии коронавируса. Аналогичное предупреждение сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что во время пандемии электронного мошенничества стало в разы больше, и призвал «не вестись на это». По словам градоначальника, фальшивая справка, якобы подтверждающая наличие антител к коронавирусу, — это бесполезная трата денег, поскольку «она никому не нужна».

Не повод для покупки

В основном мошенники продают справки об отсутствии коронавируса, где указано, что тест сделан методом ПЦР (мазок со слизистой носоглотки или ротоглотки). Возможностей купить такую справку действительно много. Однако в процессе работы над материалом «Известия» выяснили, что некоторые поначалу доступные сайты и страницы в соцсетях оказывались заблокированными при попытке зайти на них позднее. Предложения можно найти в Instagram, Telegram, «ВКонтакте» и на сайтах в интернете. При запросе «купить справку об отсутствии коронавируса» поисковик выдает массу ссылок. Кликаем на первую. В качестве одной из причин здесь называют требование работодателя такой справки от работника, если он пребывал на обязательной самоизоляции после контакта с зараженным.

Но буквально на этой неделе в Минтруда заявили, что работодатель не может требовать от сотрудника тест на коронавирус. В ведомстве сослались на 7-й абзац ч. 1 ст. 88 «Передача персональных данных работника» ТК РФ. Там говорится, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Но работодатель может запросить информацию о состоянии здоровья работника, занятого на предприятии, связанном с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта.

Деньги на вирус5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На другом сайте говорится, что справка пригодится для выхода на работу продавцам, кассирам, парикмахерам, медицинским работникам. «Известия» обратились в пресс-службу Минтруда для уточнения, работникам каких сфер деятельности может потребоваться справка об отсутствии коронавируса для выхода на работу и является ли организация проведения тестирования сотрудников таких предприятий заботой работодателя. Но на момент публикации материала ответ не был получен.

«Не существует ни одного нормативного акта, ни одного закона, который дает работодателю право требовать эту справку и наделяет обязанностью работника эту справку предоставить. Но что делают работодатели? Они блокируют пропуск сотрудника, и пока он справку не предоставит, пропуск не заработает. Если работник развернется и уйдет, будет прогул. По-хорошему сотрудник в такой ситуации должен обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать, что его не пускают на рабочее место», — считает юрист московского Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Юрист московского Центра медицинского права считает, что некоторые сотрудники могут покупать справки при возникновении спорной ситуации. Сейчас многие работодатели предоставляют возможность сотруднику не присутствовать на рабочем месте. С 1 октября в Москве введен удаленный рабочий режим для 30% сотрудников компаний с 5 по 28 октября. В первую очередь на дистанционку должны отправить людей старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. На следующий день заммэра Владимир Ефимов заявил, что на работу из дома следует отправить до 50% сотрудников. Но это не касается промышленных, торговых, сервисных предприятий.

Ни слова по делу

А вот обязаны проверяться на коронавирус россияне, которые возвращаются из-за границы. Согласно заявлению Роспотребнадзора, те, кто едет обратно самолетом, должны еще до регистрации на рейс заполнить специальную анкету на портале госуслуг, затем в течение трех дней со дня прибытия сдать тест на COVID-19 и разместить результат на сайте госуслуг. За отказ сдать тест может последовать штраф до 40 тыс. рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Это еще в мае разъяснили в МВД России.

Деньги на вирус1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И это не шутки. 1 октября стало известно о том, что 18 москвичей оштрафовали на общую сумму в 262,5 тыс. рублей за непредставление сведений о результатах анализов на COVID-19 после прилета из-за границы.

Однако конкретно о предложении купить справку, чтобы загрузить ее на портал госуслуг, информации найти не удалось ни на одном сайте о покупке таких документов. «Справка подгружается на сайт Мос.ру [в Москве или «Госуслуги» в других регионах]. Тут можно налететь на неприятности, ведь справку можно проверить. Фирмы, которые продают, они же эти справки нигде не фиксируют, не проводят через медицинские организации. По сути, это просто бумажка», — считает Карпенко.

По телефону в нескольких таких фирмах «Известиям» ответили, что предлагают оформить справку двух типов на выбор — без подтверждения и с подтверждением (она дороже). Цены в разных компаниях варьируются от 1000 до 3300 рублей. В одной из фирм корреспондента «Известий» уверили, что за 2000 рублей уже завтра курьер привезет справку с подтверждением об отрицательном результате на коронавирус на основании мазка ПЦР.

На вопрос, в чем разница между двумя типами справки, собеседница ответила, что документ с подтверждением «подтвердится, если вас захотят проверить». По ее словам, оба документа «совершенно официальные», бланк одного и того же образца с подписью и печатью. Предоплату не попросили, однако предупредили, что расплатиться нужно будет наличными, отдав деньги курьеру при получении бумаги. На вопрос, какая организация ставит на документе подтверждение, возможно, какая-то клиника, собеседница ответила: «Нет, не клиника. Будет подтвержден ваш анализ, если захотят проверить. У нас есть медицинский центр, который делает эти документы, они будут подтверждать при запросе».

Деньги на вирус2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В другой организации ответили, что справку с подтверждением сделают за 1500 рублей. На вопрос, печать какого медицинского учреждения будет стоять, собеседник ответил: «Государственные поликлиники московские». Он также заверил, что проблем с регистрацией справки на портале госуслуг «не будет, разумеется».

Лишь нарушение карантинных мер

По словам председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, государственный орган, например мэрия, имеет право направить официальный запрос на предмет того, выдавался ли такой документ или не выдавался. «Если выяснится, что справка поддельная, то человека могут привлечь за нарушение карантинных требований. Ответственность будет административная за нарушение карантинных мер по ст. 6.3. КоАП», — отметил он.

К уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» человека, который воспользовался поддельной справкой, привлечь нельзя. По словам Евгения Корчаго, в данном случае в ч. 3 этой статьи есть указания на то, что речь идет только об официальных документах. Их выдают государственные органы для предоставления права или освобождения от обязанностей. «Справка о наличии или отсутствии заболевания под понятие официального документа не подпадает. Использование такой справки не будет образовывать состав преступления», — отметил юрист.

Деньги на вирус4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

То есть и изготовителя фальшивой справки по этой статье привлечь невозможно. Это допустимо, но лишь по ст. 19.23 КоАП «Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт». Привлечь к ответственности можно только юридическое лицо, то есть изготовителя, обратил внимание Корчаго. Нарушение влечет штраф до 50 тыс. рублей. О физических лицах ничего не сказано.

«Известия» обратились в пресс-службу МВД России с просьбой рассказать, каким образом в полиции борются с подобными правонарушениями. Но на момент публикации материала ответ не был получен.

Знание законов

Еще одна указанная на сайтах мошенников причина возможной покупки справки — поездки за границу. На момент выхода материала граждане России могут отправиться в Великобританию, Черногорию, Швейцарию, Италию, Грецию, Турцию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Танзанию, Египет, ОАЭ, Марокко, Мальдивы, Южную Корею, США, Мексику. Условия въезда везде разные. Справку об отсутствии вируса требуют для въезда в Грецию, Казахстан, Танзанию, Египет, ОАЭ, Марокко, Мальдивы, Южную Корею, для въезда в некоторые американские штаты.

По словам Корчаго, если поддельную справку обнаружат при поездке в другую страну, то отвечать придется в соответствии с законами конкретной страны. «Нужно смотреть законодательство той страны, в которую гражданин въезжает. Вполне вероятно, что в некоторых юрисдикциях за это может быть прямая уголовная ответственность», — отметил он.

Деньги на вирус3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Наконец, среди причин покупки поддельного документа называются поездки внутри страны. По общему правилу перемещение по России осуществляется без всяких справок, подчеркнул Корчаго. Но следует изучать законодательства каждого региона. «Многие губернаторы сейчас своими распоряжениями требуют для туристов, приезжающих из других регионов, получать такие справки либо садиться на двухнедельный карантин. Если региональным законом установлено требование, то надо», — сказал юрист.