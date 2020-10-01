Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку

С 5 по 28 октября работодатели Москвы обязаны перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном в четверг, 1 октября, на его официальном сайте.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, обеспечить с 5 октября 2020 года по 28 октября 2020 года включительно: перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», — говорится в тексте.

Отмечается, что на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также граждане с заболеваниями, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы. Исключение составляют те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций.

Собянин 28 сентября рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

24 сентября мэр заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

По состоянию на 1 октября в столице выявлено 295 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 5 254 летальны исхода. С начала пандемии из больниц выписаны 249 861 пациент.

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