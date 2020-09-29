Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19

Ситуация с COVID-19 в стране сложная, однако поводов для паники нет. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги совещания с членами правительства, которое 29 сентября провел президент Владимир Путин . По мнению специалистов, всем гражданам важно соблюдать базовые меры предосторожности, в то время как властям стоит уделить больше внимания информированию общественности об угрозе. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что суточный показатель заболеваемости в РФ вырос в 1,7 раза . При этом большинство пациентов заразились из-за участия в массовых мероприятиях и отказа носить маски. Зампред правительства предложила продлить до 1 января выплаты врачам, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами.

Готовность без паники

Рабочий день президента начался с телефонного разговора с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Владимир Путин поздравил своего друга с днем рождения и пожелал ему скорейшего восстановления после перенесённого коронавируса. Также глава РФ во вторник созвонился с новым председателем японского правительства Ёсихидэ Сугой, который недавно сменил Синдзо Абэ.

В середине дня Владимир Путин провел совещание с правительством. Основная тема встречи была связана с развитием механизмов госпомощи гражданам на основе социального контракта. Тем не менее, уже стало некой традицией, что большинство мероприятий начинаются с обсуждения эпидемиологической ситуации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания коронавирусом возросло до 8232. Суточный показатель заболеваемости в РФ увеличился в 1,7 раза, с 3,1 до 5,5 на 100 тыс. населения, при этом основной прирост наблюдается в Москве. Кроме того, показатель распространения COVID-19, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1.

— Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы, — констатировала Татьяна Голикова.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19_2 Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ (совещание проходит в режиме видеоконференции). В центре: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Тот факт, что в Москве фиксируется большее число заболевших, не новая ситуация, отметил Владимир Путин. Аналогичная обстановка складывалась и весной. Однако это означает, что субъекты РФ должны быть готовы к любому развитию ситуации, подчеркнул президент.

Впрочем, регионы пока не склонны паниковать. Так, к примеру, в министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили «Известиям», что эпидемиологическая обстановка остается относительно стабильной. Наблюдается незначительный рост заболеваемости по отношению к среднемесячным показателям. Большинство медорганизаций региона возвращается к плановому режиму работы, но резерв инфекционных коек на случай всплеска имеется.

Татьяна Голикова отметила, что 80–85% пациентов, заразившихся новой инфекцией, не соблюдали масочный режим и участвовали в массовых мероприятиях. Кроме того, в последнее время возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет . Поэтому педагогам рекомендовано использовать маски и вне учебного процесса — в частности, при проведении педсоветов или общении с родителями. Что касается степени тяжести, то здесь ситуация практически не меняется и тяжелые формы составляют 2,6–2,7%, доложила вице-премьер.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19_1 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что маски, социальная дистанция, а также ограничения в местах учебы или работы, безусловно, надоели людям . Многие граждане и вовсе не воспринимают нынешнюю угрозу всерьез, уверен президент. В связи с этим профессиональное сообщество и руководители всех уровней власти должны терпеливо объяснять жителям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты, добавил президент.

— Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом, — сказал он.

Такая ситуация с коронавирусом была ожидаемой, поскольку началась учеба, отметил в беседе с «Известиями» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, даже весной россияне не всегда соблюдали элементарные меры защиты, а после лета и вовсе забыли о правилах безопасности.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19_3 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании, которое проводит в режиме видеоконференции с членами правительства РФ президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Дальнейшая ситуация зависит от нас, поскольку каждый должен быть собранным. Относиться надо без паники, но серьезно. Новые меры скорее рекомендательные. И это лучше всех ограничений, пропусков и прочего. Я бы рекомендовал снять хороший клип, рекламу, которая бы всё объяснила, и показать ее в прайм-тайм. Это позволило бы достучаться до людей, — предложил эксперт.

Ежедневный рост числа заражений говорит о том, что нам надо быть готовыми к разным сценариям, считает директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава, член комиссии Общественной палаты по охране здоровья Оксана Драпкина.

— Надо еще раз обратить внимание на то, что все меры по профилактике COVID-19 эффективны: изоляция, обязательное ношение масок, мытье рук и социальная дистанция, — сказала она «Известиям».

От выплат до прививок

Учитывая непростую ситуацию в стране, неудивительно, что во время совещания обсуждался вопрос дальнейшей материальной поддержки медиков. Татьяна Голикова предложила продлить до 1 января 2021 года специальные выплаты врачам, работающим с пациентами, заразившимися COVID-19. Однако на этот раз выплаты должны назначаться по количеству отработанных часов.

— Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тыс., количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. Исходя из такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач вырабатывает больше чем 21 смену, то соответственно осуществляется большая выплата, — пояснила вице-премьер.

Владимир Путин поддержал новую схему выплат с одним условием. Он предложил сохранить действующий порядок начислений, когда работники медучреждений получают фиксированную сумму вне зависимости от отработанного времени, на октябрь . По его словам, «выплаты в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра». Поэтому регионам потребуется определенное время, чтобы перестроиться на новую модель.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19_4 Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Когда в марте возникла ситуация активного распространения коронавируса, нужно было определиться с самой системой оплаты за работу в сложных условиях, представляющих опасность. В некоторых больницах доходили до того, что считали, чуть ли, не минуты. Были перекосы, которые связаны с несовершенством созданной системы. Потом были приняты меры по исправлению ситуации, — рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Новые предложения учитывают изменившуюся ситуацию с коронавирусом и позволят более справедливо оплачивать труд медицинских работников , уверен парламентарий. По его словам, врачи и персонал сейчас «как на фронте, и никто не позволит, чтобы люди, которые работают, не получали льготы».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании сообщил, что в течение трех недель ведомство может зарегистрировать вакцину против коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» . Сейчас идут ее клинические исследования. Что касается отечественной вакцины «Cпутник V», то первые дозы препарата уже поступили в Белоруссию. При этом его клинические исследования в республике начались на неделю раньше установленных сроков, сообщил министр.

Общий отчет

Одним из докладчиков во время совещания стал и министр просвещения Сергей Кравцов, который сообщил, что на сегодня бесплатное горячее питание уже получают свыше 7 млн школьников . По всей стране ученики начальных классов должны быть обеспечены питанием не позднее 1 сентября 2023 года. Владимир Путин призвал Роспотребнадзор держать этот вопрос под постоянным контролем. Кроме того, ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания учеников 5–11 классов из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов, подчеркнул он.

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту о ликвидации природных пожаров в Воронежской и в Ростовской областях . По его словам, огонь уничтожил 12 нежилых домов, семь хозяйственных построек и более 140 га леса, пострадавших нет. Что касается паводковой ситуации на Дальнем Востоке, то из-за обильных осадков в 118 населенных пунктах оказались подтопленными 289 жилых домов с населением более 5 тыс. человек. В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 56 домов.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19_5 Ученики школы завтракают в столовой Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Лишь в самом конце заседания его участники добрались до темы социального контракта. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. По сути, это пошаговая дорожная карта по выводу конкретной семьи из статуса малообеспеченной, отметил он.