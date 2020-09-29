Осенняя комплекция: россияне скупают маски, перчатки, имбирь и лимон

За время пандемии коронавируса у россиян изменились потребительские приоритеты. Готовясь к возможной второй волне, они не сметают с прилавков гречку и макароны, как весной, а создают запасы средств индивидуальной защиты и активно покупают продукты для укрепления иммунитета . Так, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», на фоне нового роста заболеваемости COVID-19 спрос на маски вырос более чем на треть, на перчатки — почти наполовину. Граждане также резко увеличили покупки имбиря и лимона. Продавцы других продуктов пока не фиксируют изменений в спросе и не ждут дефицита.

Маска с лимоном

«Платформа ОФД» проанализировала спрос граждан на самые популярные товары в сентябре: компания обрабатывала в день по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс страны. «Известия» ознакомились с результатами исследования. Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в России резко подскочило — на 37% , при этом средний чек снизился на 18%, до 87 рублей. Это произошло за счет того, что за раз люди приобретали несколько упаковок, уточнили в компании.

Продажи перчаток тоже увеличились — на 47% , а средний чек покупки снизился на 2%, до 102 рублей. Также граждане запасались имбирем и лимоном — число покупок выросло на 85% и 71% соответственно. При этом средний чек на имбирь увеличился на 2%, до 38 рублей, а на лимоны — снизился на 8%, до 47 рублей.

При продаже антисептиков специалисты компании не зафиксировали подобной динамики: число покупок снизилось на 17% , а средний чек уменьшился на 39%, составив 215 рублей.

Осенняя комплекция Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В беседе с «Известиями» аналитики «Платформы ОФД» отметили, что с весны фиксируют регулярный и цикличный характер закупок средств индивидуальной защиты (СИЗ). Как правило, россияне активно приобретают маски и перчатки в моменты получения аванса, а затем и заработной платы, то есть в начале и середине месяца. Аналогичные закупки происходят в периоды, когда власти проводят массовые проверки соблюдения масочно-перчаточного режима . Например, ощутимый всплеск покупок СИЗ в магазинах был в начале августа, когда проходили масштабные надзорные мероприятия в общественном транспорте и магазинах.

На минувшей неделе наблюдалась похожая ситуация: объемы продаж масок и перчаток в натуральном выражении в 1,5 раза превышали показатели предыдущих семи дней. При этом продажи антисептиков в розничной торговле от месяца к месяцу снижаются, отметили в «Платформе ОФД», поскольку дезинфицирующие средства уже есть в общественных местах, офисах и торговых точках.

При этом крупнейшие интернет-магазины — Wildberries и Ozon — увидели рост спроса на одноразовые маски свыше 100% , сообщал ранее РБК. Многоразовые маски на неделе с 21 по 27 сентября заказывали на 48% чаще, спрос на перчатки увеличился на 78%, а на кожные антисептики — на 61%.

В ожидании ковида

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сказала «Известиям», что повышение спроса на маски и перчатки может быть связано прежде всего с тем, что власти вновь начали вводить ограничительные меры . Например, в столице появились рекомендации для пожилых людей оставаться дома, а также для крупных компаний — перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Ситуация развивается на фоне того, что в стране стало ощутимо меньше ковид-диссидентов. Большинство уже поняли, что вирус может иметь серьезные последствия, многие с ним столкнулись сами либо увидели, как болеют люди из их окружения . Это напугало россиян, отметила эксперт.

— Пока мы не видим резкого роста спроса на противовирусные препараты, — сказала она. — Люди понимают, что таблетки — это все-таки лечение, а профилактика может быть сейчас гораздо эффективнее . Поэтому многие выбирают маски и перчатки.

Осенняя комплекция Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Торговые сети в свою очередь стали фиксировать рост продаж имбиря и чеснока, хотя ажиотажного спроса на эти товары пока нет , сказал «Известиям» председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он подчеркнул, что это связано с сезонной заболеваемостью, которая этой осенью совпадает с ростом числа инфицированных коронавирусом.

— Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами, — сказал он.

Всё есть, ничего не надо

В случае если продажи какой-либо продукции начнут расти, у магазинов хватит запасов для удовлетворения возникшего спроса, заверил «Известия» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко . Но пока данных о повышенном спросе на какие-либо категории товаров нет, подчеркнули в ассоциации.

— Запасы на складах торговых сетей сформированы с учетом возможных колебаний спроса, логистика также перестроена таким образом, чтобы у компаний была возможность оперативно пополнить полки и склады магазинов, — отметил представитель АКОРТ.

Он подчеркнул, что при формировании дополнительных ресурсов торговые сети ориентируются на прогнозы спроса и рекомендации профильных министерств. Также компании исходят из сроков хранения конкретных категории продуктов.

Осенняя комплекция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» сказали, что не ожидают роста спроса на товары — опыт пандемии уже дал понять: нет смысла покупать товары впрок. В «Магните» рассчитывают, что покупатели будут более взвешенно оценивать свои потребности, однако готовы к любому развитию событий. В Metro Cash & Carry отметили, что не ожидают дефицита.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал «Известиям», что отрасль максимально готова к любым вызовам , в том числе ко второй волне ограничений. За период пандемии компании научились осуществлять бесконтактную доставку, разработали стандарты для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) так, чтобы клиент находился в нем минимум времени и не контактировал там с другими людьми, сказал он.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильна , потребность в основных продуктах питания полностью обеспечена производством внутри страны.

— В период ажиотажного спроса весной 2020 года российские производители смогли оперативно обеспечить увеличение объемов выпуска продукции и удовлетворить потребности населения во всех основных продуктовых категориях, — напомнили в министерстве.