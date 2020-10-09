Страхи и риски: как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России

До плато новой вспышки коронавируса России еще далеко, считают опрошенные «Известиями» вирусологи. По некоторым предположениям, рост продолжится до планки 15-17 тыс. случаев в день . Согласно аналитике «Сбербанка», пик придется на первую половину ноября, и специалисты считают этот прогноз жизнеспособным. 9 октября, в России зафиксирована рекордная суточная заболеваемость коронавирусом: количество новых случаев заражения достигло 12 126 . Это самый высокий показатель в нашей стране с момента начала пандемии. Власти обсуждают новые механизмы, которые помогли бы сдержать эпидемию. Мэр столицы заявил, что следующая неделя будет во многом решающей.

Рост продолжится

В пятницу оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса отчитался о 12 126 новых случаях заражения COVID-19. Для России это максимальный показатель с начала пандемии . Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 мая, тогда в стране выявили 11 656 инфицированных.

— Сегодня мы видим, действительно, рекордное значение, но это не пик, — заявил «Известиям» профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн. — То, что рост суточной заболеваемости продолжится, сомнений не вызывает , но до какого уровня, сказать сложно. Я бы назвал цифру в 15-17 тыс. [новых зафиксированных случаев заражения коронавирусом] в день, но это нисколько не жесткий прогноз. Может быть и больше, и меньше.

Свои оценки относительно развития эпидемии предложил «Сбербанк» . На странице «Сбериндексы» представлен график суточной заболеваемости в зависимости от соблюдения мер эпидемической безопасности.

По версии аналитиков организации, если население будет максимально сознательным — носить маски и выполнять прочие предписания соответствующих органов, пик будет достигнут через месяц, 8 ноября . Прирост заболевших составит 16 864 человека. Редкие нарушения отодвинут пик на день. В этом случае он придется на 9 ноября с показателем 17 645 новых случаев заболевания COVID-19. При частых нарушениях ограничительных мер максимальный суточный прирост по заболеваемости случится 12 ноября (21 968).

И, наконец, если люди продолжат вести себя, как обычно, игнорируя предписания властей и медиков, число выявленных за день инфицированных может достигнуть 23 325. Предположительно это произойдет 8 ноября.

— «Сбербанк» пользуется своей математической моделью, она дает представление о развитии событий, но вряд ли возможна такая точность — вплоть до числа заболевших и даты пика. Это, конечно, преувеличение, — считает Анатолий Альштейн.

Кроме того, добавил вирусолог, осенне-зимний период благоприятен для инфекций. Это также влияет на динамику распространения коронавируса.

— Инфекция с нами навсегда. Со временем, мы, наверное, сможем забыть о ней и воспринимать ее менее остро, чем сейчас, но на это понадобятся годы: думаю, минимум, два-три, — отметил он. — Вирус будет циркулировать и дальше. Я бы сказал, что мы сможем, скажем так, забыть о нем, когда летальность составит один из 10 тыс. или хотя бы из 1 тыс.

Не исключены ограничения

Вирусолог также считает, что вновь введенные ограничительные меры помогут добиться необходимого эффекта — это напомнит гражданам о сознательности.

Тем временем власти не исключают введения ограничений федерального масштаба . Об этом журналистам 9 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Очевидно, что цифры растут, сегодня печальный антирекорд по России. Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом, и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов , — сказал он.

Во многих субъектах уже введен или вводится ряд ограничений. Например, в Москве приостановили действие льготных проездных для пенсионеров, которые должны находиться на самоизоляции, а также для школьников, ушедших на каникулы. Работодателей обязали отправить 30% штата на удаленку и с понедельника они должны еженедельно отчитываться перед городскими властями об исполнении этого указа.

Также в Москве расширили перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. Мэр столицы заявил 9 октября, что следующая неделя будет во многом решающей.

В Удмуртии с 9 октября кафе, барам, столовым и закусочным запретили работать с 23:00 до 7:00.

По домам с этой пятницы отправлены и жители Хабаровского края старше 65 лет . Массовые мероприятия в регионе должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Надзор за соблюдением требований усилят.

В Петербурге правительство не намерено вводить новые ограничения , несмотря на увеличения заболеваемости коронавирусом в городе. 9 октября губернатор города Александр Беглов заявил, что обстановка с инфекцией в городе усложняется, но всё зависит «от нашей дисциплины, сознательности».

При этом, по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, заболеваемость в столице выявляется лучше, чем в субъектах.

— В регионах возникают разного рода ситуации, когда анализ берут через восемь дней после того, как человек заболел, и сообщают о результатах еще через четыре-пять дней. То есть человек 14-15 дней не знает, заражен он или нет , и, естественно, ведет себя более свободно и может заразить окружающих, — сказал он в беседе с «Известиями». — Но самый главный фактор высокой заболеваемости, конечно, в том, что не соблюдаются меры предосторожности — маски не носят, руки не моют, социальную дистанцию не держат.