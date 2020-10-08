Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще как минимум три недели, заявляют вирусологи. И это — оптимистичный прогноз. По другой версии, переломный момент наступит до Нового года. При этом 7 октября страна уже почти достигла пикового показателя заболеваемости, зафиксированного во время первой волны пандемии. Тогда, 11 мая, население находилось на самоизоляции. Сейчас же о перспективах ввода новых ограничений власти как столичного, так и федерального уровня говорят осторожно.

Дежа вю

В среду, 7 октября, оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России сообщил об 11 115 новых зафиксированных случаях заражения COVID-19. Этот показатель близок к пику суточной заболеваемости прошлой волны – он был зафиксирован 11 мая, когда в стране выявили 11 656 инфицированных.

Сейчас на первом месте по количеству новых случаев Москва (3229), на втором - Санкт-Петербург (456), третье место – за Подмосковьем (395).

- Прогнозировать наступление плато сейчас невозможно. В прошлый раз — примерно 25 апреля— казалось, что мы его достигли, и дальше заболеваемость начнет снижаться, но этого не произошло. Поэтому даже если показатели неделю будет держаться на одном уровне, не факт, что это будет плато, - отметил в беседе с «Известиями» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев.

При этом, по его оценкам, скорость роста заболеваемости сейчас не сильно выше, чем весной.

– Тогда мы росли с нуля, а сейчас с изначально высокого плато. Время роста с одного заболевшего до тысячи такое же, как с тысячи до миллиона, поэтому суточный прирост сейчас большой, но относительная скорость — сопоставимая, - считает он.

Респираторный сезон, добавил Александр Лукашев, заканчивается в апреле-мае, но если продолжится динамика, которую мы наблюдаем сейчас, к тому времени у населения уже сформируется высокая иммунная прослойка.

- Прогнозировать пик невозможно, но я считаю, что до Нового года перелом все-таки случится, - заявил вирусолог.

Более оптимистичен врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков — он полагает, что заболеваемость будет расти лишь следующие три недели.

- В первую очередь сегодня заболевают те, кто находился на строгой изоляции и соблюдал масочный режим, а сейчас расслабился. Нарушение масочного режима у нас было где-то в течение месяца. Потом власти взяли ситуацию под контроль, отправили людей на дистанционную работу, а школьников — на каникулы, таким образом разгрузив транспортные узлы и офисы. И примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение, - заявил он в беседе с «Известиями». - Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января.

Если же после двухнедельных каникул и месячного режима дистанционной работы граждане опять начнут контактировать друг с другом и пренебрегать правилами безопасности, рост опять возобновится, добавил Евгений Тимаков.

Другие критерии

Несмотря на то, что пиковые показатели весны почти достигнуты, вводить всеобщую самоизоляцию власти не спешат.

Так, пресс-секретарь депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова на вопрос «Известий», обсуждает ли городской парламент введение дополнительных ограничений, ответила отрицательно.

7 октября свой блог обновил мэр Москвы Сергей Собянин. Градончальник рассказал о необходимости соблюдение масочного режима, попросил граждан старше 65 лет и беременных женщин оставаться дома, а также напомнил, что работодатели должны отправить на удаленку не менее 30% штата.

- По информации Роспотребнадзора, требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей, - говорится в сообщении главы города. - Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей.

Однако о самоизоляции или новых ограничительных мерах Сергей Собянин упоминать не стал. Не делали таких объявлений и руководители других регионов страны.

Если во время первой волны власти ориентировались на показатели заболеваемости, то теперь критерии оценки изменились, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

- Количество заболевших, насколько я понимаю, сегодня не главный критерий введения карантина. Сейчас власти будут ориентироваться на число тяжелых случаев течения болезни, количество свободных коек и свободных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на процент смертности. Обобщая, можно сказать, что все зависит от нагрузки на систему здравоохранения, - сказал парламентарий.

Депутат уверен, что более серьезных ограничений, чем сейчас, не последует.

- Документы по их вводу могут и должны быть уже подготовлены, но если система здравоохранения будет справляться, то их вступление в силу не понадобится, - считает он.

При этом ранее в интервью телеканалу «Россия-24» заммэра столицы Анастасия Ракова заявляла, что «коек всегда конечное количество». И сколько бы их ни было развернуто, они так или иначе однажды закончатся, подчеркнула чиновница.