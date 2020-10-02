Коллективное несознательное: почему зараженных в Москве всё больше и больше

За последние сутки в России зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за два с половиной месяца — 8945 человек. Это почти на 2,5 тыс. больше по сравнению с показателями недельной давности. Более четверти новых случаев приходится на Москву — 1 октября в городе выявлены 2424 носителя вируса. Очевидно, что прогнозы о спокойной осени для столицы не сбылись, хотя еще летом мэр Сергей Собянин утверждал, что 60% москвичей уже встретились с коронавирусом. Ученые считают, что эта выборка была актуальной только для опустевшего в июле города. По мнению вирусологов, в ближайшее время страна выйдет на плато, но держаться оно будет очень долго. А забыть о коронавирусе мы сможем лишь через два–три года.

С большим отрывом

По сведениям федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в стране за последние сутки было зафиксировано 8945 больных. За неделю ежедневный показатель увеличился почти на 2,5 тыс. человек.

Большая часть выявленных случаев приходится на Москву — число заболевших в столице уже в ближайшее время может приблизиться к 3 тыс. в сутки, считает мэр города Сергей Собянин. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице он назвал почти критичной. В связи с этим был опубликован указ, обязывающий работодателей с 5 по 28 октября отправить на удаленку не менее 30% сотрудников. Исключением станут те, чье присутствие на рабочем месте считается критически важным для функционирования предприятия.

В тот же день градоначальник предупредил и о возможных санкциях в отношении компаний, которые не перевели положенную часть сотрудников на удаленную работу. Пока столичные власти не намерены вводить ограничения из-за СOVID-19, однако допускают это, если жители будут вести себя легкомысленно.

Неблагополучная эпидемическая обстановка также наблюдается сейчас в Московской области и Санкт-Петербурге. Однако по суточному приросту случаев эти регионы сейчас идут в большом отрыве от столицы. В Подмосковье на 1 октября было 230 новых случаев (в 10,5 раз меньше, чем в Москве), а в Северной столице — 285 (меньше в 8,5 раз).

Коллективное несознательное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— На ситуации в Санкт-Петербурге сказывается плотность населения. Также жители этого города более дисциплинированны в соблюдении масочного режима, — пояснил «Известиям» профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Надо учитывать и то, что в Москве лучше налажена диагностика заболеваемости.

Жители Северной столицы сейчас начали активно прививаться от гриппа, отметила председатель комитета Заксобрания Санкт-Петербурга по соцполитике и здравоохранению Елена Киселева.

— Горожане стали внимательнее относиться к эпидемиологическим мерам, число соблюдающих масочный режим значительно увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами, — сказала «Известиям» парламентарий.

В Роспотребнадзоре заявили, что прекращение роста заболеваемости должно произойти в течение октября, но — при соблюдении предписанных эпидемиологических правил: масочного режима, гигиены рук и социальной дистанции.

Коллективное несознательное Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— Более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно. Мы можем выйти на него в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Всё зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько сознательно и скрупулезно население будет соблюдать необходимые меры профилактики, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Натестировали

Интересно, что в апреле, когда суточный прирост в Москве был примерно таким же, как сейчас, разница с Московской областью и Санкт-Петербургом была значительно меньше. Например, 17 апреля в столице выявили 1959 заболевших коронавирусом, в Подмосковье — 472, а в Северной столице — 424 (то есть всего в четыре–пять раз меньше).

Разрыв в числе заболевших между Москвой и Московской областью ученые объяснили особенностями логистики.

— Люди, живущие в Подмосковье, работают по большей части в Москве — скорее всего, они там и тестируются, — объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Павел Волчков. — Именно этим, как мне кажется, можно объяснить разрыв в количестве зараженных.

Коллективное несознательное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Весной, по словам эксперта, этой разницы не наблюдалось из-за того, что объем тестирования был намного более скромным, у людей брали анализ уже в стационарах. То есть жителю Московской области нужно было вызвать бригаду скорой, потом его транспортировали в больницу и там уже тестировали. Сейчас же большее число людей переносят COVID-19 на ногах, поэтому сдают анализы по месту работы, которая сосредоточена в Москве.

Согласен с этим и директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— На число заболевших может влиять множество факторов: плотность населения, как налажено тестирование, как ведется статистика. Люди из Подмосковья могут проходить тестирование в Москве, повышая таким образом число выявленных случаев именно в столице, а не в Подмосковье, — считает ученый.

По его словам, ситуация в ближайшее время будет усугубляться. Это потребует, возможно, если не введения полномасштабного карантина, то определенных ограничительных мер.

Коллективное несознательное Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Я связываю всплеск с возвратом студентов из регионов и горожан из отпусков. А разница между Москвой и областью как раз в том, что, во-первых, учебных заведений в Москве в разы больше, и все транспортные потоки идут в основном через столицу, — пояснил замдиректора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Впрочем, подъем заболеваемости осенью — типичная ситуация для любых респираторных заболеваний, которая усугубилась возвращением с дач, приездом студентов в университеты и выходом детей в школу. Это привело к увеличению социальных контактов, считает директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Что касается разрыва с Подмосковьем, это вопрос диагностики. Люди в Москве сдают больше тестов. Соответственно, выше выявляемость. Хотя с учетом скученности населения в Москве и Подмосковье и с учетом транспортных потоков адекватных предпосылок для такого большого различия нет, — говорит она.

Как посчитать

Коллективный иммунитет для сдерживания распространения вируса будет иметь значение, только когда число переболевших превысит 50%, пояснил профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Коллективное несознательное Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По последним данным, у нас 25-30%. Но каким он стал за последние 1,5 месяца, пока неизвестно. В ближайшее время продолжится нарастание числа зараженных, противоэпидемиологические меры будут усиливаться, и заболеваемость выйдет на плато. После этого плато будет держаться очень долго, поэтому следующий год спокойным не будет. О коронавирусе мы сможем забыть только через два–три года, — отметил вирусолог.

Летом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 60% москвичей уже встретились с коронавирусом. В своих вычислениях он полагался на результаты проведенного в столице исследования антител (21,4%) и перерасчета этих данных на основе сведений о прослойке людей с выработанным ответом Т-клеточного иммунитета на COVID-19 (20–40%).

— Эти цифры рассчитывались на основе данных, которые дал департамент здравоохранения Москвы, — пояснил Павел Волчков. — Они говорили о 21,4% людей с антителами. Вероятно, эта цифра была основана на выборке из активных работающих граждан, которые оставались в городе в летний период. Сейчас можно предположить, что выборка оказалась не репрезентативной. Цифра в 40–60% могла соответствовать ситуации в июле, когда город был наполовину пуст.

Чтобы понять, сколько людей в Москве сейчас действительно имеют Т-клеточный иммунитет к инфекции, нужно провести хотя бы для небольшой выборки тест ELISPOT (Enzyme-linked immunosorbent spot — метод определения Т-лимфоцитов. — «Известия»), считает эксперт.