В круге втором: Европу накрывает новая волна COVID-19

Власти европейских государств вновь вводят жесткие штрафы за нарушение режима самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений . В то время как число погибших от COVID-19 в мире превысило 1 млн, страны Запада накрывает вторая волна коронавируса . На общем фоне выделяются Белоруссия и Швеция, которые изначально пошли по пути иммунизации населения . И если в первом случае COVID-19 на дальний план отодвинули внутриполитические пертурбации, то во втором речь идет об особом пути в борьбе с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и опрошенные «Известиями» эксперты обращают внимание: несмотря на отсутствие жестких запретов, шведы рекомендации соблюдали. Таким образом, противодействие инфекции у всех шло одинаково, а вот взаимодействие властей с гражданами — по-разному.

Поймать волну

Еще в середине сентября ВОЗ предупреждала: в октябре-ноябре число летальных исходов от COVID-19 начнет расти. В конце месяца в организации сообщили, что мир наблюдает вторую волну заболевания — и действительно, прирост новых случаев по сравнению с летом заметно увеличился, и количество смертей перевалило за 1 млн.

На вопрос «Известий», только ли Европу накрывает вторая волна, в ВОЗ ответили, что под угрозой остаются все регионы. Особую обеспокоенность у организации вызывает Северное полушарие — там страны входят в холодный сезон, когда будет сложнее проводить время на открытом воздухе и активизируются другие респираторные заболевания.

По данным организации, на прошлой неделе (с 21 по 27 сентября) 4 из 10 новых случаев приходилось на Юго-Восточную Азию. При этом наиболее обнадеживающе ситуация выглядит в некоторых странах Северной и Южной Америки и Африки, где число заражений снижается.

В круге втором Фото: Global Look Press/Antonio Molina

— Но это очень хрупкие победы, для сохранения которых надо неустанно прилагать усилия , — сказали «Известиям» в ВОЗ. — И хотя в последнее время наблюдается стабилизация показателей, положение не слишком многообещающе: цифры — 1,8 млн заражений и 40 тыс. смертей за неделю — слишком высоки. Более того, исследования показывают, что лишь небольшая часть населения имеет антитела, а это значит, что у вируса всё еще есть большая свобода действий и он будет распространяться до тех пор, пока мы его не подавим.

Сейчас в Европе, по данным Worldometer, зарегистрировано 4,8 млн заражений при 220 тыс. летальных исходах. В пятерку стран с наибольшим числом заболевших входят Россия (1,1 млн), Испания (716 тыс.), Франция (538 тыс.), Британия (434 тыс.) и Италия (309 тыс.). По количеству погибших расклад несколько другой: здесь лидирует Британия (41,9 тыс.), а затем идут Италия (35,8 тыс.), Франция (31,7 тыс.), Испания (31,2 тыс.) и Россия (20,3 тыс.).

Многие европейские страны в сентябре столкнулись с резким ростом заболеваемости — правда, в разных масштабах. Например, если 25 августа в России зарегистрировали 4,6 тыс. новых случаев, то 28 сентября прирост составил уже 8,1 тыс. В той же Британии эти показатели 25 августа и 27 сентября составили 1,1 тыс. и 5,6 тыс. соответственно, а во Франции — 3,3 тыс. и 11,1 тыс.

Отдельные страны уже начинают возвращаться в обязательным ограничениям, пусть и не таким жестким и полномасштабным, как весной этого года. Как пояснили «Известиям» в ВОЗ, полный карантин с самоизоляцией — крайняя мера, прежде чем ее рассматривать, стоит оценить ряд других шагов . Собственно, это европейские правительства и сделали: так, в Британии с 28 сентября десятикратно увеличили штрафы за нарушение карантина — £1 тыс. ($1,3 тыс.) за первый раз и £10 тыс. ($13 тыс.) за повторный; во Франции запретили праздники и развлекательные мероприятия (свадьбы, фестивали, вечеринки), а также ограничили работу баров, закрыв их с 22:00 до 6:00.

В круге втором Фото: Global Look Press/Uwe Kraft

— Вторая волна была ожидаема. В сентябре возобновляются занятия в школах и институтах, люди возвращаются из отпусков на работу , — пояснил «Известиям» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Что касается карантинных мер, то их введение зависит от нервов руководителей каждой страны. Я не думаю, что в России вновь введут жесткий карантин. Во-первых, он наносит людям ущерб не меньше, чем сама эпидемия. Во-вторых, многие недовольны тем, что их запирают, а это сбрасывать со счетов никак нельзя.

Швеция отдельно

Пожалуй, единственной европейской страной, которая отказалась от прописанных запретов и ограничилась лишь рекомендациями, стала Швеция. С таким же подходом выступает разве что Белоруссия — однако, учитывая внутриполитические события и отказ властей признавать угрозу коронавируса, в представлении людей республика стала зоной, вовсе свободной от COVID-19 . На сегодня в Швеции было зарегистрировано 90,9 тыс. заражений при 5,8 тыс. смертей, в Белоруссии — 77,9 тыс. и 822 соответственно.

В этих двух странах мощного скачка заражаемости сейчас нет: так, в Швеции 25 августа было зарегистрировано 223 случая, а 24 сентября — 417, в Белоруссии — 82 и 294 случая. Судя по всему, вводить карантин или какие-либо другие меры эти страны не планируют. Как сообщили «Известиям» в конце августа в шведском министерстве юстиции, в то время как многие государства сохраняют ограничения на въезд, блокировать границы для своих шенгенских соседей Стокгольм не намерен.

В ВОЗ комментировать подход каждой страны к борьбе с COVID отказались — там лишь отметили, что у любой системы здравоохранения есть свои индивидуальные особенности, оттого в организации разработали порядка 100 технических рекомендаций, которые можно было бы применить к тому или иному местному контексту.

В круге втором Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

При этом, как подчеркнул в интервью ТАСС глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, в отношении Швеции и Белоруссии у мировой общественности возникло неверное восприятие ситуации.

— В скандинавских странах очень высокий уровень доверия к государству . Если государство говорит: «Необходимо физическое дистанцирование», люди склонны этому верить. Я называю это особым партнерством между людьми и государством , — сказал Ханс Клюге. — <…> В Швеции люди соблюдали меры физического дистанцирования. Белоруссия также следовала многим рекомендациям ВОЗ.

Эксперты обращают внимание на то, что в той же Швеции власти объявили меры, но не ввели их на законодательном уровне.

— Люди дисциплинированны: они и надевали маски, и соблюдали социальное дистанцирование, и работали в удаленном режиме, и придерживались самоизоляции, когда это было возможно , — пояснил «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Все меры применялись, вот только людей никто это делать не заставлял.

По мнению Алексея Аграновского, речь идет о разных подходах в коммуникации между государством и гражданами. Через какое-то время, когда специалисты проанализируют статистику, можно будет понять, кто был прав: те, кто вводил драконовские штрафы за отсутствие масок, или те, кто ограничивался рекомендациями, подытожил эксперт.