Хорошо забытое: в ЕС снова ужесточают меры по борьбе с COVID-19
В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений COVID-19. В Каталонии местные власти заново ввели ограничения, в том числе и в туристической Барселоне. С 20 июля во Франции ношение маски стало обязательным во всех закрытых помещениях. В Италии идут разговоры о продлении карантина, который официально должен закончиться 31 июля. В разговоре с «Известиями» жители Европы отметили, что пока паники среди местного населения нет, но разговоров о приходе второй волны становится всё больше. Опрошенные эпидемиологи заявили, что наблюдаемое увеличение случаев в Европе, после того как первая волна уже поразила континент, заставляет держать руку на пульсе. Как европейцы готовятся к повторной встрече с вирусом, разбирались «Известия».
Точка возврата
Изначально испанские эпидемиологи уверяли, что вторая волна придет лишь осенью, когда наступит новый учебный год и активность распространения вируса за закрытыми дверями увеличится. В начале июля вспышка в каталонском городе Эль Сегрия (область Лерида) заставила местные власти закрыть его на карантин. К концу месяца ограничительные меры вернулись и в другие регионы Каталонии.
— Пока сложно судить, но на общем уровне мы сталкиваемся с началом второй волны пандемии, которая, однако, кажется менее интенсивной, чем первая, — заявил «Известиям» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар, доцент Университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоакин Джеа Джираль.
По его мнению, в Испании преждевременно и неразумно начали снимать карантин, что ослабило контроль над инфекцией.
Пляж в Барселоне
Результаты анализа исследовательской группы BIOCOM-SC при Каталонском политехническом институте говорят о том, что в ближайшие недели Испания вступит в фазу риска. Ученые рассчитали индекс экспоненциального роста заражений (EPG) на основе данных о скорости распространения вируса и последних диагностированных случаях. Согласно исследованию, власти ввели ограничения в области Лерида только через 17 дней после того, как EPG превысил отметку риска. Это и послужило катализатором нового всплеска инфекции во всем регионе.
Правительство Каталонии уже расширило требования к жителям. Теперь кроме граждан из столичного района Барселоны это касается жителей соседнего Сан-Фелиу-де-Льобрегат. К рекомендации оставаться дома должны прислушиваться еще и в Фигерасе и Вилафанте в районе Альт-Эмпорда.
По данным министерства здравоохранения Испании от 21 июля, число заражений за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400%.
— Сейчас все разговоры о второй волне. Каждого волнует, к чему приведет локальная вспышка и закроют ли Испанию снова, — рассказала «Известиям» жительница Барселоны Анна.
По ее словам, власти запретили встречаться людям группами больше 10 человек, а также рекомендовали оставаться дома и не передвигаться без особой надобности. Бары и рестораны продолжают работать в привычном режиме, но заполненность залов — не более 50%. При этом закрыты спортклубы, действует запрет на культурные мероприятия.
Женщина молится о погибшем от коронавируса члене семьи, Мадрид, Испания
— Из-за того, что на пляжах обычно собираются большими компаниями, теперь их нельзя посещать, также советуют отказаться от поездок на дачу. Однако стоит учитывать, что все эти нормы носят пока рекомендательный характер,— подчеркнула собеседница.
Еще один житель туристической столицы Испании Жоан Альдаверт отметил в беседе с «Известиями», что с 18 июля в силу вступил штраф за отсутствие маски — €100. О новом правиле власти объявили за неделю до того, как в отношении нарушителей стали применяться санкции.
Мадам, наденьте маску
После празднования Дня взятия Бастилии 14 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ношение масок в помещении будет обязательным с 1 августа. Позже новый премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс объявил, что это случится раньше. Во время интервью для телеканала France 2 он призвал граждан к «большей бдительности», поскольку Франция переживает повторные заражения в регионах Иль-де-Франс и Верх-де-Франс. Вирус также поразил Майенн, коммуну в регионе Пэи-де-ла-Луар на северо-востоке, где в последние две недели наблюдался тревожный всплеск. В итоге министр здравоохранения Оливье Верана выразил общее решение: ношение масок обязательно уже с 20 июля.
Город Тулуза никогда не находился в красной зоне, но там по-прежнему стараются соблюдать меры безопасности. «Мадам, наденьте маску!» — поступило от водителя в адрес девушки Кристины, которая пыталась зайти в автобус. По словам собеседницы, ей недавно запретили пройти в магазин с платком в качестве средства защиты.
Лувр, Париж, Франция
— Разговоры о второй волне не утихают. В августе все французы уходят на каникулы, что может спровоцировать рост случаев в туристических регионах, — добавила девушка.
Студентка Сорбонны Анастасия в разговоре с «Известиями» отметила, что большинство ее знакомых боятся второй волны, поэтому не летят обратно домой.
— В Париже в публичных местах все поголовно ходят в масках. Даже когда ты передвигаешься по залу ресторана, теперь просят надеть средство защиты, — отметила собеседница.
В итальянском Бергамо недавно из отделения интенсивной терапии в госпитале имени папы Иоанна XXIII был выписан последний пациент, который проходил лечение от COVID-19. Тем не менее правительство Италии намерено продлить действие ограничительных мер по меньшей мере до конца июля. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Так, обязательным в закрытых помещениях останется ношение защитных масок. Кроме того, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию.
Бергамо, Италия
— Увеличение случаев в Европе на данном этапе, после того как первая волна уже поразила континент, вызывает обеспокоенность. Однако страны сейчас лучше подготовлены, как с точки зрения мер профилактики, так и с точки зрения лечения пациентов с COVID-19, — отметил в беседе с «Известиями» эпидемиолог Пизанского университета, работающий в итальянской оперативной группе по коронавирусу, Пьер Луиджи Лопалько.
По мнению эпидемиолога Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна, вторая волна возможна, но в настоящее время трудно делать выводы, потому что ситуация даже в регионах одной страны различается. Однако все локальные прецеденты заставляют держать руку на пульсе.