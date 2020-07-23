Хорошо забытое: в ЕС снова ужесточают меры по борьбе с COVID-19

В Испании зарегистрирован резкий скачок заражений COVID-19 . В Каталонии местные власти заново ввели ограничения, в том числе и в туристической Барселоне. С 20 июля во Франции ношение маски стало обязательным во всех закрытых помещениях. В Италии идут разговоры о продлении карантина , который официально должен закончиться 31 июля. В разговоре с «Известиями» жители Европы отметили, что пока паники среди местного населения нет , но разговоров о приходе второй волны становится всё больше. Опрошенные эпидемиологи заявили, что наблюдаемое увеличение случаев в Европе, после того как первая волна уже поразила континент, заставляет держать руку на пульсе . Как европейцы готовятся к повторной встрече с вирусом, разбирались «Известия».

Точка возврата

Изначально испанские эпидемиологи уверяли, что вторая волна придет лишь осенью , когда наступит новый учебный год и активность распространения вируса за закрытыми дверями увеличится. В начале июля вспышка в каталонском городе Эль Сегрия (область Лерида) заставила местные власти закрыть его на карантин . К концу месяца ограничительные меры вернулись и в другие регионы Каталонии.

— Пока сложно судить, но на общем уровне мы сталкиваемся с началом второй волны пандемии, которая, однако, кажется менее интенсивной, чем первая , — заявил «Известиям» руководитель отдела пульмонологии больницы Дель-Мар, доцент Университета Помпеу Фабра (Барселона) Жоакин Джеа Джираль.

По его мнению, в Испании преждевременно и неразумно начали снимать карантин, что ослабило контроль над инфекцией.

м1 Пляж в Барселоне Фото: REUTERS/Nacho Doce

Результаты анализа исследовательской группы BIOCOM-SC при Каталонском политехническом институте говорят о том, что в ближайшие недели Испания вступит в фазу риска . Ученые рассчитали индекс экспоненциального роста заражений (EPG) на основе данных о скорости распространения вируса и последних диагностированных случаях. Согласно исследованию, власти ввели ограничения в области Лерида только через 17 дней после того, как EPG превысил отметку риска. Это и послужило катализатором нового всплеска инфекции во всем регионе .

Правительство Каталонии уже расширило требования к жителям. Теперь кроме граждан из столичного района Барселоны это касается жителей соседнего Сан-Фелиу-де-Льобрегат. К рекомендации оставаться дома должны прислушиваться еще и в Фигерасе и Вилафанте в районе Альт-Эмпорда.

По данным министерства здравоохранения Испании от 21 июля, число заражений за месяц с момента снятия режима повышенной готовности увеличилось на 400% .

— Сейчас все разговоры о второй волне. Каждого волнует, к чему приведет локальная вспышка и закроют ли Испанию снова, — рассказала «Известиям» жительница Барселоны Анна.

По ее словам, власти запретили встречаться людям группами больше 10 человек, а также рекомендовали оставаться дома и не передвигаться без особой надобности. Бары и рестораны продолжают работать в привычном режиме, но заполненность залов — не более 50%. При этом закрыты спортклубы, действует запрет на культурные мероприятия .

м2 Женщина молится о погибшем от коронавируса члене семьи, Мадрид, Испания Фото: REUTERS/Susana Vera

— Из-за того, что на пляжах обычно собираются большими компаниями, теперь их нельзя посещать, также советуют отказаться от поездок на дачу . Однако стоит учитывать, что все эти нормы носят пока рекомендательный характер,— подчеркнула собеседница.

Еще один житель туристической столицы Испании Жоан Альдаверт отметил в беседе с «Известиями», что с 18 июля в силу вступил штраф за отсутствие маски — €100 . О новом правиле власти объявили за неделю до того, как в отношении нарушителей стали применяться санкции.

Мадам, наденьте маску

После празднования Дня взятия Бастилии 14 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ношение масок в помещении будет обязательным с 1 августа. Позже новый премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс объявил, что это случится раньше . Во время интервью для телеканала France 2 он призвал граждан к «большей бдительности», поскольку Франция переживает повторные заражения в регионах Иль-де-Франс и Верх-де-Франс. Вирус также поразил Майенн, коммуну в регионе Пэи-де-ла-Луар на северо-востоке, где в последние две недели наблюдался тревожный всплеск. В итоге министр здравоохранения Оливье Верана выразил общее решение: ношение масок обязательно уже с 20 июля .

Город Тулуза никогда не находился в красной зоне, но там по-прежнему стараются соблюдать меры безопасности. «Мадам, наденьте маску!» — поступило от водителя в адрес девушки Кристины, которая пыталась зайти в автобус. По словам собеседницы, ей недавно запретили пройти в магазин с платком в качестве средства защиты.

м3 Лувр, Париж, Франция Фото: Global Look Press/imago-images.de/JB Autissier

— Разговоры о второй волне не утихают. В августе все французы уходят на каникулы, что может спровоцировать рост случаев в туристических регионах , — добавила девушка.

Студентка Сорбонны Анастасия в разговоре с «Известиями» отметила, что большинство ее знакомых боятся второй волны, поэтому не летят обратно домой.

— В Париже в публичных местах все поголовно ходят в масках. Даже когда ты передвигаешься по залу ресторана, теперь просят надеть средство защиты , — отметила собеседница.

В итальянском Бергамо недавно из отделения интенсивной терапии в госпитале имени папы Иоанна XXIII был выписан последний пациент, который проходил лечение от COVID-19. Тем не менее правительство Италии намерено продлить действие ограничительных мер по меньшей мере до конца июля . Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Так, обязательным в закрытых помещениях останется ношение защитных масок. Кроме того, сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию.

м4 Бергамо, Италия Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergio Agazzi

— Увеличение случаев в Европе на данном этапе, после того как первая волна уже поразила континент, вызывает обеспокоенность. Однако страны сейчас лучше подготовлены, как с точки зрения мер профилактики, так и с точки зрения лечения пациентов с COVID-19 , — отметил в беседе с «Известиями» эпидемиолог Пизанского университета, работающий в итальянской оперативной группе по коронавирусу, Пьер Луиджи Лопалько.