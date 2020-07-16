 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Слухи, внимательно: как лечатся от СOVID-19 в Латинской Америке

Регион наводнили фейки о чудодейственных таблетках
Фото: REUTERS/Henry Romero
Главный слайд
Начало статьи
Слухи, внимательно: как лечатся от СOVID-19 в Латинской Америке
2020-07-15 12:06:51">
2020-07-15 12:06:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ВОЗ обеспокоены тем, что в Латинской Америке больные СOVID-19 принимают лекарства, которые не входят в рекомендательный список. Об этом «Известиям» сообщили в Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). C фейковых аккаунтов политиков и ведомств этого региона распространяют ложную информацию о якобы «спасительных» средствах от коронавируса, на которую ведется население. О том, почему это происходит, «Известия» поговорили с местными жителями и медиками Мексики, Аргентины и Колумбии, где вирус разбушевался с новой силой.

Бабушкино лекарство

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Мексика обогнала страны Европы и вышла на четвертое место в мире после США, Бразилии и Великобритании по количеству смертей от вируса. На 14 июля от COVID-19 там скончались 36 327 человек, для сравнения: в Италии — 34 984. В рейтинге по заболеваемости Бразилия, Перу, Чили и Мексика входят в первую семерку. Недуг набирает обороты, а ресурсов становится всё меньше. Ситуация с медикаментами в некоторых бедных районах плачевна, и этим пользуются злоумышленники.

По данным Би-би-си, на прошлой неделе Facebook обратил внимание на сеть фальшивых аккаунтов, связанных якобы с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару. С этих страниц распространяли вводящие в заблуждение факты о коронавирусе и способах лечения с помощью противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Ранее Американский национальный регулятор (FDA) отозвал разрешение на его применение, прекратила испытания препарата ВОЗ, российские ученые тоже настаивают на том, чтобы отказаться от него. Но лекарство на самом деле публично расхваливает Жаир Болсонару, которому на прошлой неделе пришел положительный тест на COVID-19.

Слухи
гидроксихлорохин
Фото: REUTERS/George Frey

Хотя гидроксихлорохин уже является лицензированным препаратом для лечения других заболеваний, на данном этапе надежных данных о его эффективности или вреде нет. Предупреждения о побочных эффектах лекарств были озвучены, и во многих странах их применение теперь ограничено клиническими испытаниями, — заявили «Известиям» в бразильском отделении Панамериканской организации здравоохранения.

Путь к второй мировой волне: число больных COVID-19 приближается к 10 млн
В каких странах болезнь еще не достигла пика и где ограничения могут ввести по новой

В конце июня по боливийскому Facebook разошелся пост о том, что министерство здравоохранения республики одобрило использование диоксида хлора. Позже это сообщение официально опровергли в правительстве. В Перу уволили врача из-за того, что тот требовал предоставить диоксид хлора всем, у кого есть симптомы коронавируса.

В ВОЗ обеспокоены сообщениями о том, что люди занимаются самолечением и причиняют себе серьезный вред, используя лекарства, которые не были рекомендованы официальными органами, — заявила «Известиям» представитель пресс-службы Панамериканской организации здравоохранения Эшли Балдвин.

По ее словам, ВОЗ постоянно предупреждает потребителей и органы здравоохранения о растущем количестве фальсификаций вокруг темы медикаментов.

Тем не менее проблема самолечения в Латинской Америке остается актуальной. Сейчас в регионе наблюдается растущий интерес к препарату под названием ивермектин, который используют для борьбы с паразитическими червями. Несмотря на отсутствие доказательств, его стали рекламировать как средство для профилактики от коронавируса. Видео «Ивермектин может спасти вас от COVID-19» с участием мексиканского пастора перепостили уже почти 300 тыс. человек.

Слухи
Мексика
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
Второй вдруг: откуда в Пекине вновь появился коронавирус
И почему китайцы резко отказались от семги

Некоторые мексиканцы также привыкли обращаться к своему соседу или бабушке, у которых осталось «домашнее лекарство», которым они лечились от простуды в последний раз. Медики сталкиваются сейчас с последствиями самолечения и пытаются отучить от него население, — рассказал «Известиям» врач одной из мексиканских больниц Даниэль Рейес.

По его словам, в Латинской Америке есть те, кто не верит в существование вируса или распространяет различные байки. Из-за низкого уровня образования люди не доверяют врачам, что приводит к печальным последствиям. Как отметил собеседник «Известий», в Мексике существует три уровня госпитальной помощи. Если на третьем больницы располагают всеми условиями, чтобы оказать помощь при COVID-19, то на втором, самом распространенном в стране и в Латинской Америке в целом, не хватает базовых медикаментов. Это создает благодатную почву для махинаций.

— В стране существует закон, который требует от фармацевтов выдавать антибиотики по рецепту, но уважают его не все, — заключил Даниэль Рейес.

Без культуры самосохранения

Не пустить волну: Россия может избежать повторной вспышки вируса
Для этого следует использовать опыт стран, которые сейчас заново переживают эпидемию, считают эксперты

Мексиканец Аарон Гардуньо Родригес учится сейчас в МАИ, но его мама-врач постоянно рассказывает о ситуации на родине. По его словам, обещания правительства по расширению служб общественного здравоохранения не сбываются. Беднякам приходится тяжелее всего — больницы находятся от них в четырех часах езды.

— Ощущается нехватка лекарств и медицинской экипировки, поскольку власти сектора здравоохранения, а также представители правительства штатов грешат коррупцией. Они перепродают оборудование на черном рынке по более высоким ценам, — рассказал собеседник «Известий».

Однако безразличие к здоровью проявляют и сами граждане.

Невежество людей, которые отказываются соблюдать санитарные меры, — бич латиноамериканцев, — отметил Аарон Гардуньо Родригес.

Между тем в Аргентине на 14 июля зарегистрировано почти 107 тыс. зараженных коронавирусом, при этом на столичный район Буэнос-Айреса приходится 95% от всех случаев. 26 июня власти приняли решение продлить действие карантина до 17 июля. Президент страны Альберто Фернандес вновь обязал всех выходить из дома лишь по крайней необходимости — в продовольственные магазины. И, как отмечают местные жители, меры оправданны.

Слухи
Колумбия
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

В районе Буэнос-Айреса было создано несколько полевых или неотложных больниц. Уровень занятости интенсивной терапии составляет от 55 до 60%, но, учитывая, что пришли зимние месяцы, число заболевших наверняка увеличится, — признался в разговоре с «Известиями» работник государственного сектора Аргентины в сфере науки Игнасио Гоетт.

Осторожно, город закрывается: почему Азербайджан ужесточил карантин
Жителей Баку заперли дома

В Колумбии режим общенационального карантина продлевается до 1 августа. Об этом президент Иван Дуке объявил 7 июля во время своего выступления в Боготе. Число случаев заболевания на 14 июля — 154 тыс.

В Колумбии нет социальной дисциплины, как в Японии, где все готовы носить маски. У нас нет ни культуры заботы о себе, ни инстинкта самосохранения, что ведет к распространению инфекции, — заявил «Известиям» директор Центра исследования проблем безопасности и мира Колумбии Нестор Росаниа.

Он также отметил, что Колумбия — одна из стран, в которой очень быстро произошел резкий прирост случаев. При этом в государстве, по словам политолога, исторически слабая система здравоохранения, нет больниц для «бедных». Даже в столице не хватает палат интенсивной терапии, 80% отделений реанимации уже заняты.

— Что касается лекарств, в правительстве всерьез отнеслись к слухам о чудодейственном гидроксихлорохине, поэтому еще до того, как граждане собрались его массово скупать, власти заявили о необходимости доверять только публичным высказываниям министерства здравоохранения, — отметил политолог.

Таблетка помощи

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов
Поставки осуществят за две недели

Тем временем 14 июля стало известно, что более 50 стран, в том числе Бразилия, Колумбия, Мексика и Перу, направили заявки на приобретение российского препарата против коронавируса «Авифавир». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал американскому журналу Newsweek.

Этот препарат производства (РФПИ) и ЦВТ «ХимРар» еще в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава, став первым в мире лекарством против COVID-19, которое содержит активное действующее вещество фавипиравир. 3 июня его включили в перечень методических рекомендаций по лечению и профилактике от вируса.

Впервые российский анти-COVID латиноамериканцам представили 10 июля. РФПИ и «ХимРар» при поддержке посольства России в Гватемале провели видеоконференцию, которая собрала 1,5 тыс. чиновников и представителей научного сообщества региона.

Слухи
Авифавир
Фото: Depositphotos
Вздохи возрождения: как Италия выходит из карантина
И почему это лето в стране будет грустным

— Мы едины и надеемся на сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы победить COVID-19, — заявила во время конференции президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Надя Де Леон Торрес.

К сожалению, на запрос «Известий» в Центральноамериканском парламенте не смогли дать оперативный ответ. В ВОЗ и ПАОЗ также не предоставили оперативный комментарий о перспективах российского препарата.

Однако 13 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор лично объявил, что власти намерены связаться с правительством России по вопросу приобретения лекарства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020