Слухи, внимательно: как лечатся от СOVID-19 в Латинской Америке

В ВОЗ обеспокоены тем, что в Латинской Америке больные СOVID-19 принимают лекарства, которые не входят в рекомендательный список. Об этом «Известиям» сообщили в Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). C фейковых аккаунтов политиков и ведомств этого региона распространяют ложную информацию о якобы «спасительных» средствах от коронавируса, на которую ведется население. О том, почему это происходит, «Известия» поговорили с местными жителями и медиками Мексики, Аргентины и Колумбии, где вирус разбушевался с новой силой.

Бабушкино лекарство

Мексика обогнала страны Европы и вышла на четвертое место в мире после США, Бразилии и Великобритании по количеству смертей от вируса. На 14 июля от COVID-19 там скончались 36 327 человек, для сравнения: в Италии — 34 984. В рейтинге по заболеваемости Бразилия, Перу, Чили и Мексика входят в первую семерку. Недуг набирает обороты, а ресурсов становится всё меньше. Ситуация с медикаментами в некоторых бедных районах плачевна, и этим пользуются злоумышленники.

По данным Би-би-си, на прошлой неделе Facebook обратил внимание на сеть фальшивых аккаунтов, связанных якобы с окружением президента Бразилии Жаира Болсонару. С этих страниц распространяли вводящие в заблуждение факты о коронавирусе и способах лечения с помощью противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Ранее Американский национальный регулятор (FDA) отозвал разрешение на его применение, прекратила испытания препарата ВОЗ, российские ученые тоже настаивают на том, чтобы отказаться от него. Но лекарство на самом деле публично расхваливает Жаир Болсонару, которому на прошлой неделе пришел положительный тест на COVID-19.

Слухи Фото: REUTERS/George Frey

— Хотя гидроксихлорохин уже является лицензированным препаратом для лечения других заболеваний, на данном этапе надежных данных о его эффективности или вреде нет. Предупреждения о побочных эффектах лекарств были озвучены, и во многих странах их применение теперь ограничено клиническими испытаниями , — заявили «Известиям» в бразильском отделении Панамериканской организации здравоохранения.

В конце июня по боливийскому Facebook разошелся пост о том, что министерство здравоохранения республики одобрило использование диоксида хлора. Позже это сообщение официально опровергли в правительстве. В Перу уволили врача из-за того, что тот требовал предоставить диоксид хлора всем, у кого есть симптомы коронавируса.

— В ВОЗ обеспокоены сообщениями о том, что люди занимаются самолечением и причиняют себе серьезный вред, используя лекарства, которые не были рекомендованы официальными органами , — заявила «Известиям» представитель пресс-службы Панамериканской организации здравоохранения Эшли Балдвин.

По ее словам, ВОЗ постоянно предупреждает потребителей и органы здравоохранения о растущем количестве фальсификаций вокруг темы медикаментов.

Тем не менее проблема самолечения в Латинской Америке остается актуальной. Сейчас в регионе наблюдается растущий интерес к препарату под названием ивермектин, который используют для борьбы с паразитическими червями. Несмотря на отсутствие доказательств, его стали рекламировать как средство для профилактики от коронавируса. Видео «Ивермектин может спасти вас от COVID-19» с участием мексиканского пастора перепостили уже почти 300 тыс. человек.

Слухи Фото: REUTERS/Daniel Becerril

— Некоторые мексиканцы также привыкли обращаться к своему соседу или бабушке, у которых осталось «домашнее лекарство», которым они лечились от простуды в последний раз. Медики сталкиваются сейчас с последствиями самолечения и пытаются отучить от него население , — рассказал «Известиям» врач одной из мексиканских больниц Даниэль Рейес.

По его словам, в Латинской Америке есть те, кто не верит в существование вируса или распространяет различные байки. Из-за низкого уровня образования люди не доверяют врачам, что приводит к печальным последствиям. Как отметил собеседник «Известий», в Мексике существует три уровня госпитальной помощи. Если на третьем больницы располагают всеми условиями, чтобы оказать помощь при COVID-19, то на втором, самом распространенном в стране и в Латинской Америке в целом, не хватает базовых медикаментов. Это создает благодатную почву для махинаций.

— В стране существует закон, который требует от фармацевтов выдавать антибиотики по рецепту, но уважают его не все, — заключил Даниэль Рейес.

Без культуры самосохранения

Мексиканец Аарон Гардуньо Родригес учится сейчас в МАИ, но его мама-врач постоянно рассказывает о ситуации на родине. По его словам, обещания правительства по расширению служб общественного здравоохранения не сбываются. Беднякам приходится тяжелее всего — больницы находятся от них в четырех часах езды.

— Ощущается нехватка лекарств и медицинской экипировки, поскольку власти сектора здравоохранения, а также представители правительства штатов грешат коррупцией. Они перепродают оборудование на черном рынке по более высоким ценам, — рассказал собеседник «Известий».

Однако безразличие к здоровью проявляют и сами граждане.

— Невежество людей, которые отказываются соблюдать санитарные меры, — бич латиноамериканцев, — отметил Аарон Гардуньо Родригес.

Между тем в Аргентине на 14 июля зарегистрировано почти 107 тыс. зараженных коронавирусом, при этом на столичный район Буэнос-Айреса приходится 95% от всех случаев. 26 июня власти приняли решение продлить действие карантина до 17 июля. Президент страны Альберто Фернандес вновь обязал всех выходить из дома лишь по крайней необходимости — в продовольственные магазины. И, как отмечают местные жители, меры оправданны.

Слухи Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

— В районе Буэнос-Айреса было создано несколько полевых или неотложных больниц. Уровень занятости интенсивной терапии составляет от 55 до 60%, но, учитывая, что пришли зимние месяцы, число заболевших наверняка увеличится, — признался в разговоре с «Известиями» работник государственного сектора Аргентины в сфере науки Игнасио Гоетт.

В Колумбии режим общенационального карантина продлевается до 1 августа. Об этом президент Иван Дуке объявил 7 июля во время своего выступления в Боготе. Число случаев заболевания на 14 июля — 154 тыс.

— В Колумбии нет социальной дисциплины, как в Японии, где все готовы носить маски. У нас нет ни культуры заботы о себе, ни инстинкта самосохранения, что ведет к распространению инфекции , — заявил «Известиям» директор Центра исследования проблем безопасности и мира Колумбии Нестор Росаниа.

Он также отметил, что Колумбия — одна из стран, в которой очень быстро произошел резкий прирост случаев. При этом в государстве, по словам политолога, исторически слабая система здравоохранения, нет больниц для «бедных». Даже в столице не хватает палат интенсивной терапии, 80% отделений реанимации уже заняты.

— Что касается лекарств, в правительстве всерьез отнеслись к слухам о чудодейственном гидроксихлорохине, поэтому еще до того, как граждане собрались его массово скупать, власти заявили о необходимости доверять только публичным высказываниям министерства здравоохранения, — отметил политолог.

Таблетка помощи

Тем временем 14 июля стало известно, что более 50 стран, в том числе Бразилия, Колумбия, Мексика и Перу, направили заявки на приобретение российского препарата против коронавируса «Авифавир» . Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал американскому журналу Newsweek.

Этот препарат производства (РФПИ) и ЦВТ «ХимРар» еще в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава, став первым в мире лекарством против COVID-19, которое содержит активное действующее вещество фавипиравир. 3 июня его включили в перечень методических рекомендаций по лечению и профилактике от вируса.

Впервые российский анти-COVID латиноамериканцам представили 10 июля. РФПИ и «ХимРар» при поддержке посольства России в Гватемале провели видеоконференцию, которая собрала 1,5 тыс. чиновников и представителей научного сообщества региона.

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— Мы едины и надеемся на сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы победить COVID-19, — заявила во время конференции президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Надя Де Леон Торрес.

К сожалению, на запрос «Известий» в Центральноамериканском парламенте не смогли дать оперативный ответ. В ВОЗ и ПАОЗ также не предоставили оперативный комментарий о перспективах российского препарата.

Однако 13 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор лично объявил, что власти намерены связаться с правительством России по вопросу приобретения лекарства.