 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Военные ТОФ совершили марш и загрузились на десантные корабли в рамках проверки
Мир
Российские военные в Сирии продолжили патрулирование в Хасеке и Ракке
Армия
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
Армия
Военный медик заявил о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
Спорт
«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали Чемпионата России
/

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России

Эксперты оценили, как растущая заболеваемость в мире соотносится с падающей кривой в нашей стране
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
2020-07-19 14:41:39">
2020-07-19 14:41:39
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВОЗ ежедневно рапортует о новых рекордах заболеваемости SARS-CoV-2 в мире. Тем временем в России число заразившихся снижается. Эксперты объясняют это неоднородностью распространения патогена на земле: сейчас он активно развивается на тех территориях, где до того количество инфицированных было малым. В России кривая также может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19. При этом второй волны в больших городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет. Осенью ожидается общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями, но какой вклад внесет в него новый коронавирус, оценить пока трудно.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Вверх и вниз

Практически каждый день Всемирная организация здравоохранения сообщает о новых пиках суточного прироста инфицированных SARS-CoV-2. Статистика последних суток — 259,8 тыс. новых случаев заражения, что выше вчерашнего рекорда (237,7 тыс.). Смертность от коронавируса также растет — за последние 24 часа в мире умерло 7360 человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За Америкой следуют Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.). Также много заболевших в ЮАР, Киргизии, Колумбии и Мексике. Россия по суточному приросту на данный момент занимает восьмое место (6,109 тыс). Всего к настоящему моменту в нашей стране выявлено 771,795 тыс. инфицированных.

вирус
воз
Фото: TASS/EPA/MARTIAL TREZZINI
Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19
В Минздраве риск не исключают, но рассчитывают на меры профилактики и ответственность граждан

В Москве и Московской области пик эпидемии уже пройден, но во многих других регионах страны ситуация продолжает оставаться напряженной. Среди них Свердловская, Нижегородская, Омская, Тюменская, Новосибирская, Оренбургская, Курганская, Сахалинская и другие области.

При этом города, где еще недавно инфекция распространялась стремительно, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, в данный момент отрапортовали о спаде эпидемии. 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением, что уже 60% жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу.

Слова мэра можно объяснить тем, что показатели людей, проверенных на антитела (их примерно 20%), сложили с теми, у кого сработал Т-клеточный иммунитет, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, то можно смело прибавить к этой цифре еще 20–40%, — пояснил эксперт в интервью «Известиям». По его словам, сейчас людей, у которых сформировался естественный иммунитет, в столице 40–60%. Они уже не заболеют. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%.

Путь к второй мировой волне: число больных COVID-19 приближается к 10 млн
В каких странах болезнь еще не достигла пика и где ограничения могут ввести по новой

А значит, сделал вывод эксперт, второй волны заболеваемости COVID-19 в Москве уже не будет.

Такого же мнения придерживается и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Однако он отметил, что в случае с коллективным иммунитетом необходимо учитывать, о чем именно идет речь: о количестве людей с антителами или же просто о невосприимчивости к вирусу.

— Если у 60% москвичей есть антитела, то это очень хорошие новости, которые говорят о формировании практически достаточной иммунной прослойки. И именно этим можно объяснить, почему в Москве не растет число заболевших, несмотря на то, что далеко не все жители столицы соблюдают рекомендации эпидемиологов. Если мы перейдем этот порог, то заболевание уйдет само по себе, без второй волны, — пояснил специалист.

Мэр Москвы Сергей Собянин
мэр москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом Александр Лукашев отмечает, что в тех российских регионах, где до сих пор наблюдалось незначительное число заболевших и коллективный иммунитет не смог пока выработаться, вспышки коронавируса вероятны.

Неравномерная картина

Шведский стоп: Стокгольм рискует оказаться в изоляции из-за коронавируса
Королевство опередило все европейские страны по числу смертей от COVID-19 на душу населения

Что касается одновременного снижения заболеваемости в России вкупе с подъемом числа инфицированных в мире, то эксперты говорят, что это вполне логичная эпидемическая картина.

— Инфекция не распространяется одновременно по всему миру, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Поэтому динамика заболевания сильно отличается в разных точках земли. В целом действительно по миру заболеваемость растет быстрыми темпами, ВОЗ совершенно права. А в Москве пик уже позади.

По словам Романа Зиновкина, в мире инфекция еще не скоро пойдет на спад, подъем продлится несколько недель или даже месяцев. В России ситуация будет развиваться неоднородно: в городах и областях, в которых люди уже в значительной степени переболели, второй пик маловероятен. А в тех местах, где заболевших немного, всё еще впереди.

— Мировая эпидемия коронавируса сейчас смещается на юг, в те регионы, где пока ее развитие было слабым, — сказал «Известиям» доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Олег Батищев. — Это густонаселенные страны, которые не готовы вводить столь строгие ограничения, как это было, скажем, в Китае. Кроме того, уровень жизни, качество и доступность медицины во многих из них оставляют желать лучшего. В результате мы видим рост заболеваемости в мире в целом.

Кривое пике: ВОЗ проведет работу над ошибками в борьбе с COVID
США пригрозили выйти из организации, если она не выполнит их требования

В России же, по словам эксперта, ситуация выглядит довольно стабильной. Хотя меры предосторожности остаются прежними: надо оставаться дома при первых признаках ОРВИ, по возможности соблюдать дистанцию в помещениях и носить маски.

Осенний подъем

Впрочем, сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями в России всё же будет, как это случается каждый год, уверен заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов.

Но в этом сезоне к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, к лету не избавилось. В какой мере он себя проявит на фоне других инфекций? Это еще не известно, — прокомментировал эксперт.

Михаил Щелканов также напомнил о таком явлении, как интерференция вирусов. Это — подавляющее действие одного вируса (интерферирующего) на размножение другого вируса (претендующего, или суперинфицирующего) и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

вирус
вирус больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Установлено, что после заболевания одним вирусом другим некоторое время заразиться сложно. Но это всё индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, — сказал ученый. — Как этот компонент себя проявит среди других, мы увидим только в процессе прямого эксперимента, то есть в процессе анализа эпидемической ситуации осенью.

Ранее в интервью «Известиям» вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России. Несмотря на то что, по его словам, вторая волна заболеваемости в Москве уже невозможна, в столицу еще долго будут завозить инфекцию из регионов, которые с запозданием стали «подбирать» коронавирус.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020