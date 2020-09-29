Школьные перемены: ученики Москвы после каникул могут уйти на дистанционку

С 5 октября все московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы, сообщил 29 сентября мэр города Сергей Собянин. В Госдуме решение столичного градоначальника уже раскритиковали — парламентарии отметили, что учащиеся могут и не вернуться к очному формату, сразу после отдыха перейдя на дистанционное обучение. Главы других российских регионов пока не приняли решения распустить школьников по домам по аналогии с Москвой. Однако во многих субъектах уже есть учебные заведения, частично или полностью закрытые на карантин в связи со вспышками коронавируса или ОРВИ. Так, согласно опросу «Известий», только в Подмосковье примерно в 30% школ есть один или несколько классов, отправленных по домам из-за инфекции.

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Во вторник, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что каникулы у столичных школьников в этом году начнутся 5 октября и продлятся две недели.

- По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом, мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября, — говорится на сайте главы города.

Ранее Минпросвещения сообщало о 111 учебных заведениях, закрытых на карантин. Однако, помимо них, во многих регионах России есть школы, где по домам отправлены отдельные классы. В Национальной родительской ассоциации (НРА) знают о таких заведениях в Москве, Ярославле, Ростове, Екатеринбурге.

По сообщению Министерства образования Башкирии, на дистанционное обучение перешли более 300 ребят из трех сельских школ республики.

Школьные перемены Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В некоторых регионах — например, в Омской области — количество учебных заведений, частично отправленных на карантин, исчисляется десятками, заявил первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Известия» обзвонили десять школ Подмосковья, которое сейчас находится на третьем месте по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно этому блиц-опросу, почти в 30% учебных заведений есть один или несколько классов, отправленных на карантин.

- У нас заболели дети из одной семьи, но они учатся в разных классах. Поэтому сейчас два класса отправлены на карантин, - сообщили в лицее №22 Воскресенска.

В химкинской гимназии №4 на дом переведен один из девятых классов.

- Первый класс сидит на карантине — один или два класса, - рассказали и в гимназии №2 «Квантор» в Коломне.

Школьные перемены Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Однако на заседании правительства Московской области глава региона Андрей Воробьев заявил, что переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируется.

Продленные каникулы или тотальный переход школ на удаленку в каких-либо других субъектах России на момент публикации материала объявлен не был.

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В Госдуме решение мэра Москвы о ранних школьных каникулах раскритиковали.

- Я понимаю, почему оно принято, и соображения гуманные – забота об учителях и бабушках и дедушках школьников. Считается, что дети переносят вирус бессимптомно и относительно легко, но при этом могут заразить пожилых людей, - пояснил в беседе с «Известиями» депутат Олег Смолин. – Однако я считаю, что более правильным был бы перевод учеников и педагогов на дистанционное обучение, чтобы образовательный процесс продолжался.

По мнению парламентария, дети, отправленные на долгие каникулы в условиях, когда возможности дополнительного образования закрыты, а эпидемиологическая ситуация сложная, будут предоставлены сами себе.

Школьные перемены Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

- Кроме того, непонятно, что делать родителям младшеклассников. Детские сады работают, старшеклассники справятся сами, а родители же младшеклассников, если детей не с кем оставить, будут вынуждены брать отпуск, а это накладно. Либо им придется самим переводиться на удаленку, что не всегда возможно, - добавил Олег Смолин.

При этом вопрос о вводе всеобщего дистанта для российских школ сейчас не стоит, считает он. Каждый регион, по мнению депутата, должен принимать решение в зависимости от текущей эпидемической обстановки.

- Большинство московских школ работают по системе традиционных четвертей с каникулами в ноябре. Сейчас же получается, что всем предложена модель, когда обучение идет пять недель, а шестая и седьмая — каникулярные. При этом учебные планы не были сверстаны таким образом, - отметила в беседе с «Известиями» заслуженный профессор ВШЭ Ирина Абанкина.

По ее словам, с точки зрения учебного процесса длинные каникулы в октябре вызывают обеспокоенность: только-только наверставшие пробелы прошлого года ученики опять рискуют оказаться в ситуации, когда они снова что-то упустят.

Школьные перемены Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В НРА отметили, что мнение родителей по поводу объявленных каникул разделились.

- Часть родителей довольна — они, например, собираются увезти детей на дачи. Хотят провести это время вместе. - пояснила директор НРА по развитию Марианна Шевченко. – Совсем другое мнение — в семьях, где ребенка не с кем оставить дома.

Кроме того, добавила эксперт, многих по-прежнему интересует вопрос, каким образом дети будут наверстывать упущенное во время внеплановых каникул учебное время.