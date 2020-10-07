В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19

Угроза коронавируса не отступила, но власти страны готовы к любому развитию ситуации. Об этом во вторник 6 октября заявил Владимир Путин. Президент отметил необходимость введения мер по поддержанию физической активности граждан и спортсменов в случае такого форс-мажора, как пандемия. В то же время в Москве начинают усиливать карантинные мероприятия. Сергей Собянин приостановил действие льготного проезда для школьников и пожилых жителей столицы, а также обязал все предприятия города отчитаться о переводе сотрудников на удаленку. Эксперты считают, что разобщенность населения - сейчас единственный способ в борьбе с коронавирусом. Однако в ряде регионов власти не так категоричны: гражданам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, а изолироваться пока просят только пожилых.

В условиях форс-мажора

Новая стратегия развития спорта должна предусматривать меры по сохранению физической активности граждан и спортсменов при форс-мажорных обстоятельствах, подобных пандемии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 6 октября, открывая заседание совета по развитию физкультуры и спорта.

- Сложные события этого года серьезно затронули сферу спорта. Из‑за эпидемии и в России, да и по всему миру, вы это хорошо знаете, отменены тысячи спортивных мероприятий и сама Олимпиада. Последствия вынужденных ограничений для спортзалов, клубов прочувствовали и граждане, и профессиональные атлеты, и организации спорта, и бизнес, который в этой сфере работает, - отметил президент.

В круге втором Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, 6 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин

Необходимо, подчеркнул он, предусмотреть меры поддержки стадионов, спортклубов и секций — в том числе, чтобы не допустить сбоя тренировочного процесса сборных команд страны.

В этот же день, на встрече с лидерами думских фракций, Владимир Путин заявил: угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию событий.

- Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения, - заверил глава государства.

В круге втором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Даже в условиях жесткой самоизоляции у людей должна быть возможность заниматься спортом хотя бы на уличных площадках, согласен эксперт Лиги здоровья нации, завкафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

- Вопрос чисто организационный. Сидеть дома постоянно очень тяжело и не совсем полезно для здоровья, поэтому должна быть возможность для занятий. Просто нужно вести контроль, чтобы на площадках не было скопления народа, соблюдалась дистанция, - сказал «Известиям» эксперт. – То же касается и профессиональных спортсменов. Главное проработать вопросы оптимизации тренировочного процесса, прописать правила организации с минимумом контактирования спортсменов друг с другом. Возможно, проводить тренировки небольшими группами на открытом воздухе.

1_2020-04-26T000000Z_722792440_RC2HCG9ZS4DL_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-OLYMPICS Всемирный карантин сорвал множество крупных международных спортивных соревнований. Оргкомитет Олимпиады в Токио уже заговорил о возможности полной отмены Игр, ранее перенесенных на 2021 год. Однако спортсменам при любых сценариях развития ситуации необходимо поддерживать форму, и каждый из них приспосабливается как может. Так, британской спринтерше Дезире Генри приходится проводить тренировки на поле для гольфа на окраине Лондона. Что придумали другие сильнейшие атлеты мира — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Tom Jacobs 2_2020-04-26T000000Z_152073809_RC2ECG99LO6C_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN Британский триатлет Ллойд Бебингтон приспособил для тренировок бассейн на своем садовом участке, пока не потеплело и его не заняли домашние Фото: REUTERS/Carl Recine 3_2020-04-22T185706Z_192649783_RC2U9G991DAM_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-VOLLEYBALL Игрок бразильской национальной команды по волейболу Исаак Виана Сантос надевает спортивную форму и чеканит мяч у себя на кухне Фото: REUTERS/Washington Alves 4_2020-04-27T153318Z_589171265_RC23DG95BS5T_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN Джо Мьюр, участница британской сборной по пятиборью, занимается фехтованием на родительской ферме в Шотландии Фото: REUTERS/Lee Smith 5_RTS36S0V Польский метатель диска, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Петр Малаховский готовится к выступлению в Токио в своем саду в Варшаве Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel 6_2020-04-15T152910Z_1869845272_RC235G9DJ759_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-TUNISIA-BOXER 29-летняя Марием Хамрани, прошедшая квалификацию на Игры в Токио, пока боксирует во дворе своего дома в Тунисе Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi 7_GettyImages-1220846481 Немецкий пловец Дамиан Вирлинг и его брат Данило устраивают заплывы в родительском доме в Эссене Фото: Getty Images/Bongarts/Lars Baron 8_GettyImages-1220657239 Итальянский паралимпиец, обладатель множества наград европейских и мировых чемпионатов Роберто Ла Барбера самоизолировался в Алессандрии Фото: Getty Images/Marco Mantovani 9_GettyImages-1220679890 Австралийская пловчиха Бронте Кэмпбелл в своем доме в Сиднее Фото: Getty Images/Ryan Pierse 10_GettyImages-1217587944 Игрок новозеландской сборной по футболу Аннали Лонго тренируется в одиночестве в своем гараже в Крайстчерче Фото: Getty Images/Kai Schwoerer

Столичные антирекорды

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник заявил о выявлении 11615 новых случаев за сутки. В последний раз схожее количество заболевших (11656) было зарегистрировано 11 мая.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (4082), Санкт-Петербурге (411) и в Московской области (347).

В круге втором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По заявлению заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, город вышел к пиковым значениям середины весны.

- У нас зафиксированы два негативных антирекорда. Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально – за прошедшие сутки мы госпитализировали более тысячи людей с ковидом в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело, - цитирует заммэра оперштаб Москвы.

Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом в городе «с каждым днем становится сложнее и драматичнее». В связи с этим в Москве усиливаются карантинные меры.

- С 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома, - заявил Сергей Собянин.

В круге втором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как заметил градоначальник, более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Кроме того, мэр Москвы обязал все предприятия и организации города отчитываться еженедельно о переводе на дистанционный режим работы сотрудников. Согласно предыдущему указу, их должно быть не менее 30% штата. За невыполнение этого обязательства или предоставление недостоверной информации работодателей будут штрафовать и даже могут приостановить деятельность компаний.

Оценивая вводимые столичными властями меры, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Людмила Стебенкова заявила «Известиям», что разобщенность населения сейчас - единственный способ в борьбе с распространением коронавируса.

- У нас каждый день умирает десять, 14, 27 человек. И ведь все они заразились коронавирусом не три месяца назад. Больные ходят среди нас. Но почему-то многие думают, что их лично инфекция не коснется. Спускаешься в метро, и что там видишь? – посетовала парламентарий. – Несмотря на то, что я сама переболела коронавирусом, все равно хожу в маске. Потому что иммунитет после болезни ослаб и организм уязвим для других вирусов.

Вслед за столицей усиление карантинных мероприятий начинается и в других регионах. Накануне губернатор Московской области ужесточил контроль за соблюдением масочного режима.

В круге втором Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Санкт-Петербурге до 11 октября действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение общественных мест тоже возможно только в маске. По словам губернатора Александра Беглова, введение других мер пока не планируется.

В Ленинградской области, как и весной, все регионы поделили на три зоны по уровню карантинных мер - «зеленую» (ослабленный), «желтую» (средний) и «красную» (жесткий). Власти Калининградской области в качестве ограничительных мер запретили в октябре проводить свадебные банкеты и корпоративы.

Власти большинства других регионов пока рекомендуют лишь изолировать пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а в общественных местах соблюдать масочный режим.