Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы

В воскресенье, 4 октября, в стране был зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 за последние месяцы — 10 499 человек. Последний раз 10-тысячная отметка по количеству выявленных случаев превышалась 15 мая: тогда страна уже сидела на всеобщей самоизоляции. За последнюю неделю количество зафиксированных фактов заболевания коронавирусом в сутки выросло на 2632 человека. В тройке лидеров столица (3327), Подмосковье (296) и Санкт-Петербург (392). Еще в 21 субъекте страны за сутки заболели по сотне и больше человек. Вторая волна, прогнозируют вирусологи, накроет регионы — и ситуация там может оказаться куда печальнее, чем в Москве. При этом в столице тоже складывается тревожная тенденция: удвоение смертности на фоне резкого скачка заболеваемости свидетельствует о том, что болезнь выявляется на поздних стадиях.

Тревожный октябрь

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России в течение суток с 3 на 4 октября было выявлено 10 499 человек, заболевших COVID-19. Неделю назад, 27 сентября, диагноз был подтвержден у 7876 человек. Таким образом, количество новых случаев по стране возросло за неделю более чем на 2,5 тыс.

В Москве за сутки выявили 3327 заболевших. Днем ранее показатель держался на отметке 2884 человек, а за неделю увеличился на тысячу. Однако если в мае на столицу приходилась половина случаев по всей стране, то сейчас лишь треть.

В Санкт-Петербурге случаев коронавирусной инфекции в минувшее воскресенье зафиксировано в 8,4 раза меньше, чем в столице — 392. Но это на 165 заболевших больше по сравнению с прошлым выходным.

Третье место у Московской области. Заболевание здесь подтвердили у 296 человек против 226 неделей ранее.

Рубеж по суточной заболеваемости в 200 человек на этой неделе перешагнули Ростовская (234) и Нижегородская (201) области. Еще в 19 регионах, согласно данным оперативного штаба, количество новых случаев превышает сотню.

Без прослойки

Эпидемическая ситуация в России осложняется, и эта тенденция продолжится в ближайшую неделю, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев.

— Меры, которые в Москве были приняты в последние дни, — удаленная работа, продленные каникулы — дадут эффект через неделю, а может и больше. Сработать мгновенно они не могут, поэтому в ближайшие дни будет рост заболеваемости, — пояснил он.

По его мнению, сейчас в Москве складывается опасная тенденция: удвоение заболеваемости произошло всего за несколько дней до удвоения смертности.

— Это очень тревожный признак, означающий, что заболеваемость регистрируется на очень поздних стадиях болезни. В апреле у нас разница по времени между ростом заболеваемости и ростом смертности была до 17 дней, в то время как в США — 13 дней, а в Мексике — около шести. Это значит, что много случаев в России регистрировалось на ранней стадии заболевания, — пояснил собеседник «Известий».

В целом процент заболевших в Москве повышается медленнее, чем в других регионах, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Первая волна началась с Москвы, регионы отставали примерно на месяц. Затем эпидемия начала распространяться по России, — подчеркнул парламентарий.

Вторая волна COVID-19 в регионах будет значительно мощнее первой, считает Александр Лукашев.

— Первая практически не затронула субъекты, поэтому не сложилось иммунной прослойки у людей. В процентном соотношении по количеству заболевших регионы будут догонять Москву, — добавил вирусолог.

Окно роста1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев полагает, что на статистике заболеваемости отразились возвращение школьников за парты, а студентов — в вузы, завершение отпускного сезона, а также работа баров и кафе. Кроме того, в осенне-зимний сезон происходит активизация вирусов, вызывающих ОРВИ, а их, по словам вирусолога, около 200. Наконец, на приросте заражаемости и заболеваемости сказалась «разболтанность и разгильдяйство». Иными словами, люди расслабились и перестали носить маски.

По словам Виктора Зуева, сейчас на 100 положительных тестов, выявляющих COVID-19, четверть приходится на так называемых бессимптомников.

— Это люди не только вирусоносители, но еще и вирусовыделители, скрытые и неконтролируемые источники заражения. Когда мы гуляем без масок, от них и хватаем вирус, — предупредил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи.

Каникулы и удаленка

С понедельника, 5 октября, усиливаются меры против распространения коронавируса в Москве и других регионах. По решению мэра Сергея Собянина с 5 по 28 октября компании и предприятия обязаны перевести на удаленку 30% своих сотрудников, за исключением тех, чье присутствие на рабочем месте необходимо для функционирования предприятия. На дистанционную работу отправятся и все сотрудники старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Мэр Москвы предупредил и о возможных санкциях за невыполнение этих требований.

На две недели вместо одной на каникулы распоряжением мэра отправляются школьники. Детские сады при этом будут работать в обычном режиме.

Окно роста3 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Пока столичные власти не намерены вводить жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции, однако допускают это, если жители столицы не будут носить масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и общественных местах и откажутся от соблюдения социальной дистанции.

На двухнедельные осенние каникулы с 5 по 18 октября отправят школьников и в Ульяновской области, местным работодателям также порекомендовали перевести на удаленку не менее 30% штата.

Пожилых людей старше 65 лет в российских регионах призывают оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости. Масочно-перчаточный режим будет усилен в общественных местах и на транспорте. В Воронежской и Оренбургской областях закрыли ночные клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

Режим повышенной готовности до 1 ноября продлили на Ямале. Въехать сюда без отрицательного теста не смогут те, кто тут не живет. Причем сделать тест нужно заранее — не менее чем за пять дней до въезда.

Из-за роста заболеваемости мэрия Москвы решила ввести в строй резервные медицинские мощности, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова 25 сентября. Под прием коронавирусных пациентов перепрофилируют восемь крупных больниц. В итоге уже на этой неделе принимать заболевших COVID-19 будут готовы 23 стационара.

В Ростовской области, по сообщению губернатора Василия Голубева, загруженность коек в медучреждениях больными коронавирусом достигает 90%. К 8 октября здесь планируют открыть резервный госпиталь на 400 мест.

Зависит от всех

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила россиян о том, что в случае недостаточного соблюдения мер профилактики коронавируса страна вынуждена будет снова уйти на самоизоляцию.

Окно роста2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если все будут соблюдать правила (ношение масок, перчаток, социальная дистанция и мытье рук), то на очередное плато заболеваемости Россия выйдет быстро, полагает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Пока причин для жесткого карантина нет, но если цифры по заболевшим продолжат увеличиваться, стоит вводить ограничительные меры, — согласен и Виктор Зуев.

Вирусолог Александр Лукашев в свою очередь заявил, что вводить какие-то дополнительные ограничительные меры довольно трудно: невозможно угадать, какие из них будут правильными, так как в этом случае возникают еще и социальные и экономические вопросы.