Иммунный запрос: россияне принялись скупать противовирусные средства

В сентябре спрос на противовирусные препараты вырос более чем в полтора раза (на 161%) по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Все аптеки» . Сейчас россияне активно покупают и средства для повышения иммунитета — на 71% охотнее, чем год назад. Кроме того, по данным аналитиков из компании DSM Group, в сентябре на 52% взлетели продажи сиропа от кашля и на 30% бальзама «Звездочка». Специалисты отрасли связывают ажиотаж с распространением коронавируса. По их мнению, наши граждане запасаются лекарствами в надежде обезопасить себя от COVID-19. При этом вирусологи отмечают, что большинство иммуномодуляторов бесполезны в борьбе с ним , а противовирусные средства предназначены для лечения уже известных болезней.

Знакомые названия

Согласно статистике сервиса «Все аптеки», в этом году по сравнению с 2019-м спрос на противовирусные препараты вырос на 161% (в исследовании оценивались продажи лекарств в сентябре). Сейчас у россиян особенно популярны и иммуномодуляторы: их покупают на 71% больше.

Директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николай Беспалов уверен, что причиной ажиотажа на противовирусные средства стал COVID-19.

— В информационном пространстве сейчас большая шумиха по поводу коронавируса. Люди реагируют на это и пытаются себя как-то обезопасить. А поскольку эффективных средств профилактики и защиты от COVID-19 не существуют, они прибегают к тем, которые им уже известны и которые представлены на рынке, — отметил он.

По мнению специалиста, производители также пытаются «оседлать волну» и заработать на ней.

Данные компании DSM Group, специализирующейся на исследованиях рынка фармакологии, говорят о том, что за год на 56% возросли продажи парацетамола (с 24 млн рублей до 37,5 млн рублей) . А вот спрос на «Терафлю» с 2019 года упал на 23% (со 161,3 млн рублей до 125 млн рублей).

Иммунный запрос2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Люди встретились с дефицитом препаратов, которые активно применялись для лечения коронавируса. Например, гидроксихлорохина, дешевого парацетамола, — рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — При этом ситуация со спросом на противовирусные препараты, различные лекарства, снимающие симптомы простуды, антисептики и средства, укрепляющие иммунитет, развивалась неравномерно. На нее влияло распространение коронавируса . Когда, например, в Москве эпидемиологическая ситуация стала стабилизироваться, интерес потребителя тоже снизился. А в Сибири, где в этот момент начался рост заболеваемости, наблюдался и рост спроса на эти препараты.

Осенняя пора

По данным DSM Group, приход осени тоже повлиял на покупательский интерес. Согласно статистике компании, с августа на 52% взлетели продажи сиропа от кашля и на 30% — бальзама «Звездочка».

«Все аптеки» же увидели, что в сентябре по сравнению с августом вырос спрос на иммуномодуляторы (+133%) . Следом идут средства для устранения симптомов простуды, ими стали интересоваться на 89% чаще. Популярность противовирусных лекарств и витаминов увеличилась на 58% и 46% соответственно.

При этом, вирусологи к иммуномодуляторам в качестве лекарства от COVID-19 относятся со скепсисом .

— Мне не известны средства с доказанной клинической эффективностью, которые предупреждали бы коронавирус, — заявил в беседе с «Известиями» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев. — Большая часть «фуфломицинов» (псевдолекарств, эффект которых сомнителен. — «Известия») проходит под названием средств, укрепляющих иммунитет.

Иммунный запрос1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Схожей позиции придерживается и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он назвал большую часть иммуномодуляторов «финиковыми лекарствами» . При этом в приобретении противовирусных препаратов он не видит ничего плохо.

— Это симптоматические лекарства, они помогают при простуде. Ничего страшного, если семья, например, закупит их немного про запас. Но нужно понимать, что их не пьют здоровые люди, их применяют при появлении соответствующих симптомов, — отметил он.

По информации, предоставленной сервисом «Все аптеки», дешевле всего собрать антипростудную аптечку (иммуностимулятор, противовирусное, капли в нос, витамины, средство от кашля и пастилки от боли в горле) в Москве.

«В столице минимальная стоимость такого набора составляет около 867 рублей. В Санкт-Петербурге такой же список будет стоить уже 953 рублей. Такие же цены можно найти и в других городах: Екатеринбург (956 рублей), Новосибирск (953 рублей)», — говорится в исследовании.

Напомним, ранее «Известия» писали, что средняя цена за упаковку ибупрофена за год выросла на 7% — до 86 рублей. Динамику увидели в DSM Group. Также подорожали флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предельные цены на которые устанавливает Минздрав. Главными причинами, по мнению аналитиков, стали удорожание субстанции после изменения курса валют, кризис из-за карантина и маркетинговые игры фармкомпаний.