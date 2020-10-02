На удаленной высоте: как Москва реагирует на ужесточение ограничений

Работающие в Москве компании в основном исполняют требования руководства столицы о переводе трети своих сотрудников на удаленку. Предписания пока касаются только офисного персонала, поэтому соответствовать им несложно, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Впрочем, того же нельзя сказать о гражданах — несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве, многие пока несерьезно относятся к просьбам соблюдать масочно-перчаточный режим. Корреспонденты «Известий» выяснили, что в наземном транспорте, метро и в магазинах каждый третий не использует средств защиты.

Маска не проблема

Число выявленных случаев коронавируса и в России, и в Москве растет. По данным на 2 октября, в столице зарегистрировано 2704 новых больных. Но индекс самоизоляции «Яндекса» по-прежнему находится на уровне 0,5 — то есть «на улице очень много людей». На этом фоне мэр столицы Сергей Собянин анонсировал рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима. «Известия» решили оценить, как предупреждения главы города подействовали на население и бизнес.

Помещение кофейни OneDouble в Сытинском переулке небольшое, но посетители здесь есть всегда.

— А что, ребят, не закрывают вас еще? — громко интересуется у двух парней-бариста пожилой мужчина в маске.

— Пока не слышно ничего такого, — отзывается один из них.

— Ну, я думаю, скоро уже. Вот перевалит на этой неделе количество заболевших в день за 10 тыс., и всех опять позакрывают, — продолжает гость в ожидании своего кофе.

Вклиниваюсь в разговор с вопросом, обслужат ли меня без средств индивидуальной защиты (СИЗ). И получаю положительный ответ.

— А к вам полиция не приходит проверять? — спрашиваю, выбирая десерт.

— Нет, в нашей сети такого пока не было, — сотрудник лет 20 на вид распаковывает коробку со снеками. — В Cofix (кофейня по соседству. — «Известия») администрация запрещает обслуживать гостей без масок, они из-за этого очень много клиентов теряют, и они все идут к нам.

Еще пару дней назад можно было беспрепятственно зайти в McDonalds на Большой Бронной без маски, но сегодня на входе сообщают, что без них не обслуживают. А вот в расположенном рядом магазинчике «Табак» наличие средств защиты непринципиально — в очереди стоят двое молодых людей, не прикрыв лицо, и спокойно приобретают товар.

Неподалеку, в Малом Палашевском переулке, расположен «Вкусвилл». Покупателей днем по будням здесь немного, и они придерживаются правила «СИЗ необходимы только на кассе». По магазину они ходят с приспущенными масками, но перед оплатой надевают как положено.

На удаленной высоте: как Москва реагирует на ужесточение ограничений_3 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Если выйти на Тверскую улицу, в окнах проезжающих автобусов можно заметить, что примерно треть пассажиров масочный режим игнорирует. Как и на свежем воздухе — натягивают только перед входом в помещение или транспорт. В метро, правда, правила санитарно-эпидемиологической безопасности тоже соблюдают далеко не все.

— Я сегодня утром, часов в восемь, ехала по синей ветке. Пассажиров в масках прибавилось, я даже посчитала: из 10 человек рядом со мной в вагоне без масок было трое, — рассказала москвичка.

Свою маску на входе в метро я из кармана не доставала. Спускаюсь в подземку, так и не надев ее. Таких «безмасочных» пассажиров оказывается довольно много — примерно каждый третий или четвертый.

Прямо передо мной на эскалаторе ехали двое полицейских. Один из них постоянно оборачивался на меня, но так ничего и не сказал. На самой станции за время, пока я наблюдала за сотрудниками правоохранительных органов, они никого не задержали.

Несложно

Если к гражданам пока претензий не предъявляют, то в отношении компаний московские власти уже избрали наказание — штраф. Его выпишут, если бизнес не переведет на удаленную работу треть сотрудников. Должностные лица и предприниматели, которые нарушат предписания властей, заплатят до 50 тыс. рублей, юридические лица — до 300 тыс. рублей. Если нарушения повторятся, суммы могут увеличиться в разы. Впрочем, Сергей Собянин днем позже рекомендовал перевести на дистанционный режим работы уже до 50% сотрудников.

Распоряжение мэра столицы касается только офисных сотрудников, уточнили опрошенные «Известиями» компании из разных сфер бизнеса, в том числе торговли.

— На удаленный режим должны перейти офисные работники. Большинство сотрудников розничных сетей, работающих в торговых точках, распределительных центрах, сфере логистики, не относятся к этой категории, — заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В управляющих компаниях крупных торговых сетей, где в основном и сосредоточен офисный персонал, следуют рекомендациям мэрии по переводу сотрудников на удаленную работу, добавили в АКОРТ. Основная часть персонала организаций, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), продолжает трудиться дистанционно. Специалисты, которые задействованы в логистике или связаны с операциями на складах, работают в штатном режиме. Они проходят регулярное тестирование на вирус за счет работодателя и имеют средства защиты, добавили в АКИТ.

Сотрудники офисов ритейлера «Лента» находятся на удаленке с марта 2020-го и до конца года. Магазины работают в прежнем режиме, сообщили «Известиям» в компании. Аналогично деятельность налажена и в «Ашане». При этом сотрудникам магазинов старше 65 лет, а также работникам с хроническими заболеваниями рекомендовано взять очередной отпуск по графику, за свой счет или больничный при необходимости. В магазинах действуют все ранее принятые санитарные меры: ежедневное измерение температуры персонала и всех посетителей, соблюдение дистанции на рабочих местах, отмена очных собраний и так далее, рассказали в пресс-службе «Ашана».

При этом, как писали «Известия», из-за перевода офисных сотрудников на удаленку выручка компаний торговли и сферы услуг в центре города за неделю уже упала на 20%.

Девелоперы также переводят офисных сотрудников на дистанционную работу, а на стройках трудятся, исполняя все санитарно-эпидемиологические требования, рассказали «Известиям» в компаниях.

— С понедельника мы переводим 50% сотрудников офиса на удаленную работу. Все стройки в столичном регионе функционируют в штатном режиме с соблюдением правил безопасности, — сказал «Известиям» президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Сотрудникам, чье присутствие необходимо в офисе, выдаются СИЗ, работа ведется с учетом дистанции. Большинство офисных процессов компании могут функционировать в онлайн, отметили в Capital Group.

Проверки компаний пока массово не проводились. Указ мэра был издан недавно — вероятно, порядок контроля его исполнения пока не разработан, указал председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России», глава налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков.

Проверить количество сотрудников во всех БЦ Москвы будет практически невозможно. Однако власти обязали работодателей предоставлять сведения о переводе работников на удаленку в электронном виде. Но пока непонятно, как будет работать система контроля за этим, добавил он.