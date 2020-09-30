App-стоп: приложения против COVID-19 вызвали недоверие в Европе
Власти ряда стран Европы подключили к борьбе с COVID-19 цифровые технологии. Людям предлагается скачивать мобильные приложения для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом. Однако, как признались «Известиям» сами пользователи и представители властей, пока говорить об эффективности таких программ рано — проблема в недоверии граждан к подобным системам. Многие стараются обходить стороной эти приложения либо скачивают их лишь из любопытства. Например, в Германии, где на такую программу правительство потратило €68 млн, Corona-Warn-App загрузили на устройства 18,6 млн раз. Однако поделились положительным тестом на COVID-19 лишь 5 тыс. человек. Хотя с момента запуска приложения заболели около 70 тыс. немцев. Подобным образом ситуация обстоит и в других странах.
Море скачки
Коронавирус, заставивший европейские страны уйти на карантины разной степени жесткости весной 2020 года, не собирается покидать Старый Свет и осенью. Уже объявлено о второй волне COVID-19 примерно в 10и странах Евросоюза. И хотя власти некоторых государств частично вводят ограничительные меры, вернуться к тотальному карантину пока никто не рискнул. В список альтернативных способов борьбы с эпидемией правительства пытаются включить и цифровые технологии. В разных странах с лета запускаются мобильные приложения для отслеживания контактов заболевших. В целом механизм работы программы простой: человек регистрируется в приложении и в случае обнаружения у него коронавируса сообщает об этом. Затем система уже сама отслеживает его контакты и высылает предупреждения попавшим в зону риска людям.
С одной стороны, разработчики отмечают миллионы скачиваний таких программ, с другой — вызывает вопросы эффективность самого механизма. Учитывая добровольность использования таких приложений, даже среди скачавших их пользователей многие делают это просто из интереса, при этом сами признаваться в коронавирусе не спешат или вовсе заходят в программу только один раз.
Пожалуй, наиболее показательный пример здесь продемонстрировала Германия. В ФРГ «Corona-Warn-App» обошлось правительству в €68 млн. За эту сумму налогоплательщикам пообещали, что заражения удастся пресекать, а личные данные никуда не попадут, притом что приложение разработано по заказу федерального кабмина.
Запуск приложения «Corona-Warn-App»
— Со дня запуска приложения (16 июля. — «Известия») мы зафиксировали более 18,6 млн загрузок. Положительным результатом своего теста поделились чуть больше 5 тыс. человек, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы одного из концернов-разработчиков «Deutsche Telekom» Харальд Линдлар.
Таким образом, речь идет о миллионных скачиваниях, но на деле это составляет около 22% от 83 млн населения Германии. Более того, немаленькая часть пользователей устанавливали приложение сразу на несколько устройств, еще часть после скачивания — заходили в него лишь однажды. Учитывая, что поделились своим положительным тестом на коронавирус всего 5 тыс. человек, а заболели за это время более 70 тыс. немцев, среди жителей ФРГ такая борьба с эпидемией вызывает больше скепсиса, нежели надежд.
В начале сентября Технический университет Мюнхена опубликовал результаты исследования, согласно которому добрая половина респондентов утверждает: приложение ничего не изменит в условиях пандемии.
К тому же, многие пользователи в Германии сообщали о сбоях. Приложение некоторое время было доступно только для смартфонов c определенной версией обновления, что изначально сужало аудиторию и делало его бесполезным. Как отметили в издании BR24Live, происходили ошибки и при обновлении данных. Программа продолжала работать в фоновом режиме, хотя не была открыта.
Кристиан из Магдебурга не сталкивался с подобным, потому что скачал приложение чуть позже, но не отрицает, что пока оно не так популярно.
— Многие по-прежнему опасаются, что с помощью этого сервиса государство будет за ними шпионить. Несмотря на все аргументы правительства, люди застряли в своих убеждениях. А некоторые вовсе продолжают отрицать существование вируса, — отметил в беседе с «Известиями» Кристиан.
Вам письмо
Чуть более «продвинутыми юзерами» в борьбе с коронавирусом оказались финны. Приложение Koronavilkku, отслеживающее контакты с носителями коронавируса, заработало 31 августа. Платформа собирает информацию о людях, использующих сервис, с которыми владелец телефона находился на расстоянии менее 2 м в течение как минимум 15 минут. Если у одного из пользователей обнаружат COVID-19, то все, контактировавшие с ним за предыдущие три недели, получат оповещение.
— Судя по количеству загрузок со дня запуска (2,2 млн), в настоящее время приложением пользуется приблизительно 40% населения Финляндии, — заявил «Известиям» глава пресс-службы экспертного Национального института общественного здравоохранения Финляндии (KTL) при минздраве страны Алекси Юрттихо.
Однако он признал, что реальное число пользователей может быть ниже (как и в случае с немецким аналогом), поскольку некоторые граждане загрузили приложение сразу на несколько телефонов или только попробовали его.
Центральный вокзал Хельсинки, Финляндия
Как пояснили «Известиям» разработчики, людям гарантируется абсолютная анонимность за счет использования при регистрации контактов случайных идентификаторов, которые меняются каждые 10–20 минут.
— Перед запуском приложение проверили несколько независимых экспертов и организаций по кибербезопасности. Прозрачность важна для поддержания доверия между гражданами и государством. При использовании Koronavilkku человек никоим образом не идентифицирует себя, данные передаются только органам здравоохранения, — заявил «Известиям» Алекси Юрттихо.
Тем не менее, пока власти ничего не могут сделать с тем, что большая часть европейцев скептически настроена к таким технологиям и воспринимает подобные приложения как угрозу для личных данных.
Например, с момента запуска SwissCovid (25 июня) зафиксировано 2,4 млн скачиваний, что соответствует примерно четверти населения Швейцарии, рассказали «Известиям» в минздраве страны.
— Это неплохой результат, но мы знаем, что многие граждане беспокоятся о проблемах конфиденциальности, — признал в беседе с «Известиями» ответственный по вопросам цифровых технологий в сфере здравоохранения при минздраве Швейцарии Марко Стучели.
Приложение SwissCovid
Как отметил собеседник, приложение собирает только случайные идентификаторы, полученные от других пользователей через Bluetooth. При этом они хранятся на мобильном телефоне не более 14 дней. Данные о местоположении и личная информация не аккумулируется.
— Приложение будет эффективным только благодаря ответственности граждан. Мы стараемся добиться доверия, потому что понимаем, что, чем больше скачиваний, тем мы ближе к результату, — заключил Марко Стучели.
В Англии и Уэльсе недавно тоже запустили приложение «NHS COVID-19», которое не только отслеживает контакты с зараженными людьми, но и фиксирует посещение различных заведений.
Посетительницы одного из кафе Манчестера регистрируют свое местонахождение
— При входе в парк, ресторан теперь можно заметить специальные таблички с QR-кодом, который нужно отсканировать всем посетителям. Многие рассказывают, что им не разрешают зайти в заведение, если у них не установлено приложение, — заявила «Известиям» жительница Лондона Екатерина.
При этом, в заявлении правительства говорится, что пабы и рестораны не должны делать использование NHS условием входа. Британское приложение работает по схеме своих «братьев» в ЕС — использует Bluetooth для регистрации и гарантирует анонимность. Однако как сообщили BBC, в ответ на их запрос в Национальный совет начальников полиции Британии им подтвердили, что офицерам приказывают не устанавливать приложение на рабочие смартфоны из «соображений безопасности». Неудивительно, что это не повышает доверие простых граждан к таким «анонимным» программам.