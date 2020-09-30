App-стоп: приложения против COVID-19 вызвали недоверие в Европе

Власти ряда стран Европы подключили к борьбе с COVID-19 цифровые технологии. Людям предлагается скачивать мобильные приложения для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом. Однако, как признались «Известиям» сами пользователи и представители властей, пока говорить об эффективности таких программ рано — проблема в недоверии граждан к подобным системам. Многие стараются обходить стороной эти приложения либо скачивают их лишь из любопытства. Например, в Германии, где на такую программу правительство потратило €68 млн, Corona-Warn-App загрузили на устройства 18,6 млн раз. Однако поделились положительным тестом на COVID-19 лишь 5 тыс. человек. Хотя с момента запуска приложения заболели около 70 тыс. немцев . Подобным образом ситуация обстоит и в других странах.

Море скачки

Коронавирус, заставивший европейские страны уйти на карантины разной степени жесткости весной 2020 года, не собирается покидать Старый Свет и осенью. Уже объявлено о второй волне COVID-19 примерно в 10и странах Евросоюза. И хотя власти некоторых государств частично вводят ограничительные меры, вернуться к тотальному карантину пока никто не рискнул . В список альтернативных способов борьбы с эпидемией правительства пытаются включить и цифровые технологии. В разных странах с лета запускаются мобильные приложения для отслеживания контактов заболевших. В целом механизм работы программы простой: человек регистрируется в приложении и в случае обнаружения у него коронавируса сообщает об этом. Затем система уже сама отслеживает его контакты и высылает предупреждения попавшим в зону риска людям.

С одной стороны, разработчики отмечают миллионы скачиваний таких программ, с другой — вызывает вопросы эффективность самого механизма . Учитывая добровольность использования таких приложений, даже среди скачавших их пользователей многие делают это просто из интереса, при этом сами признаваться в коронавирусе не спешат или вовсе заходят в программу только один раз.

Пожалуй, наиболее показательный пример здесь продемонстрировала Германия. В ФРГ «Corona-Warn-App» обошлось правительству в €68 млн . За эту сумму налогоплательщикам пообещали, что заражения удастся пресекать, а личные данные никуда не попадут, притом что приложение разработано по заказу федерального кабмина.

App-стоп Запуск приложения «Corona-Warn-App» Фото: Global Look Press/Xander Heinl

— Со дня запуска приложения (16 июля. — «Известия») мы зафиксировали более 18,6 млн загрузок. Положительным результатом своего теста поделились чуть больше 5 тыс. человек, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы одного из концернов-разработчиков «Deutsche Telekom» Харальд Линдлар.

Таким образом, речь идет о миллионных скачиваниях, но на деле это составляет около 22% от 83 млн населения Германии. Более того, немаленькая часть пользователей устанавливали приложение сразу на несколько устройств, еще часть после скачивания — заходили в него лишь однажды. Учитывая, что поделились своим положительным тестом на коронавирус всего 5 тыс. человек, а заболели за это время более 70 тыс. немцев , среди жителей ФРГ такая борьба с эпидемией вызывает больше скепсиса, нежели надежд.

В начале сентября Технический университет Мюнхена опубликовал результаты исследования, согласно которому добрая половина респондентов утверждает: приложение ничего не изменит в условиях пандемии.

К тому же, многие пользователи в Германии сообщали о сбоях . Приложение некоторое время было доступно только для смартфонов c определенной версией обновления, что изначально сужало аудиторию и делало его бесполезным. Как отметили в издании BR24Live, происходили ошибки и при обновлении данных. Программа продолжала работать в фоновом режиме, хотя не была открыта.

App-стоп Фото: Global Look Press/Michael Weber

Кристиан из Магдебурга не сталкивался с подобным, потому что скачал приложение чуть позже, но не отрицает, что пока оно не так популярно.

— Многие по-прежнему опасаются, что с помощью этого сервиса государство будет за ними шпионить. Несмотря на все аргументы правительства, люди застряли в своих убеждениях . А некоторые вовсе продолжают отрицать существование вируса, — отметил в беседе с «Известиями» Кристиан.

Вам письмо

Чуть более «продвинутыми юзерами» в борьбе с коронавирусом оказались финны . Приложение Koronavilkku, отслеживающее контакты с носителями коронавируса, заработало 31 августа. Платформа собирает информацию о людях, использующих сервис, с которыми владелец телефона находился на расстоянии менее 2 м в течение как минимум 15 минут. Если у одного из пользователей обнаружат COVID-19, то все, контактировавшие с ним за предыдущие три недели, получат оповещение.

— Судя по количеству загрузок со дня запуска (2,2 млн), в настоящее время приложением пользуется приблизительно 40% населения Финляндии, — заявил «Известиям» глава пресс-службы экспертного Национального института общественного здравоохранения Финляндии (KTL) при минздраве страны Алекси Юрттихо.

Однако он признал, что реальное число пользователей может быть ниже (как и в случае с немецким аналогом), поскольку некоторые граждане загрузили приложение сразу на несколько телефонов или только попробовали его.

App-стоп Центральный вокзал Хельсинки, Финляндия Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Как пояснили «Известиям» разработчики, людям гарантируется абсолютная анонимност ь за счет использования при регистрации контактов случайных идентификаторов, которые меняются каждые 10–20 минут.

— Перед запуском приложение проверили несколько независимых экспертов и организаций по кибербезопасности. Прозрачность важна для поддержания доверия между гражданами и государством. При использовании Koronavilkku человек никоим образом не идентифицирует себя, данные передаются только органам здравоохранения , — заявил «Известиям» Алекси Юрттихо.

Тем не менее, пока власти ничего не могут сделать с тем, что большая часть европейцев скептически настроена к таким технологиям и воспринимает подобные приложения как угрозу для личных данных.

Например, с момента запуска SwissCovid (25 июня) зафиксировано 2,4 млн скачиваний, что соответствует примерно четверти населения Швейцарии, рассказали «Известиям» в минздраве страны.

— Это неплохой результат, но мы знаем, что многие граждане беспокоятся о проблемах конфиденциальности , — признал в беседе с «Известиями» ответственный по вопросам цифровых технологий в сфере здравоохранения при минздраве Швейцарии Марко Стучели.

App-стоп Приложение SwissCovid Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON

Как отметил собеседник, приложение собирает только случайные идентификаторы, полученные от других пользователей через Bluetooth. При этом они хранятся на мобильном телефоне не более 14 дней. Данные о местоположении и личная информация не аккумулируется.

— Приложение будет эффективным только благодаря ответственности граждан. Мы стараемся добиться доверия, потому что понимаем, что, чем больше скачиваний, тем мы ближе к результату, — заключил Марко Стучели.

В Англии и Уэльсе недавно тоже запустили приложение «NHS COVID-19», которое не только отслеживает контакты с зараженными людьми, но и фиксирует посещение различных заведений.

App-стоп Посетительницы одного из кафе Манчестера регистрируют свое местонахождение Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan

— При входе в парк, ресторан теперь можно заметить специальные таблички с QR-кодом, который нужно отсканировать всем посетителям. Многие рассказывают, что им не разрешают зайти в заведение, если у них не установлено приложение, — заявила «Известиям» жительница Лондона Екатерина.