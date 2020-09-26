Суровые нравы: дресс-код для француженок и COVID-детекторы

Как должны одеваться французские школьницы, кто будет определять носителей коронавируса в Финляндии и к чему приводит слишком настойчивое ожидание сына. Самые любопытные мировые события уходящей недели — в подборке «Известий».

Старикам везде у них подсчет

В Японии на каждые 1,5 тыс. жителей приходится один человек, чей возраст превышает 100 лет. Общее же число японских долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, составляет рекордные 80 450 человек, при этом 88% из этого числа — женщины. Такие данные недавно обнародовало национальное министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения по случаю Дня почитания старших, имеющего в Японии статус государственного праздника.

Подсчитывать долгожителей в Стране восходящего солнца начали еще в 1963 году — на тот момент по всей стране было всего 153 человека, чей возраст достигал 100 и более лет. Четверть века спустя таких насчитывалось уже свыше 10 тыс. А сейчас Япония — страна с наиболее высокой долей людей пенсионного возраста.

Суровые нравы1 Японка Канэ Танака во время празднования своего 117-летия, 5 января 2020 года Фото: REUTERS/Kyodo

Неудивительно, что самая пожилая жительница планеты, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, живет именно в Японии. Сейчас Канэ Танака 117 лет. Секретами своего долголетия женщина считает правильное питание и занятия математикой. ​Впрочем, ей еще есть к чему стремиться: пока она не побила рекорд француженки Жанны Кальмент (умерла в 1997 году в возрасте 122 лет) и американки Сары Кнаусс (скончалась в 1999 году в возрасте 119 лет).

Республиканская мода

Подростки — народ сложный и склонный к бунтарству. Это утверждение оказалось вполне справедливым и для учениц французских школ. Целую неделю юные жительницы Пятой республики протестовали против того, что их вызвали в кабинет директора или не пускали на занятия за «провокационные» наряды — мини-юбки, кофты с глубоким декольте и топики, оголяющие живот. Многие углядели в таком подходе сексизм и двойные стандарты — ведь к внешнему виду мальчиков никто и не подумал придираться.

На этой неделе урезонить разбушевавшихся школьниц попытался ни много ни мало сам министр национального просвещения Жан-Мишель Бланке. Но его благие помыслы привели к новому конфузу. Отметив, что никто не ходит в школу в том же, в чем обычно идет на пляж или в ночной клуб, месье Бланке добавил: «Все могут понять, что вы идете в школу, если вы одеты в республиканском стиле».

Фото: twitter.com/JeanneCherhal Фотография, опубликованная французской певицей Жанной Шераль, с подписью: «Мы приходим в школу в республиканской одежде», 21 сентября 2020 года

Что это за стиль, министр не пояснил. Но французы не растерялись. Реагируя на призыв политика, певица Жанн Шераль, например, опубликовала фото своего обнаженного тела, прикрытого французским триколором. А многие другие принялись дружно выкладывать в соцсетях изображение известной картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ», в центре которой изображена Марианна — символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода. Равенство. Братство». Как известно, художник изобразил ее босой и с обнаженной грудью.

Коронавирусный дозор

С нынешнего вторника аэропорт финской столицы начал эксперимент по использованию собак для выявления бессимптомных больных коронавирусом. Как показали исследования Хельсинкского университета, животные могут похвастаться почти стопроцентной точностью в обнаружении вируса. При этом наличие COVID-19 в организме человека они распознают намного быстрее и раньше, чем любой лабораторный тест.

Пока проверка собачьим нюхом будет добровольной: в случае согласия прилетевшему в Финляндию пассажиру необходимо протереть салфеткой кожу, которую затем бросят в специальный сосуд и отнесут собаке, находящейся за стенкой. Вся процедура занимает не более минуты.

Всего в аэропорту будут задействованы четыре собаки разных пород, и работать они станут посменно по парам. Ибо «собакам тоже требуется отдых время от времени», пояснила гендиректор компании Wise Nose, обучающей собак, Сюзанна Паавилайнен.

Суровые нравы2 Cобака, обученная обнаруживать коронавирусную болезнь, со своей дрессировщицей в аэропорту Хельсинки, Финляндия, 22 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Lehtikuva

Финляндия стала второй страной в мире, решившейся использовать четвероногих для определения носителей COVID-19. В августе аналогичная программа была запущена в международном аэропорту Дубаи.

Преступное любопытство

43-летний житель индийского штата Уттар-Прадеш по имени Панналал очень хотел сына. У него уже было пять дочерей, когда жена забеременела в шестой раз. Но местный священник, отчего-то убежденный, что у пары вновь родится девочка, убедил в этом и отца. И тот не придумал ничего лучше, чем вскрыть серпом живот своей супруге на четвертом месяце беременности, чтобы лично убедиться в поле будущего ребенка.

К счастью, порез не затронул нерожденного малыша (или малышку), а вот его маму в связи с большой потерей крови пришлось срочно достаить в одну из клиник Дели. Не в меру любопытного отца семейства между тем препроводили в тюрьму по статье «Покушение на убийство».

Суровые нравы4 Фото: REUTERS/Jayanta Dey

В Индии, как и в Азии в целом, традиционно предпочитали иметь сыновей — вырастая, они становились дополнительной рабочей силой в семье. А вот девочки считались и продолжают считаться обузой: чтобы выдать их замуж, семьям в индийской глубинке по-прежнему приходится собирать внушительное приданое. Такое пренебрежительное отношение к девочкам привело к волне женского инфантицида (убийство младенцев женского пола) и практике абортов по гендерному признаку. Неудивительно, что сейчас доля мужчин — 51,6% от общего населения Индии.

Не только птичку жалко

На этой неделе у берегов австралийской Тасмании погибли по меньшей мере 380 китов подвида, который ихтиологи именуют «гринда обыкновенная». Также их относят к черным дельфинам.

Это произошло в результате массового выбрасывания гигантских млекопитающих на мель. В общей сложности в последние дни на песчаные отмели вдоль западного побережья Австралии выбросились почти 500 китов.

К тому времени, как их находили люди, большинство китов были уже мертвы, однако около 90 животных активистам удалось вовремя втянуть с берега обратно в океан.

Суровые нравы3 Спасательные работы по спасению китов, выбросившихся на мель в районе Тасмании, Австралия, 22 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Brodie Weeding/Pool

Ежегодно по всему миру на берег выбрасывается более 2 тыс. китов, однако нынешний случай стал для Австралии самым массовым.