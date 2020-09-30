На гребень волны: при росте заболеваемости трафик в Москве увеличился

Трафик на московских улицах вернулся к привычным показателям до эпидемии COVID-19 — и это несмотря на рост заболеваемости. За неделю с 21 по 27 сентября жители столицы перемещались на 15% чаще, чем неделей ранее. Преодолеваемое горожанами расстояние вернулось на уровень прошлого года и составило 20 км в день, рассказали «Известиям» в МТС — оператор проанализировал обезличенные большие данные по перемещению своих столичных абонентов. В Тele2 подтвердили тенденцию, а в «Ситимобиле» сообщили, что осенью жители столицы стали на 16% чаще ездить в такси и больше перемещаться по городу. Тем временем количество заболевших COVID-19 каждый день растет — на 29 сентября зафиксировано 2,3 тыс. новых инфицированных. Прогнозировать масштаб новой волны коронавируса эксперты пока не берутся, но отмечают, что решения местных властей по введению ограничений говорит о серьезности ситуации.

Трафик на вырост

Согласно открытым данным Яндекса, 5 апреля активность на улицах Москвы упала до 3% — тогда в столице было зарегистрировано 536 новых случаев заражения коронавирусом. 28 сентября, когда число заболевших выросло на 2217, активность в Москве была на уровне 90%. При этом индекс самоизоляции показывал отметку в 0,6 балла — это означает, что на улице очень много людей.

Москвичи, действительно, не ограничивают себя в передвижениях по городу на фоне роста заболеваемости COVID-19. За неделю с 21 по 27 сентября преодолеваемое расстояние за день выросло на 15% и вернулось на уровень прошлого года: 20 км на транспорте и пешком. Об этом «Известиям» рассказали в МТС.

За неполный сентябрь (с 1 по 27 число) количество людей, перемещающихся по столице, выросло на 26% по сравнению с августом. Кроме того, жители столицы продолжают возвращаться с удаленной работы — осенью работающих на дому стало на 14% меньше, чем в августе, сообщили в МТС.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 сентября порекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям глава города также посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Tele2 зафиксировал снижение трафика в сентябре в спальных районах Москвы по сравнению с показателями августа: больше всего он сократился на Северо-Западе столицы — на 8%. При этом в центре города трафик вырос на 7%.

— Но на прошлой неделе, когда московские власти рекомендовали ограничить присутствие сотрудников в офисах, трафик в спальных районах Москвы увеличился, что косвенно указывает на следование рекомендациям мэра, — отметили в пресс-службе оператора.

В сентябре этого года за пределы домашнего региона выезжали на 2,3% больше жителей столицы, чем в этом же месяце прошлого года, сообщили в «Мегафоне».

В «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») отказались от комментария. В департаменте транспорта Москвы, Центре организации дорожного движения и в «Максиме Телеком» на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Росло количество заказов и у такси. Так, «Ситимобил» зафиксировал увеличение на 7% за прошедшую неделю. В компании отметили, что за неполный сентябрь спрос на поездки в такси через сервис компании увеличился на 16%. В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев.

Сила привычки

Жизнь в Москве возвращается к привычному укладу, а данные о платежах не оставляют сомнений в том, что горожане стали активнее пользоваться услугами торговых центров, предприятий общественного питания и городским транспортом, отметил управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. В сентябре в город вернулось подавляющее большинство семей, в которых есть школьники и студенты. В Москве и Подмосковье только школьников около 2 млн, а с учетом членов их семей осеннее население Москвы увеличивается на 15–20% по сравнению с отпускным августом, добавил он.

— Предпоследняя неделя сентября выдалась теплой и солнечной, что стимулировало активность горожан. Отрадно, что сейчас у мэрии и специалистов санитарно-эпидемиологического профиля появилась возможность при помощи данных мобильных операторов в реальном времени наблюдать и измерять степень активности и мобильности граждан, — добавил Михаил Алексеев.

В Москве и области COVID-19 не был побежден полностью, даже минимальные значения в официальной статистике не опускались ниже 500 новых заболевших в день, отметил директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников. Новый подъем заболеваемости был неизбежен, и вопрос заключался лишь в том, когда и какими темпами начнет расти количество заболевших коронавирусом.

По его словам, можно говорить о трех всплесках новой коронавирусной инфекции в Московском регионе. Первый, самый масштабный зафиксирован в апреле и мае. Второй был небольшой и пришелся на конец июля и начало августа. А третий начался в первой половине сентября. На данный момент невозможно оценить его масштаб, хотя уже понятно, что он превзошел летний. При этом стремительная реакция городских властей говорит о том, что они убеждены в серьезности ситуации, подчеркнул аналитик.