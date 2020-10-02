Снова нездорова: выручка торговли упала на 20% из-за режима удаленки

Выручка торговли и сферы услуг из-за перевода граждан на удаленную работу за неделю уже рухнула на 20%. В дальнейшем доходы компаний могут уменьшиться еще на 30%, рассказали «Известиям» в бизнес-объединениях . В первую очередь это касается организаций в центральных и деловых частях городов и на территориях рядом с транспортными узлами. При этом в ТЦ Москвы трафик пока остается на уровне 80–85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат. Если же моллы снова закроют, большинство из них обанкротится, уверены участники рынка.

Снова вниз

После рекомендаций мэра столицы Сергея Собянина о переводе сотрудников крупных компаний снова на удаленную работу, а также о самоизоляции граждан старше 65 лет, в центральной части города, в деловых кварталах и вблизи транспортных узлов стало заметно меньше людей — клиентов сферы услуг и торговли , сказал «Известиям» председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Также 28 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе работников бюджетной сферы города на удаленную работу и рекомендовать это другим компаниям. Аналогичные заявления на этой неделе также прозвучали от местных властей Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

С 28 сентября выручка предприятий сферы торговли и услуг в российских городах уже упала примерно на 20% по сравнению с прошлой неделей, заявил Алексей Петропольский . Аналогично события будут разворачиваться и в других крупных городах, в которых введут удаленку, отметил член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Снова нездорова Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Весной, во время действия жестких ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса, выручка кафе, ресторанов, салонов красоты и других предприятий из этих сфер заметно упала. Например, в сети кафе-магазинов Sushi2you доставка еды на дом приносила только 10–30% от средней выручки за предыдущие периоды.

— Во время изоляции рестораны и кафе работали только на доставку. Выручки минус 70% и до 90% от нормы — то есть очень мало. В июне нас открыли, и доходы немного увеличились — до минус 50%. К августу несколько точек вышли на уровень минус 20–30% , — сказал директор сети Sushi2you Андрей Романовский.

По словам Павла Гагарина, выручка предприятий сферы торговли и услуг после снятия ограничений в среднем достигла 70% от прежних показателей. Восстановление было неполным , потому что часть крупных компаний не возвращала всех сотрудников в офис, приняв решение продлить дистанционный режим до Нового года, объяснил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

К примеру, юридическая компания Urvista продолжает работать в том же режиме, что и летом. Основные сотрудники принимают клиентов в офисе, а IT-отдел, который занимается сопровождением сайтов, маркетингом, работает на удаленке, рассказала заместитель генерального директора компании Светлана Петропольская.

Снова нездорова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но такой сценарий планировали реализовать не все предприниматели. Например, в ГК «Лидер-М» (IT-сфера) после рекомендаций мэра не планировали переводить сотрудников на дистанционный режим. В компании считают, что бизнес должен самостоятельно принимать такие решения, исходя из своих рисков, пояснил основатель компании Сергей Маликов.

Впрочем, уже с 5 октября все рекомендации мэра по удаленной работе компаний приобретут обязательную форму. Согласно распоряжению Сергея Собянина, работодателям поручено перевести на дистанционку треть своих сотрудников.

Подушки больше нет

Выручка предприятий может упасть еще на 30% от текущего уровня, спрогнозировал Павел Гагарин. Согласно прогнозу Булата Шакирова, падение составит примерно 15–20%.

В целом бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом , подчеркнул Алексей Петропольский. Находясь дома, люди потребляют значительно меньше, чем работая в офисе, кроме того, многие будут экономить. Поэтому тенденция может частично коснуться и спальных районов, полагает он.

— Корреляция падения выручки и снижения потока клиентов в связи с переводом на удаленную работу будет практически линейная. Выручка упадет пропорционально , причем для многих заведений, скорее всего, ниже уровня окупаемости, — высказал мнение управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Снова нездорова Склад одного из онлайн-магазинов Фото: ТАСС/Александр Щербак

Он добавил, что пока нет никаких новостей о предоставлении налоговых каникул или другой поддержки бизнеса. Вероятно, в связи с этим такой же карантин, как весной, вводиться не будет, полагает Павел Гагарин.

Но вторая волна с новыми ограничениями и истечение срока по исполнению налоговых обязательств в совокупности приведут к тому, что многие компании будут вынуждены запустить процедуру банкротства или закрыть часть точек, считает Алексей Матюхов . Если работников обяжут отправить в принудительный отпуск, который должен оплачивать работодатель, то многие компании этого не переживут, добавил он.

Хуже всего себя будут чувствовать те предприятия, которым сложно или невозможно оказывать свои услуги дистанционно . К примеру, в маникюрном салоне Uninails в центре столицы ожидают падение выручки до 40% от плана в случае введения более жестких ограничений. 60% дохода салона формируют сотрудники офисов, расположенных рядом, пояснила директор студии Ольга Романовская.

— После потери выручки наступит финальная точка для тех, кто спас свой бизнес после первой волны коронавируса. Подушка безопасности если и была ранее, то теперь ее точно нет , — считает владелец бара «Московский Олд Скул» Филипп Ерюшев.

Снова нездорова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом в столичных ТЦ трафик пока остается на уровне 80–85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат , указал Булат Шакиров.

Арендные сборы моллов в этом году будут на 50% ниже, чем в 2019-м. А если торговые центры снова закроют, то они могут составить всего 30%. В результате большинство ТЦ обанкротятся, полагает управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

Правда, согласно данным «Яндекса», 30 сентября индекс самоизоляции в городах-миллионниках составил 0,7 балла — это означает, что «на улицах очень много людей». В Москве и Петербурге он был 0,5 балла, в Екатеринбурге — 0,4, в Новосибирске — 0,7.