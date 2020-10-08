​​​​​​​В частичном порядке: столицы ЕС все-таки движутся к карантину

Хотя ситуация с распространением коронавируса в Испании менее катастрофичная, чем весной, в Мадриде и девяти его пригородах уже объявлен частичный локдаун . Об этом «Известиям» заявили в минздраве страны, отметив, что показатели суточного прироста в столице вызывают обеспокоенность. Париж и его окрестности с 6 октября объявлены зоной максимальной опасности . Немецкие вирусологи уже присвоили четырем районам столицы ФРГ категорию «зона риска» , а местные власти ввели новые ограничения. Итальянские эпидемиологи , опрошенные «Известиями», уверены, Риму пока не грозит карантин, но ситуация с распространением COVID-19 становится всё тревожнее. Правительство Италии продлевает режим ЧС до 31 января.

Южный циклон

Европа продолжает бороться со второй волной COVID-19 и ужесточает меры в столицах, ритм жизни которых особо располагает к распространению вируса . По данным Worldometer, 6 октября суточный прирост в Европе составил 82,5 тыс., общее число заболевших за время пандемии в регионе — 5,5 млн. Самая тяжелая ситуация пока в Испании — 12,7 тыс. новых случаев и 261 летальный исход за вторник. Особенно нелегко приходится жителям Мадрида и его пригородов, власти ввели там частичный локдаун.

С 1 октября в столице Испании и девяти соседних муниципалитетах (Алькала-де-Энарес, Алькобендас, Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе, Леганес, Мостолес, Парла и Торрехон-де-Ардос) введены ограничения на передвижение — запрещен въезд и выезд по неуважительной причине. Исключения — работа, посещение врача, уход за людьми с ограниченными возможностями и опека над старшим поколением.

​​​​​​​В частичном порядке Фото: Global Look Press/Carlos Castro

— Новые меры ограничения приняты из-за тревожных показателей уровня заболеваемости в этой местности. На 100 тыс. человек здесь приходится около 500 заражений, — пояснили «Известиям» в пресс-службе минздрава страны.

При этом передвижение жителей в пределах «закрытых» муниципалитетов разрешено, но только в средствах защиты. Посадка в местах общепита не должна превышать 50%. Все общественные места, кроме аптек, заправок и медицинских учреждений закрываются в 22:00.

— Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в Испании вызывает тревогу, стоит отметить, что она отличается от весенней в лучшую сторону. Диагностические возможности намного лучше, а возраст зараженных снизился, — заверили «Известия» в пресс-службе минздрава.

В Италии, которая приняла удар коронавируса первой в Европе, сейчас дела обстоят тоже гораздо лучше, чем весной. Даже столицу, по оценкам экспертов, пока нельзя назвать зоной опасности.

— Наиболее подвержены риску во время эпидемии районы с большой плотностью населения и высокой концентрацией мест, где предоставляют коммерческие услуги, что подразумевает скопление людей. В Италии под такую характеристику сейчас подпадает Милан и в меньшей степени Рим , — заявил «Известиям» директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM), заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.

По мнению специалиста, на данный момент итальянская столица не находится в ситуации, сравнимой с Мадридом, и поэтому в полной блокировке города пока нет необходимости.

​​​​​​​В частичном порядке Фото: Global Look Press/Marco Piraccini

Однако 7 октября в силу должен вступить приказ о новых мерах предотвращения второй волны, подготовленный кабинетом министров Италии во главе с премьером Джузеппе Конте . По данным итальянского информационного агентства ANSA, люди, находящиеся в общественных местах без масок, могут рассчитывать на штраф от €400 до €1000. По другим сообщениям местной прессы, частичный локдаун может коснуться малого и среднего бизнеса: не исключено, что парикмахерские и бары сменят график работы. О том, что Италия продлит чрезвычайное положение до 31 января, во вторник заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Джузеппе Конте подчеркнул, что «битва не выиграна», потому страна должна оставаться в «максимальной готовности» в ближайшие недели и месяцы.

— Наиболее пострадавшие районы за последние две недели — Трентино-Альто-Адидже, Лигурия, Кампания и Лацио. Рост в Риме не столь тревожный, но за ним следует внимательно следить, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.

На низком старте

Ситуация в Германии тоже не самая драматичная. По данным Tagesschau, в ФРГ за последнюю неделю на 100 тыс. жителей приходится 18,3 нового случая, в то время как в соседних Нидерландах — более 147, а в Бельгии — 139,8 (в Брюсселе 7 октября даже закрыли на месяц все бары и кафе) . Тем не менее четыре района столицы попали в список так называемых Risikogebiet (нем. — «зона риска») по версии вирусологов. Если учитывать критерии Института Роберта Коха, берлинские районы Митте, Нойкельн, Фридрихсхайн-Кройцберг и Темпельхоф-Шенеберг превысили критический предел в 50 новых случаев на 100 тыс. жителей за одну неделю (по состоянию на 7 октября). Однако в пресс-службе сената Берлина «Известиям» заявили, что официально зон риска «внутри города нет», но с новыми мерами по сдерживанию вируса предложили ознакомиться.

​​​​​​​В частичном порядке Фото: Global Look Press/imago-image/Jochen Eckel

6 октября правительство земли приняло решение об ужесточении правил. С 10 октября для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен комендантский час: с 23:00 до 06:00. Кроме того, добавились ограничения на посещение частных мероприятий в закрытых помещениях. Число гостей не должно превышать 10.

— По ночам в столице можно встречаться в компании не более пяти человек, если они проживают не вместе, или жителям не более чем двух разных домов, — рассказала «Известиям» жительница Берлина Ирина Жаворонкова.

В минздраве ФРГ на вопрос «Известий» о том, может ли город закрыться на карантин, заявили, что это решение могут принять только местные власти, которые проводят в настоящий момент тщательный мониторинг ситуации.

Держит руку на пульсе и руководство Парижа. Еще в конце сентября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил Le Figaro, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью возможно введение повторного карантина. Он подчеркнул: если не будут приняты должные меры, то к 13 октября реанимационные мощности будут исчерпаны. И уже в минувшие выходные (3 и 4 октября) Франция преодолела несколько пороговых показателей: общий уровень заболеваемости COVID-19 (суточный прирост — 16 972), а вместе с ним уровень заражения пожилых людей и занятость реанимационных коек в больницах.

В связи с этим с 6 октября Париж и его пригороды были объявлены зоной максимальной опасности, новые ограничительные меры будут действовать там 15 дней. Местные власти приняли решение закрыть все бары, спортзалы, танцевальные студии. Рестораны обязаны заканчивать работу в 22:00 и собирать личные данные посетителе й, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Мэрия Парижа не смогла предоставить «Известиям» оперативный ответ на вопрос о том, каков шанс, что город закроется вовсе.

​​​​​​​В частичном порядке Фото: Global Look Press/Gao Jing

— В настоящее время еще решают вопрос, что делась с университетами. Пока уменьшили количество людей в аудиториях. Все боятся локдауна, и никого не покидает ощущение, что его все-таки введут снова, — заявила «Известиям» жительница Парижа Кристина Громова.