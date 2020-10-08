«Рождаемость на фоне коронавируса вполне может вырасти»

Данные о смертности россиян от коронавируса в дальнейшем могут быть скорректированы в меньшую сторону. Дело в том, что эта инфекция ускоряет течение тяжелых хронических заболеваний, порой приводя страдающих ими людей к смерти. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, несмотря на активный переход к удалёнке в системе статистики переболели COVID-19 почти 500 человек. Сам руководитель ведомства уже привился от коронавируса. В интервью «Известиям» он также рассказал, как будут использоваться данные мобильных операторов в ходе переписи, появятся ли среди россиян свои Дейнерис Таргариен и может ли женщина стать мужчиной.

«Не надо революций»

— Недавно вы презентовали методику определения медианной и средней зарплат на основе данных ПФР. Это связано с новым подходом Минтруда к расчету МРОТ?

— Эти проекты просто совпали по времени. Мы уже несколько месяцев плотно работаем с Пенсионным фондом над возможностью использования их данных. Теперь вместе с Минтрудом предстоит провести ряд встреч и обсудить нюансы со всеми заинтересованными сторонами, а потом выйти с совместным заявлением и презентацией предлагаемых изменений.

— Когда можно этого ждать?

— Мы предполагаем взять примерно одну-две недели на обсуждение и подготовку материалов.

— Вы сказали, что возникают нюансы. Какие?

— Если изменяется методика по расчету прожиточного минимума и МРОТ, затрагивается и большое количество других, связанных с этим, вопросов - например, подходы к расчету бедности.

— В ПФР идут только данные людей, за которых уплачены страховые взносы, а в ФНС - о людях, у которых уплачены налоги и страховые взносы. Чем эта информация интереснее, чем та, которая есть сейчас?

— Да, мы также уже получаем обезличенную информацию из налоговой службы и учимся с ней работать. И эта информация просто немного другая по своей сути. В налоговой службе есть дополнительные атрибуты юридических лиц. Пенсионный фонд не может нам выгрузить тип предприятия: крупное, среднее или малое, не может нам дать характеристики некоторых предприятий - у налоговой службы все это есть.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Есть и другие отличия, например, связанные с периодичностью получения информации. Пенсионный фонд может выгружать данные в Росстат ежеквартально, а налоговая по форме 2-НДФЛ – только один раз в год.

Надо работать со всеми источниками информации, смотреть, сопоставлять, и в конечном итоге мы выйдем на целевую модель расчета показателей.

Будет зарплата рассчитываться только на основе данных пенсионного фонда, только на основе данных налоговой службы, или смешанная модель, покажет только время и экспериментальные расчеты.

— То есть нельзя сказать, что вы прямо завтра или с 2021 года перестанете считать медианную зарплату, как раньше, и резко перейдете на новую методику?

— Нет. У нас нет задачи до основания все разрушить, а затем новый мир построить. Только когда мы увидим, что новые методики достаточно проработаны, чтобы полностью заменить старые расчеты, тогда откажемся от традиционных инструментов. Не надо революций.

Когда мы говорим о таких базовых основополагающих понятиях, как прожиточный минимум и МРОТ, очевидно, что абсолютно все сразу учесть невозможно. Требуется некоторое время.

— Как изменится медианная зарплата, от которой будут рассчитывать МРОТ, если использовать вашу методику? Если судить по расчетам Минтруда, то особых изменений в сторону повышения ожидать не приходится.

— По данным последнего обследования в 2019 году, медианная зарплата составляла 34,3 тыс. рублей. Но эта цифра рассчитывалась на обследовании ограниченного количества организаций, которые относятся только к крупному и среднему бизнесу. На основе данных ПФР мы можем учитывать малый, микробизнес и работников у индивидальных предпринимателей. В этом случае медианная зарплата за 2019 год составит примерно 30,4 тысячи рублей.

— Путем несложных расчетов можно понять, что МРОТ на следующий год – 12,7 тыс. рублей – Минтруд уже установил на основании медианной зарплаты, рассчитанной по новой методике. И если данные с поправкой на МСП ниже, то и роста МРОТ ожидать не приходится, а то и вовсе надо готовиться к снижению?

— Снижение медианной зарплаты можно было предположить сразу, учитывая включение в расчеты малых предприятий и микробизнеса. Но это более честный подход – когда берется вся совокупность на 100%, а не выборка.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Есть еще один момент – потребительская корзина рассчитывалась ежеквартально. Поэтому под влиянием сезонности, например, урожая осенью, стоимость корзины снижалась и приходилось соответственно менять прожиточный минимум, что негативно воспринималось населением. В связи с переменами не обсуждается ли вопрос о переходе на более корректные годовые данные по медианной зарплате и доходам?

— На этот вопрос мы ответим совместно с Минтрудом, потому что у любого подхода есть свои «за» и «против». С одной стороны, мы прекрасно понимаем проблемы ежеквартального расчета и некоторые неточности, возникающие из-за фактора сезонности. С другой, любое движение в сторону увеличения периода расчетов будет восприниматься как шаг назад. Объяснять такие шаги всегда очень сложно.

— Вы сами за какой подход?

— Есть и «за» и «против» у каждого подхода. К сожалению, простого решения нет. Конечно, Росстат хочет выдавать как можно более точные данные и как можно чаще.

— Я - за годовой!

— Я рад, но шансов на такое решение мало. С точки зрения общественного восприятия это будет выглядеть так, будто кто-то пытается не показать объективную реальность, скрывает цифры.

Вы помните, как мы переходили с ежемесячной на квартальную публикацию по доходам. До сих пор нас просят вернуть ежемесячные расчеты, хотя мы четко показали, что раньше это было моделирование, что из пяти необходимых источников данных у нас в ежемесячном разрезе есть только два или три, все остальное просто досчитывается. Мы показали, что такой подход не работает в случае серьезных изменений в экономике – как, например, происходит сейчас на фоне коронавируса. Уже прошло больше года, а нам постоянно этот вопрос задают: «Верните обратно ежемесячные публикации».

— По потребительской корзине в принципе обсуждался вопрос, чтобы оставить ее для расчета прожиточного минимума и расширить до рационального потребления?

— Конечно, обсуждался неоднократно, но это не прерогатива Росстата. Мы участвовали во всех обсуждениях и везде высказывали свою точку зрения.

Эффект соцподдержки

— В коронавирусный кризис пособия выплачивались не только нуждающимся, но и всем гражданам – например, с детьми, были повышены выплаты безработным. У вас есть оценки, как это повлияло на доходы населения?

— У Росстата есть соответствующее обследование: мы анализируем структуру расходов, доходов населения. Оно показало, что и в первом, и во втором квартале этого года доля социальных выплат существенно выросла. Во втором квартале этого года доля социальных пособий всех видов, включая пособия на детей, но без пенсий, в структуре денежных доходов населения составила 7,5%, в аналогичный период 2019-го - 4,5%.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По нашим оценкам, увеличение на три процентных пункта произошло как раз благодаря оказанным правительством мерам поддержки. Во втором квартале этого года до населения было доведено 359 млрд рублей, которые были выделены в качестве дополнительных мер соцподдержки населения в период пандемии.

Кроме того, мы в октябре проводим комплексное обследование условий жизни населения, там тоже есть вопросы, которые позволят включать информацию о доходах, об условиях жизни, трудовой деятельности тех социальных групп, которые в первую очередь нуждаются во внимании: семьи с детьми, пожилые люди. Появится дополнительная информация.

— Эксперты при этом отмечают, что некоторые пособия, не связанные с пандемией, получают люди, которых нельзя отнести к нуждающимся. Изменит ли с точки зрения адресности поддержки создание социального казначейства и перепись населения?

— «Социальное казначейство» - прекрасная идея, «одно окно» для мер соцподдержки, единая технологическая платформа. Именно мне эта тема особенно близка, потому что до работы в Росстате я десять лет участвовал в создании сети многофункциональных центров «Мои документы», входил в команду, которая реализовывала этот проект по всей стране.

В начале 2006 года, когда строили первые МФЦ, никто не верил в успех. Говорили, что невозможно переделать все процессы и собрать все услуги. Сегодня сложно представить свою жизнь без них, насколько они стали привычны.

Уверен, что проект социального казначейства позволит совершить такой же прорыв в мире соцподдержки.

Здесь надо понимать, что «социальное казначейство» и данные переписи - две стороны одной медали. «Социальное казначейство» фокусируется на адресной помощи, то есть государство будет знать, кому, когда и в каком объеме необходимо помогать. Это персонифицированная информация. Данные переписи – это база для принятия управленческих решений на основании портрета нашей страны – мозаики из портретов отдельных населенных пунктов, которую мы создадим. Это деперсонифицированные данные и в них нет информации о доходах населения

В итоге государство знает, как распределять деньги, помощь, готово инвестировать ресурсы в инфраструктуру, а человек знает, на какую поддержку государства он может рассчитывать и как ее получить.

Перепишут всех

— Росстат постоянно упрекают, что данные переписи публикуются только через год. Планируются ли изменения в нынешнем обследовании?

— Да. Мы говорим, что это первая цифровая перепись, в том числе за счет широкого использования технологий и информационных систем для обработки данных. Всю информацию мы сразу будем получать в цифровом виде либо с планшетов, с которыми пойдут переписчики, либо с портала госуслуг.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Напомню, что у нас основной этап переписи пройдет в апреле следующего года, а перепись на труднодоступных территориях стартует уже сейчас, в октябре этого года, и продлится до июня 2021-го. Предварительные данные появятся уже в октябре 2021 года - через три месяца после завершения переписи на труднодоступных территориях, то есть существенно быстрее, чем раньше. С октября 2021-го еще год Росстат будет постепенно публиковать более подробную детализированную информацию в новых разрезах. Все результаты будут опубликованы до конца 2022 года - это значительно быстрее, чем при предыдущих переписях.

— Не помешает ли вашим планам новый подъём заболеваемости коронавирусом? Если он окажется таким же сильным, как и весной, нет ли планов в очередной раз передвинуть сроки переписи?

— Как я уже сказал, по труднодоступным территориям перепись уже сейчас идет и, я надеюсь, будет продолжаться в плановом режиме. На этих территориях сейчас нет какой-то острой ситуации, требующей ограничения перемещений и контактов. Переписчиков обеспечиваем необходимыми средствами защиты. Если сохранится угроза заражения коронавирусом во время основного этапа переписи в апреле следующего года, то основной контингент переписчиков тоже обеспечим необходимыми средствами защиты.

— Полагаете, сдвигать сроки не надо?

— Пока мы на это не рассчитываем и действуем исходя из сроков, которые зафиксированы в распоряжении правительства. Кроме того, можно пройти перепись самостоятельно через портал «Госуслуги.ру».

Мы проводили недавно исследование, которое показывает, что люди уже готовы участовать в интернет-переписи. И коронавирус, скорее всего, еще больше повлияет на популярность онлайн-сервисов. Больше людей будут готовы переписаться онлайн, не общаясь с переписчиком.

— Вряд ли это касается труднодоступных территорий?

- Например, есть Ямало-Ненецкий автономный округ, где огромная территория заселена мало. По данным прошлой переписи, на этой большой территории кочевали около 3 тыс. оленеводческих хозяйств, которые объединяли около 15 тыс. местных жителей. В тундре их найти очень сложно, в одном месте они собираются крайне редко. Поэтому сроки переписи в труднодоступных территориях в ЯНАО смещены, чтобы переписать всех разом во время проведения традиционного праздника – Дня оленевода, когда они собираются вместе на одной территории.

Нам важно, чтобы переписались абсолютно все, без исключений.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Почему это так важно?

— На таких территориях чаще всего живут малые народы, и мы обязаны зафиксировать все культурное и этническое многообразие России. В стране живет более 190 народов, по данным последней переписи, 47 из них - коренные малочисленные народы.

Несколько примеров по итогам переписи 2010 года. В Ленинградской области живут 1380 вепсов, 169 ижорцев, 33 человека этноса водь. В Дагестане и Чечне живут 24 человека, которые относят себя к чамалалам. Мы обязаны зафиксировать все это многообразие. Это одна из целей переписи, таких данных больше нет нигде.

— Как вы отметили, люди «относят» себя к народам. А еще каждую перепись у нас появляются новые «народы» - эльфы, гномы. Сейчас, наверняка, стоит ожидать, что кто-то запишется как Дейнерис, например. Возможно, имеет смысл уже не учитывать такую самоидентификацию?

— Мы не имеем права не учитывать. В любом случае перепись, в соответствии с международными рекомендациями, основана на принципе самоидентификации. Кем человек себя считает, так мы его и записываем. Мы понимаем, что таких людей очень мало, и в итоговых отчетах они попадают куда-то в графу «Другие», но эти данные у нас есть.

— Если женщина скажет, что она мужчина?

— Он так и зафиксирует, а как же иначе?

— А какие категории россиян проявляют в переписи наибольшую активность? Наверняка, пенсионеры?

— Действительно, пенсионеры часто с удовольствием идут на контакт.

— У вас есть ожидания, сколько людей пройдет перепись именно электронным способом?

— Здесь мы не ставим никаких показателей эффективности, но можно назвать некоторые ориентиры. Мы понимаем, что некоторые люди настолько привыкли работать в формате онлайн, что если мы не предоставим им такую возможность, то их просто потеряем. Они уже не готовы общаться с переписчиком, поэтому такой интерфейс просто обязан быть. Это стандарт всех передовых переписей во всем мире.

Рождаемость на фоне Сотрудница Федеральной службы государственной статистики (Росстат) во время первого цифрового этапа пробной переписи населения 2018 года Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Но даже в небольших и одновременно самых «цифровых» странах, например, в Эстонии, где очень развита система электронного правительства, всего две трети граждан прошли перепись через портал. Повторюсь, в этой стране очень развитое электронное правительство, все услуги только в электронном виде, практически все жители зарегистрированы на соответствующих порталах. И все равно только две трети, это абсолютный максимум.

— Нет ли у вас планов как-то мотивировать людей участвовать в переписи? Сейчас ведь входят в обиход розыгрыши призов на голосованиях, например.

— Мы обсуждаем это, ищем партнеров. Безусловно, такие нестандартные решения тоже могут мотивировать людей участвовать в переписи.

Для примера: в Белоруссии во время переписи каждый день разыгрывались мобильные телефоны среди тех, кто переписался в электронном виде.

— Какие еще технологии будут использованы в переписи?

— В числе прочих источников мы планируем обработать данные от операторов мобильной связи.

На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований - на уровне муниципальных районов и городских округов.

Будет заказана соответствующая работа. Это позволит нам верифицировать данные, полученные традиционными способами.

Кривая коронавирусной смертности

— На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, которые показали резкий рост смертности в мае-июле этого года, причем численность умерших раза в два больше тех, кто ушел из жизни из-за коронавируса. Можно ли все-таки такой всплеск объяснить пандемией и как она по итогам года скажется на демографии?

— Пока рано говорить об этом. По итогам года Росстат планирует выйти с комплексным докладом, постараемся там на этот вопрос ответить. Смертность выросла. Но умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже. Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону. Что будет с рождаемостью, тоже большой вопрос. Есть разные версии, в том числе, что на фоне коронавируса она вполне может вырасти.

Рождаемость на фоне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Не собираетесь заодно изменить демографический прогноз, раздвинув рамки до 2050 года?

— Пока не планируем. Мы могли бы это сделать, но точность такого прогноза будет невысокой. Зачем?

— Сами не опасаетесь коронавируса?

— Мы также как остальные госслужащие не прекращали работать во время коронавирусной эпидемии. Несмотря на внедрение цифровых технологий, использование видеоконференцсвязи и другие меры, в системе статистики переболело большое количество людей – около 500 человек переболели коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией.

Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей рядом перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе два моих заместителя. Также я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов».

— «Спутником» прививались?

— Да. Двухкомпонентная прививка, два укола с перерывом в 21 день.

— Нормально перенесли?

— Ничего особенного не почувствовал. Ни температуры, ни озноба не было, только усталость под конец рабочего дня.

Прививку сделал в том числе из-за большого числа поездок, связанных с переписью. Только за последнее время проехал шесть регионов на Северном Кавказе, следом на очереди несколько регионов на Урале и на Дальнем востоке. Это бесчисленное количество встреч, интервью, мероприятий, во время которых при всем желании нельзя соблюсти все необходимые меры профилактики.