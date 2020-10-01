Что изменится в жизни россиян с 1 октября

С октября бюджетников ждет индексация зарплат. Часть мер, введенных в начале пандемии для поддержки населения, прекращает свое действие: например, возвращаются очный порядок оформления инвалидности и обязательные диагностические карты для ОСАГО. А вот размер вкладов, которые вкладчикам возместят при наступлении страхового случая, увеличится с 1,4 млн до 10 млн рублей. Правда, касается это только отдельных категорий вкладов — например, если средства на них были получены в качестве наследства или в ходе операций с недвижимостью. Подробнее обо всех нововведениях — в традиционном обзоре «Известий» .

Социальные выплаты на карту «Мир»

С начала месяца большую часть социальных выплат можно будет получить только на карту отечественной платежной системы «Мир». Ранее на них перевели выплату зарплат бюджетников .

Новое правило касается социальных выплат Пенсионного фонда России, детских выплат, включая пособие по беременности и родам, пособия по безработице, выплат за воздействие радиации .

А вот пенсионеров, которые еще не обзавелись новыми картами, полностью переводить на «Мир» пока не будут . Сначала планировалось, что процесс перехода будет завершен 1 июля. Затем ЦБ перенес этот срок на 1 октября из-за пандемии, а после этого сообщил, что пенсии будут выплачиваться на карты других платежных систем до конца этого года.

Правда, речь идет только о тех пенсионерах, кто по каким-то причинам не смог получить новые карты до этого, большинство перешли на их использование еще раньше, сообщили в ЦБ РФ.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Индексация зарплат бюджетников и повышение МРОТ

Заработную плату сотрудников бюджетных учреждений в октябре проиндексируют в соответствии с официальным уровнем инфляции за прошлый год. Индексация составит 3%.

Соответствующее постановление правительства опубликовали в начале сентября.

Всего, по оценкам Росстата, бюджетники составляют около 16,2% трудоспособного населения страны.

Также с начала месяца в России регионы пересчитают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), федеральный показатель останется прежним. По общему правилу, установленному в регионах, МРОТ не должен быть ниже федерального минимума, но точную сумму определяют на уровне субъекта. В некоторых случаях, например на Севере, к утвержденному уровню положены доплаты.

Сейчас минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, составляет 12,1 тыс. рублей . Последний раз его повышали с января этого года.

В Москве с октября его размер составит 20,3 тыс. рублей для трудоспособного населения, 12,6 тыс. — для пенсионеров и 15,4 тыс. — для детей. Это следует из постановления правительства Москвы. В Кировской области, для сравнения, увеличение составит 232 рубля, до 12 392 рублей.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября2 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прекращение части «ковидных» антикризисных мер

В октябре истекает срок действия сразу нескольких антикризисных мер, введенных в начале пандемии.

Так, вернется очный порядок установления инвалидности . С начала пандемии те, кому прохождение медико-социальной экспертизы назначили в период с марта этого года и до конца сентября, могли пройти ее по упрощенной процедуре. Личное присутствие граждан для этого не требовалось, решение принималось на основании документов, выданных ранее медицинской организацией. Теперь проходить экспертизу нужно будет в обычном порядке.

Истекает срок действия дополнительных мер поддержки безработных . Это выплаты индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность с началом пандемии, — они могли оформить пособие в размере 12,1 тыс. рублей сроком на три месяца с последней выплатой не позднее 1 октября. На время пандемии продлялся также срок выплат по безработице тем, кто потерял работу в пандемию, — их действие тоже истекает в октябре.

Вернется также обычный порядок оформления субсидий ЖКХ . Субсидии рассчитаны на шесть месяцев, с апреля их действие должно было продляться автоматически. Сейчас нужно будет снова обращаться с заявлением в центры госуслуг.

В октябре прекращаются выплаты семьям с детьми до трех лет, которые осуществлялись в беззаявительном порядке. М ера была принята в апреле, после этого срок ее действия несколько раз продлялся. Теперь оформить пособие смогут малообеспеченные семьи с маленькими детьми. Но для этого потребуется подать отдельное заявление и документы, подтверждающие, что совокупный доход семьи не превышает двух МРОТ.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Изменение правил страхования вкладов

С начала месяца в силу вступают поправки к закону о страховании вкладов — они были приняты в конце мая 2020-го. Главное новшество: теперь объем средств, которые подлежат защите, будет увеличен. Если сейчас размер страхового возмещения составляет 1,4 млн, то с октября возместить можно будет до 10 млн рублей .

Правда, на повышенную страховку вкладчики смогут рассчитывать только в определенных случаях — если речь идет о средствах, полученных в результате обмена или продажи недвижимости или в качестве наследства. Также возмещению в увеличенном объеме подлежат средства, полученные в качестве гранта в форме субсидий по решению президента, правительства, исполнительных органов на уровне субъектов или местной власти, и средства, перечисленные в исполнение судебного решения или в счет возмещения ущерба.

По трем последним категориям есть дополнительное ограничение: деньги должны поступить не раньше, чем за три месяца до наступления страхового случая, например банкротства кредитной организации.

Кроме того, на возмещение теперь смогут претендовать и НКО. Правда, для них размер страховой выплаты останется стандартным — не более 1,4 млн рублей. Также страхование вкладов распространится на средства СНТ и ТСЖ .

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября4 Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

За ящики придется отчитаться

Одновременно для НКО прописывают дополнительные требования по использованию ящиков для сбора пожертвований . В октябре в силу вступит приказ Минюста, который определяет правила их использования и обязывает некоммерческие организации отчитываться о средствах, собранных через ящики для пожертвований. Предполагается, что это поможет бороться со случаями, когда сбором средств прикрываются мошенники в общественных местах. С другой стороны, благотворительные организации предупреждают, что некоторые положения будут трудновыполнимы и для них.

Переносные ящики теперь можно будет использовать только на мероприятиях, организованных непосредственно благотворительной организацией. Это исключает использование таких ящиков, например, в общественном транспорте и других публичных местах. С ними часто ходили мошенники.

Об использовании собранных таким образом средств благотворительные организации должны будут отчитываться публично .

При этом в отчете должна содержаться не только общая информация об организации, сроке и целях сбора средств, но и данные о том, где находился ящик, был ли он переносным или стационарным и информация о программе, в рамках которой проводился сбор . Также нужно будет указать дату извлечения благотворительных пожертвований и их объем, а также информацию об их использовании и о том, на какие цели были направлены неизрасходованные пожертвования.

По каждому ящику отчет должен быть составлен отдельно , опубликовать его нужно в интернете — на сайте организации и интернет-ресурсах Минюста.

Документ был принят в сентябре этого года, а обсуждался с середины лета. Многие благотворительные организации тогда указывали, что правила, касающиеся отчетности, будут трудновыполнимы. Это связано в том числе с требованием составлять отдельный отчет по каждому ящику, а не по всему объему собранных в них средств, а также с периодичностью их предоставления.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября5 Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Запрет кальянов в общепите

С октября к кальянам будут предъявляться те же требования, что и к сигаретам или другой продукции, содержащей никотин .

Это значит, что в кафе и ресторанах предлагать их будет запрещено (правда, не совсем ясно, будет ли действовать этот запрет в отношении так называемых коктейлей — так их предлагают во многих заведениях).

В отличие от курения сигарет для кальянов предлагается создать отдельные заведения. Но там в свою очередь запрещено будет предлагать напитки и еду.

Для оформления ОСАГО потребуется диагностическая карта

Еще одна «ковидная» мера, срок действия которой истекает в октябре. Теперь для автомобилистов . С марта оформить ОСАГО можно было без получения диагностической карты — такое решение было принято, учитывая, что многие пункты техосмотра во время режима самоизоляции не работали. С октября диагностическая карта вновь потребуется, а те, кто уже успел оформить ОСАГО без нее, должны будут пройти техосмотр до конца месяца.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября6 Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Налоговую переплату можно будет пустить на разные налоги