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Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Расширенное страхование вкладов, запрет кальянов, индексация для бюджетников и другие нововведения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Что изменится в жизни россиян с 1 октября
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2020-09-29 18:17:06
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С октября бюджетников ждет индексация зарплат. Часть мер, введенных в начале пандемии для поддержки населения, прекращает свое действие: например, возвращаются очный порядок оформления инвалидности и обязательные диагностические карты для ОСАГО. А вот размер вкладов, которые вкладчикам возместят при наступлении страхового случая, увеличится с 1,4 млн до 10 млн рублей. Правда, касается это только отдельных категорий вкладов — например, если средства на них были получены в качестве наследства или в ходе операций с недвижимостью. Подробнее обо всех нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Социальные выплаты на карту «Мир»

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С начала месяца большую часть социальных выплат можно будет получить только на карту отечественной платежной системы «Мир». Ранее на них перевели выплату зарплат бюджетников.

Новое правило касается социальных выплат Пенсионного фонда России, детских выплат, включая пособие по беременности и родам, пособия по безработице, выплат за воздействие радиации.

А вот пенсионеров, которые еще не обзавелись новыми картами, полностью переводить на «Мир» пока не будут. Сначала планировалось, что процесс перехода будет завершен 1 июля. Затем ЦБ перенес этот срок на 1 октября из-за пандемии, а после этого сообщил, что пенсии будут выплачиваться на карты других платежных систем до конца этого года.

Правда, речь идет только о тех пенсионерах, кто по каким-то причинам не смог получить новые карты до этого, большинство перешли на их использование еще раньше, сообщили в ЦБ РФ.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября1
мир
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Индексация зарплат бюджетников и повышение МРОТ

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Заработную плату сотрудников бюджетных учреждений в октябре проиндексируют в соответствии с официальным уровнем инфляции за прошлый год. Индексация составит 3%.

Соответствующее постановление правительства опубликовали в начале сентября.

Всего, по оценкам Росстата, бюджетники составляют около 16,2% трудоспособного населения страны.

Также с начала месяца в России регионы пересчитают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), федеральный показатель останется прежним. По общему правилу, установленному в регионах, МРОТ не должен быть ниже федерального минимума, но точную сумму определяют на уровне субъекта. В некоторых случаях, например на Севере, к утвержденному уровню положены доплаты.

Сейчас минимальный размер оплаты труда, установленный на федеральном уровне, составляет 12,1 тыс. рублей. Последний раз его повышали с января этого года.

В Москве с октября его размер составит 20,3 тыс. рублей для трудоспособного населения, 12,6 тыс. — для пенсионеров и 15,4 тыс. — для детей. Это следует из постановления правительства Москвы. В Кировской области, для сравнения, увеличение составит 232 рубля, до 12 392 рублей.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября2
работа
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прекращение части «ковидных» антикризисных мер

В октябре истекает срок действия сразу нескольких антикризисных мер, введенных в начале пандемии.

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Так, вернется очный порядок установления инвалидности. С начала пандемии те, кому прохождение медико-социальной экспертизы назначили в период с марта этого года и до конца сентября, могли пройти ее по упрощенной процедуре. Личное присутствие граждан для этого не требовалось, решение принималось на основании документов, выданных ранее медицинской организацией. Теперь проходить экспертизу нужно будет в обычном порядке.

Истекает срок действия дополнительных мер поддержки безработных. Это выплаты индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность с началом пандемии, — они могли оформить пособие в размере 12,1 тыс. рублей сроком на три месяца с последней выплатой не позднее 1 октября. На время пандемии продлялся также срок выплат по безработице тем, кто потерял работу в пандемию, — их действие тоже истекает в октябре.

Вернется также обычный порядок оформления субсидий ЖКХ. Субсидии рассчитаны на шесть месяцев, с апреля их действие должно было продляться автоматически. Сейчас нужно будет снова обращаться с заявлением в центры госуслуг.

В октябре прекращаются выплаты семьям с детьми до трех лет, которые осуществлялись в беззаявительном порядке. Мера была принята в апреле, после этого срок ее действия несколько раз продлялся. Теперь оформить пособие смогут малообеспеченные семьи с маленькими детьми. Но для этого потребуется подать отдельное заявление и документы, подтверждающие, что совокупный доход семьи не превышает двух МРОТ.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября3
вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Изменение правил страхования вкладов

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С начала месяца в силу вступают поправки к закону о страховании вкладов — они были приняты в конце мая 2020-го. Главное новшество: теперь объем средств, которые подлежат защите, будет увеличен. Если сейчас размер страхового возмещения составляет 1,4 млн, то с октября возместить можно будет до 10 млн рублей.

Правда, на повышенную страховку вкладчики смогут рассчитывать только в определенных случаях — если речь идет о средствах, полученных в результате обмена или продажи недвижимости или в качестве наследства. Также возмещению в увеличенном объеме подлежат средства, полученные в качестве гранта в форме субсидий по решению президента, правительства, исполнительных органов на уровне субъектов или местной власти, и средства, перечисленные в исполнение судебного решения или в счет возмещения ущерба.

По трем последним категориям есть дополнительное ограничение: деньги должны поступить не раньше, чем за три месяца до наступления страхового случая, например банкротства кредитной организации.

Кроме того, на возмещение теперь смогут претендовать и НКО. Правда, для них размер страховой выплаты останется стандартным — не более 1,4 млн рублей. Также страхование вкладов распространится на средства СНТ и ТСЖ.

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября4
пожертвования
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

За ящики придется отчитаться

Одновременно для НКО прописывают дополнительные требования по использованию ящиков для сбора пожертвований. В октябре в силу вступит приказ Минюста, который определяет правила их использования и обязывает некоммерческие организации отчитываться о средствах, собранных через ящики для пожертвований. Предполагается, что это поможет бороться со случаями, когда сбором средств прикрываются мошенники в общественных местах. С другой стороны, благотворительные организации предупреждают, что некоторые положения будут трудновыполнимы и для них.

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Переносные ящики теперь можно будет использовать только на мероприятиях, организованных непосредственно благотворительной организацией. Это исключает использование таких ящиков, например, в общественном транспорте и других публичных местах. С ними часто ходили мошенники.

Об использовании собранных таким образом средств благотворительные организации должны будут отчитываться публично.

При этом в отчете должна содержаться не только общая информация об организации, сроке и целях сбора средств, но и данные о том, где находился ящик, был ли он переносным или стационарным и информация о программе, в рамках которой проводился сбор. Также нужно будет указать дату извлечения благотворительных пожертвований и их объем, а также информацию об их использовании и о том, на какие цели были направлены неизрасходованные пожертвования.

По каждому ящику отчет должен быть составлен отдельно, опубликовать его нужно в интернете — на сайте организации и интернет-ресурсах Минюста.

Документ был принят в сентябре этого года, а обсуждался с середины лета. Многие благотворительные организации тогда указывали, что правила, касающиеся отчетности, будут трудновыполнимы. Это связано в том числе с требованием составлять отдельный отчет по каждому ящику, а не по всему объему собранных в них средств, а также с периодичностью их предоставления.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября5
кальян
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Запрет кальянов в общепите

С октября к кальянам будут предъявляться те же требования, что и к сигаретам или другой продукции, содержащей никотин.

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Это значит, что в кафе и ресторанах предлагать их будет запрещено (правда, не совсем ясно, будет ли действовать этот запрет в отношении так называемых коктейлей — так их предлагают во многих заведениях).

В отличие от курения сигарет для кальянов предлагается создать отдельные заведения. Но там в свою очередь запрещено будет предлагать напитки и еду.

Для оформления ОСАГО потребуется диагностическая карта

Еще одна «ковидная» мера, срок действия которой истекает в октябре. Теперь для автомобилистов. С марта оформить ОСАГО можно было без получения диагностической карты — такое решение было принято, учитывая, что многие пункты техосмотра во время режима самоизоляции не работали. С октября диагностическая карта вновь потребуется, а те, кто уже успел оформить ОСАГО без нее, должны будут пройти техосмотр до конца месяца.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября6
фнс
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Налоговую переплату можно будет пустить на разные налоги

Правила использования налоговой переплаты с начала месяца станут более гибкими. До этого использовать ее можно было только для уплаты налога того же вида или пеней по нему, то есть, если речь шла о переплате по федеральному налогу, использовать ее можно было только для уплаты налогов федеральных, если речь шла о переплате по региональному — наоборот. Теперь это ограничение снимается. Воспользоваться новым правилом можно будет в том числе для уплаты имущественных налогов — заплатить их нужно до 1 декабря.

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