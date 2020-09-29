Воля для уволенных: безработных россиян обучат ведению бизнеса

Минэкономразвития предложило способ снизить безработицу , которая в августе 2020 года достигла рекордных 4,8 млн человек. Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса, следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство» (есть в распоряжении «Известий»). По итогам они смогут открыть свое дело, получить пособие на старт бизнеса, а также дальнейшее сопровождение , сообщили в департаменте инвестиционного развития Минэка. Программа вряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний, ведь у потерявших работу нет стартового капитала, чтобы открыть дело, категоричны эксперты .

Из планктона в предпринимателя

В августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек — то есть 6,4% от рабочей силы, следует из данных Росстата . Это рекорд за восемь лет, а именно с марта 2012 года — тогда показатель составлял 6,5%. Резкий рост безработицы произошел из-за коронавируса: за время пандемии количество нетрудоустроенных россиян увеличилось на 36%, или на 1,25 млн человек.

Для поддержки потерявших работу из-за кризиса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТа (12,13 тыс. рублей), а минимальный — до 4,5 тыс. Кроме того, чтобы предотвратить массовые увольнения, были запущены льготные кредиты для бизнеса, проценты по которым будут списаны через год при условии сохранения занятости.

Минэкономразвития предложило еще один способ снизить число безработных россиян, следует из нового паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство» , который входит в нацпроект по поддержке МСП. Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. В итоге предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов, говорится в паспорте федпроекта.

Воля для уволенных1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Азы бизнеса для всех

Сегодня существует перечень программ для обучения начинающих бизнесменов, утвержденный Минэкономразвития, — например, «Азбука предпринимателя», пояснили «Известиям» в министерстве. Как правило, они предполагают недельный курс интенсивных занятий, который включает в себя как теоретический материал и консультации, так и общение с действующими предпринимателями и подготовку бизнес-плана.

Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах, рассказали в Минэке. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия, однако потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну с одновременным увеличением целевых показателей.

— Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение, — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Впрочем, федеральный проект предусматривает возможность бесплатного образования не только для безработных россиян . На прохождение курсов смогут рассчитывать как граждане, желающие вести бизнес, так и начинающие предприниматели. К 2024 году в офлайн- и онлайн-форматах такими услугами должны воспользоваться 771 тыс. россиян, говорится в паспорте документа.

Кроме того, в него заложены мероприятия, направленные на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в эту деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса. Содержание этих мероприятий в паспорте не уточняется.

Воля для уволенных2 Фото: Depositphotos

Проблемы не решит

Обучающие программы для безработных существовали и раньше, но во многом были неактуальными, напомнил президент «Опоры России» Александр Калинин . Сейчас их планируется объединить и актуализировать в рамках федпроекта.

— Главный вопрос — кто будет учить россиян на таких курсах и чему именно. Если качество образования будет высоким, количество новых бизнесов к 2024 году может значительно превысить 1,2 тыс., — уверен Александр Калинин.

Он добавил, что принципиально важно преподать гражданам основы маркетинга, обучить финансовой грамотности и основам бухучета, а также публичным выступлениям и подбору команды.

Программа обучения может пользоваться популярностью, но вряд ли окажет ощутимое влияние на сокращение безработицы и приведет к существенному росту числа предпринимателей, полагает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк . Эффект от обучения будет отложенным, ведь речь идет о людях, потерявших работу, а также об эксперименте в далеко не самых обеспеченных регионах. Для начала своего дела всегда необходим стартовый капитал, которого у этих граждан, скорее всего, нет, констатировал эксперт.

Воля для уволенных3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перед начинающими предпринимателями, как правило, стоят две ключевые проблемы: отсутствие средств для запуска бизнеса и высокая налоговая нагрузка , согласилась старший бизнес-партнер по управлению персоналом «БКС Мир инвестиций» Елена Доронина. Поэтому гораздо большую пользу могли бы принести запуск грантовой программы для бизнесменов, а также ослабление мер фискальной политики по отношению к ним, предложила она.

В существующих нестабильных экономических условиях намного эффективнее привлекать в предпринимательство людей с постоянным доходом, то есть тех, кто уже имеет работу и готов развивать собственный бизнес в той же или смежной сфере, уверен Евгений Миронюк.