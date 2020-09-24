Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ

Методику определения границ бедности — по крайней мере, сейчас — пересматривать не стоит. Такое предложение содержится в докладе Высшей школы экономики, с которым ознакомились «Известия». Для борьбы с бедностью, считают в Вышке, необходимо ввести постоянные пособия для нуждающихся семей с детьми 7-16 лет, а также развивать инструмент социального контракта. Кроме того, как рассказала «Известиям» один из авторов документа, проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо отвязать от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2-3% выше инфляции. Это позволит выполнить июльский указ президента о снижении вдвое численности бедных в стране к 2030 году и убережет бюджет от дополнительных расходов в размере 800 млрд рублей в год. В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности может стать механизм, при котором МРОТ растет быстрее прожиточного минимума.

В разные корзины

Доклад ВШЭ, с которым ознакомились «Известия», содержит предложения по выполнению июльского указа президента. В частности, в документе рассматривается вопрос, как к 2030 году решить задачу снижения численности бедного населения вдвое от уровня 2017-го. Прежде всего, считают эксперты Вышки, необходимо определиться с подходом к определению критерия черты бедности, что влияет на размер пособий и численность их получателей.

На сегодняшний день таким индикатором выступает прожиточный минимум, который рассчитывается на основании потребительской корзины. От черты бедности зависит и величина МРОТ, который используется для регулирования оплаты труда и расчета социальных пособий, но они снижаются последние шесть лет. В соответствии с законодательством потребкорзина должна пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Очередной дедлайн, который определит новую черту бедности, приходится на конец этого года.

Как заявила «Известиям» один из авторов доклада Лилия Овчарова, на данный момент изменение потребительской корзины в сторону, например, рационального потребления, не имеет экономических предпосылок. Таким основанием могло бы быть повышение реальных доходов населения. Поэтому пересмотр в сторону увеличения набора продуктов, товаров и услуг на данный момент не соответствует реалиям.

Необходимо определить подход к установлению прожиточного минимума на будущий год и последующий период, отметили в пресс-службе Минтруда. В ведомстве также согласились, что «по международным меркам, действующая модель по расчету размера прожиточного минимума на основе минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, является устаревшим инструментом». В министерстве не уточнили, будет ли изменен подход к определению критерия бедности в принципе. Хотя и отметили, что рассматривать само по себе увеличение размера потребительской корзины как инструмент по борьбе с бедностью нельзя.

Эксперты ВШЭ предлагают не трогать состав корзины, а изменить подход к повышению МРОТ. По словам Лилии Овчаровой, если сейчас увеличить состав корзины до уровня рационального потребления — на 20%, то численность бедного населения вырастет до 23,5% (по данным Росстата, в первом полугодии 2020-го – 13,2%), что никоим образом не коррелируется с задачей, поставленной главой государства. Кроме того, это повлечет за собой автоматическое увеличение МРОТ и численности получателей пособий на 20%.

- Это лавинообразный рост расходов бюджета — по нашим предварительным оценкам, на 800 млрд рублей в год. В нынешних экономических реалиях неподъемная величина, - подчеркнула Лилия Овчарова.

Выше и выше

Эксперты Вышки предлагают кардинально изменить подход критерию бедности. Прежде всего — не менять его в текущей ситуации и ввести дополнительный инструмент повышения МРОТ. Но — не через изменение прожиточного минимума.

- Большинство стран отвязали минимальный размер оплаты труда от границы бедности, когда эти индикаторы сравнялись. И если стоит цель повысить доходы самых малообеспеченных, то МРОТ нужно ежегодно увеличивать опережающими инфляцию темпами, - подчеркнула Лилия Овчарова.

Так, в ВШЭ предлагают увеличивать МРОТ на 2-3% в год выше инфляции. По мнению экспертов, это позволит не допустить лавинообразного роста расходов бюджета, и при этом снизить численность бедных, как это предписывается указом президента.

- Если пойти таким путем, то к 2030 году, когда мы подойдем к пересмотру черты бедности в сторону рационального потребления, уже будет создана экономическая основа для такой меры, - подчеркнула Лилия Овчарова. - МРОТ будет превышать критерий определения бедности.

Справка «Известий» Эксперты ВШЭ рассмотрели несколько сценариев изменения уровня бедности, если будет изменен подход к определению прожиточного минимума по международным стандартам. Так, первый сценарий предполагает переход на рациональные нормы потребления продуктов, где больше мяса, рыбы и т.д. По оценке экспертов, это приведет почти к двукратному увеличению доли бедного населения до 23,5%. Вторая группа сценариев предполагает переход к относительной черте бедности, которая учитывает региональные различия стоимости жизни. Если проводить черту на уровне 40% от регионального медианного дохода, то в этом случае доля бедных даже снизится до 7,4%, но это уже крайняя бедность. При 50% она останется примерно на текущем уровне, при 60% повысится до 20,8%. Если вместо регионального медианного дохода использовать федеральный, то при тех же условиях доля бедных составит 11,5%, 18,2% и 25,2% соответственно.

В Минтруде согласились с позицией экспертов, что эффективным инструментом по преодолению бедности — особенно бедности работающих граждан — может стать механизм, при котором минимальный размер оплаты труда растет быстрее прожиточного минимума.

Также для выполнения указа президента, отмечается в докладе ВШЭ, необходим полный охват бедных семей с детьми системой адресных пособий. Для этого потребуется ввести ежемесячное пособие на детей из бедных семей в возрасте от 7-16 (18, если продолжают учиться) лет. По расчетам ВЭШ, эта мера коснётся 2,7 млн детей.

- Сейчас для этой категории предусмотрены региональные пособия для поддержки малообеспеченного населения, но они настолько низкие, что не способствуют преодолению бедности, - пояснила Лилия Овчарова. - Поэтому если при нынешних темпах экономического роста не появится инструмента для помощи семьям с детьми 7-16 лет, то мы не добьемся сокращения бедности.

«Для данной категории семей рекомендуем перейти на модель социального контракта «поддержка плюс пособие на детей» и привязать ее к активным программам поддержки занятости. Потребуется расширение оснований для социального контракта за счет включения в программу волонтеров и неформально занятых, готовых легализовать и расширить свою трудовую деятельность», - подчеркивается в материалах Вышки.

На основе контракта

Также в ВШЭ предлагают в принципе существенно увеличить роль поддержки граждан на основе социального контракта, поскольку это принципиальный инструмент, как в достижении результатов по сокращению бедности, так и в восстановлении занятости», - отмечается в докладе.

- Что касается семей с детьми более старшего возраста, то их родители для преодоления бедности могут воспользоваться механизмом социального контракта, который проектируется как ключевой инструмент в борьбе с бедностью. В 2020 году 21 пилотному региону впервые была предоставлен федеральная субсидия на заключение социальных контрактов. На это было выделено 7 млрд рублей. На сегодняшний день пилотными регионами заключено 70 тыс. социальных контрактов, которыми охвачены порядка 250 тыс. человек, - прокомментировали предложение экспертов в пресс-службе Минтруда.

Там также сообщили, что с 2021 года объем федерального финансирования для заключения социальных контрактов увеличится до 26 млрд рублей уже для все субъектов РФ.

- Планируемая численность заключённых социальных контрактов на 2021 год – 374 260 с учетом регионального софинансирования. Планируется, что ими будет охвачены более 1 млн человек, - рассказали в Минтруде.

По мнению доцента департамента мировых финансов финансового университета Лазаря Бадалова, для эффективного решения проблемы нужно разделить показатели, которые определяют, что человек находится за чертой бедности, от реальной помощи. Но он выступает за более решительные меры.

- Можно отвязать МРОТ от прожиточного минимума, но это не станет моментальной помощью людям, - заявил Лазарь Бадалов. - Нужны быстрые и эффективные решения, для людей, чье материальное положение является бедственным. Нужно отменить налоги на доходы, налоги на имущество и прочие обязательные сборы. Эта мера позволит выйти из сложившейся ситуации гораздо быстрее

А вот доцент Института бизнеса технологий АНО ВО "Российского нового университета" Михаил Перельман уверен: в условиях экономического кризиса было бы оптимально изменить потребительскую корзину в соответствии с нормами рационального потребления, что будет способствовать в том числе и восстановлению потребительской активности. Как полагает эксперт, текущие условия позволяют реализовать эту меру. Хотя его оценка дополнительных расходов бюджета на 15-20% выше, чем у экспертов ВШЭ.