Деловая перепись: россияне смогут принять участие в ВПН на работе

В 2020 году в России впервые могут появиться мобильные пункты переписи населения в офисах и на производствах, выяснили «Известия». Росстат рассчитывает открывать их по заявкам компаний. Прошлогодний опыт Белоруссии показывает, что «переписаться» на работе может более четверти населения страны. Правда, пока новая схема не предполагает никаких мотивирующих бонусов для работодателя, обращают внимание эксперты.

О том, что Росстат готов организовать работу мобильных переписных участков в крупных организациях и на предприятиях, «Известиям» сообщил замглавы службы Павел Смелов. По его словам, для этого руководству компании необходимо будет инициировать запрос. Служба проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики, работающего в нужном регионе, и оценит возможности самого предприятия — например, имеется ли возможность разместить в офисе оборудование для пункта. Если всё необходимое есть, в компанию приедут переписчики. По словам Павла Смелова, оценить возможное число мобильных переписных участков, которые могут открыться, пока сложно, но Росстат готов к «высокой активности предприятий».

Отметим, что в этом году россияне смогут пройти перепись и самостоятельно — при помощи портала госуслуг.

— Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтеров помогут тем, кто пока еще не на «ты» с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала «Госуслуги», — пояснил Павел Смелов.

Он уточнил, что ответы на вопросы переписных листов займут 20–30 минут.

Идею организации мобильных переписных участков на предприятиях российские чиновники заимствовали у белорусских коллег, где перепись прошла в 2019 году. Там 28% населения было учтено именно таким образом, не отрываясь от работы, рассказал Павел Смелов.

— Надо считаться с реалиями сегодняшнего дня. Зачем стучаться в пустые квартиры в то время, когда большинство людей находятся на работе. Или вечером, когда все уставшие возвращаются вечером домой. Гораздо эффективнее организовать выездной мобильный участок, — утверждает он.

Работодатели вряд ли будут сильно заинтересованы проводить перепись на своих предприятиях, однако в мероприятии наверняка примут участие государственные компании и корпорации, предполагает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов. Для частной фирмы какой-либо мотивации в виде бонусов приглашать переписчиков нет, отметил он. Кроме того, одна из задач ВПН — учет домохозяйств, и решать ее в офисах вряд ли удобно, полагает эксперт.

Открытие мобильных участков в компаниях может обойтись Росстату примерно в 2 млрд рублей, оценил председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин. Такие расчеты он сделал для ситуации, в которой переписчиков пригласят около 5 тыс. предприятий (в России ориентировочно столько компаний с численностью штата более 1 тыс. человек), где будут работать по четверо волонтеров по два рабочих дня. При этом не учитывалось денежное вознаграждение для переписчиков. В масштабе страны расходы в 2 млрд рублей можно считать незначительными, полагает Павел Гагарин.

Проведение переписи на рабочих местах значительно повысит ее эффективность, уверен директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

— Это позволит увеличить охват населения. Переписчики обходят квартиры днем, когда значительная часть населения на работе. Переносить визиты на поздний вечер, когда все дома, было бы не вполне этично, и открытие пунктов в офисах с этой точки зрения хорошая идея, — полагает он.

Всероссийская перепись населения – 2020 пройдет с 1 по 31 октября. Для отдаленных и труднодоступных районов срок увеличен до 20 декабря.

Как стало известно ранее, Росстат планирует открыть переписные участки в центрах госуслуг, а также, вероятно, на других объектах городской инфраструктуры, например в школах. Ориентировочная стоимость проведения ВПН-2020 составляет 33 млрд рублей.