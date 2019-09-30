Считайте в «цифре»: 52% россиян хотят пройти перепись населения онлайн

Большинство россиян хотели бы пройти Всероссийскую перепись населения онлайн. Это показал опрос граждан, проведенный по заказу Росстата, с его результатами ознакомились «Известия». 9% граждан не хотели бы принимать участие в переписи. Еще 17% сомневаются, тревожась за безопасность личных данных. Эксперты ожидают, что благодаря цифровизации новая перепись будет точнее предыдущих, даже несмотря на нежелание некоторых россиян в ней участвовать.

Исследование об отношении россиян к предстоящей в 2020 году переписи населения для Росстата провела компания Ipsos Comcon. Специалисты опросили 2,5 тыс. человек.

Выяснилось, что 52% граждан хотели бы заполнить переписной лист онлайн. Как раз в 2020 году такая возможность впервые появится на портале госуслуг. Но в течение года количество готовых переписаться в интернете может существенно колебаться, подчеркнули исследователи.

В зависимости от отношения к переписи населения специалисты разделили граждан на четыре основные категории. Наиболее многочисленная (52%) уже участвовала в этом мероприятии и готова повторить этот опыт. Еще 22% не разу не делали этого, но хотели бы. 9% респондентов составили группу тех, кто в переписи участвовать не намерен. В основном это люди с низким уровнем образования и невысоким доходом, не доверяющие чиновникам. Еще 17% опрошенных сказали, что уже переписывались, но сомневаются, стоит ли делать это вновь. Среди основных страхов — нежелание пускать посторонних людей в дом и опасения за сохранность личных данных при онлайн-переписи.

Весьма любопытно мнение россиян о том, зачем проводят перепись населения. Свыше 84% понимают, что она помогает уточнить данные о численности населения. 69% полагают, что благодаря переписи можно получить данные о национальном составе страны. 71% надеется на повышение эффективности социальной политики после проведения переписи. Более 66% считают, что данные о населении необходимы для расчета социальных выплат, пособий и муниципальной помощи.

Такие ответы говорят об определенном запросе в обществе, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Однако в части социальной политики вряд ли стоит опираться на ответы россиян, полагает эксперт.

— Отвечая на вопросы о материальном благополучии, граждане, скорее всего, будут прибедняться, рассчитывая на социальные бонусы. Это своего рода наследие крестьянской психологии: «как бы не раскулачили, не ввели новых налогов», — отметил Александр Шатилов.

Что касается цифровизации переписи, сбор данных в электронном виде должен сократить число ошибок, которые раньше возникали в процессе получения и обработки данных, считает завкафедрой статистики Российского технологического университет МИРЭА Екатерина Дарда.

Также электронная перепись позволит вовлечь в мероприятие большее число граждан и намного раньше получить итоги, отметила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

— То, что есть небольшой процент людей, которые не хотят принимать участие в переписи, — это неудивительно. Во всех государствах такие люди есть, их доля колеблется от 5 до 20% в зависимости от страны, — добавила эксперт.

Глава Росстата Александр Суринов ранее пояснял, что с помощью портала госуслуг организаторы переписи рассчитывают добраться до самой недоброжелательной группы респондентов — жителей городов-миллионников, отсутствующих дома в рабочее время или не настроенных пускать переписчиков в дома и тратить время на общение с ними. Кроме того, в Росстате ранее заявляли, что еще одним экспериментом в ходе нынешней переписи станет интеграция ее результатов с базами Пенсионного фонда, ФНС, загсов, паспортных столов, медицинских страховщиков, военкоматов и избиркомов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.