Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проводиться с помощью интернета, специальных планшетов, а также в бумажной форме. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по подготовке к предстоящему сбору демографических, экономических и социальных данных. По информации Росстата, опрос россиян может обойтись в 50 млрд рублей. Необходимые средства уже заложены в бюджет. По словам Дмитрия Медведева, предстоящую перепись предлагается проводить тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно в любое время и в любом месте; посредством сбора информации с помощью специальных планшетов; а также путем заполнения обычных бумажных переписных листов, которые на дом принесут переписчики.

— Это большое событие в жизни страны, потому что данные переписи используются и при формировании бюджетов, и при составлении прогнозов, и при разработке госпрограмм, в том числе социальной поддержки, — заявил Дмитрий Медведев. — Работа предстоит немаленькая. Времени осталось не так много. Нужно учесть опыт предыдущих переписей, последняя из которых прошла в 2010 году, и проанализировать проблемы, которые возникали раньше, стремиться к тому, чтобы данные были максимально полными и достоверными.

Сейчас Росстат совместно с Минфином, Минкомсвязи и Минэкономразвития занимается согласованием сметы на проведение переписи. Предполагается, что уровень зарплаты персонала будет не ниже, чем при сельскохозяйственной переписи 2016 года и переписи населения Крыма в 2014 году. Минимальная ставка должна составить 16,2 тыс. рублей в месяц. В 2010 году во всей России работало более 400 тыс. переписчиков, предполагается, что в 2020-м будет задействовано аналогичное количество людей. Также обсуждается закупка специальных планшетов, с помощью которых переписчики смогут вносить данные в электронном виде и отправлять их в общую базу. Подобный механизм применялся два года назад во время сельхозпереписи. Сейчас Росстат рассчитывает на закупку 200 тыс. таких устройств. Около половины населения России получит официальный бланк на бумаге — многие граждане настороженно относятся к современным технологиям. Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков считает, что предстоящая перепись позволит привести в порядок существующие статистические данные, которые сейчас не отражают реальной картины происходящего в стране. — Перепись позволит максимально приблизить статистику к реальной ситуации за счет более точных данных, на которые будут опираться все исследования в последующие годы. Мы делали аналитические записки относительно качества существующей статистической информации. Наблюдаются большие проблемы, многие данные некачественные, не интегрированы между собой, — заявил «Известиям» Николай Калмыков. — Важно видеть не только общую картину, но и более детализированную территориальную привязку. Актуальная статистика — залог эффективного государственного управления и бюджетного планирования. Опыт «цифровой» переписи уже имеется в других странах, например в США, Канаде, Эстонии и Болгарии. Подобная практика хорошо себя зарекомендовала и в Японии. В октябре 2015 года жители этой страны смогли сообщить данные о себе и своей жизни при помощи обычного смартфона. В России для идентификации в электронной переписной форме надо будет ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) — он указан на свидетельстве обязательного пенсионного страхования. В Росстате рассчитывают, что СНИЛС будет универсальным идентификатором для физических лиц.