«Ты мне землю — я тебе вертолетный рейс»: компании обяжут возмещать ущерб коренным народам
Добывающие компании обязали договариваться с коренными и малочисленными народами о возмещении ущерба по единому сценарию. Он был определен правительством на этой неделе. Громкие конфликты, связанные с попытками коренных народов отстоять родовые земли, происходят регулярно. До последнего времени такие споры разрешались на локальном уровне, иногда перерастая в затяжные противостояния.
Введение общих принципов — первый шаг к тому, чтобы вывести дискуссию в правовое поле и закрепить обязательную ответственность для корпораций, уверено большинство экспертов. Но новый механизм опирается на неработающую нормативную базу: советы представителей коренных и малочисленных народов, которым переданы основные функции, далеко не везде существуют или обладают достаточным авторитетом, а процедура их создания не регламентирована, что повышает риски манипуляций со стороны компаний, возражают оппоненты. В ситуации разбирались «Известия».
Соглашение о возмещении убытков
Постановление правительства, определяющее порядок возмещения убытков коренным и малочисленным народам и их объединениям со стороны добывающих компаний, действующих в местах исконной среды их обитания, было опубликовано во вторник, 18 сентября.
Согласно документу, соглашения должны будут заключаться с местными объединениями коренных и малочисленных народов (а не с отдельными их представителями или конкретными общинами).
«Возмещение убытков осуществляется на основании соглашений о возмещении убытков, заключаемых хозяйствующими субъектами и советами представителей малочисленных народов», — говорится в тексте документа.
Проект документа должна разработать одна из сторон, при этом в процессе обсуждений к работе могут быть привлечены эксперты. О его подготовке необходимо уведомить орган исполнительной власти, при котором действует совет. Он же публикует итоговый вариант после обязательного общественного обсуждения.
Стойбище оленеводов Приуральского района ЯНАО
По желанию сторон соглашение может включать положения «о возмещении вреда, причиненного личности и имуществу граждан, относящихся к малочисленным народам, имуществу объединений малочисленных народов, возмещении реального ущерба и упущенной выгоды».
В рамках одной территории совет коренных и малочисленных народов может заключить не больше одного соглашения с каждой из компаний.
«Через суд или «как договорятся»
Постановление принято на фоне конфликтов, которые регулярно возникают между добывающими компаниями и представителями КМНС. Большая часть таких народов проживает на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока, где также ведется активная добыча ископаемых.
Земли, которые разрабатывают или планируют разрабатывать компании, часто становятся предметом спора — особенно учитывая, что исконные территории обитания коренных народов в России и возможность вести традиционный образ жизни для КМНС защищены законом.
В конце августа очередной виток подобного конфликта вспыхнул на Ямале, где оленеводы второй год выступают против строительства блока для очистки сжиженного природного газа. Они настаивают, что и строительство, и сам блок уничтожат необходимые оленям пастбища, и в прошлом году в том числе останавливали строительную технику.
Одной из наиболее известных стала история шамана Сергея Кечимова, который еще в начале 2010-х отстаивал родовые земли в одиночном противостоянии с нефтяниками в ХМАО.
Представитель коренного народа ханты Сергей Кечимов
До настоящего времени единого подхода к разрешению подобных споров не было, рассказывает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вера Сморчкова.
«Конфликты разрешались через суд или «как договорятся», и чаще всего не в пользу КМНС, а крупных компаний. Зачастую они носили затяжной характер», — рассказывает собеседница издания.
Как и большинство опрошенных изданием экспертов, она оценивает решение прописать единый механизм позитивно, называя его новым шагом к снижению числа таких конфликтов и общего уровня социального напряжения в регионах, где проживают коренные и малочисленные народы.
Сами по себе такие соглашения в российской практике не новость, но до сих пор в разных регионах севера общины и добывающие компании вынуждены были подходить к решению вопросов о компенсации ущерба по-разному, рассказывает координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов: «В некоторых субъектах АЗРФ, например в Якутии, взаимоотношения между КМНС и предприятиями были урегулированы на региональном уровне, в ряде других у властей до этого так и не дошли руки».
Это неминуемо провоцировало разногласия и создавало серьезные сложности, прежде всего для КМНС. Постановление, по его мнению, хотя бы отчасти снимает подобную проблему, а главное, закрепляет практику возмещения причиненного ущерба как общую норму.
Компании, работающие в Арктике, должны не только получать от государства льготы, но и нести ответственность, объемы которой будут закреплены на федеральном уровне, уверен директор Центра экономики Арктики и Антарктики Александр Пилясов. В этом контексте, введение единого механизма возмещения ущерба, по его мнению, можно рассматривать как один из первых элементов такой рамки.
«Все передеремся»
Проблема заключается в том, что предложенный вариант опирается на неработающую правовую базу, указывает уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семен Пальчин.
Добыча угля в Красноярском крае
Наибольшие вопросы вызывает принцип, по которому условия компенсации возможного ущерба будут согласовываться на уровне регионального совета коренных и малочисленных народов, а не с наиболее заинтересованными представителями.
«Территории <в одном и том же регионе> очень разные — по потенциалу, по всему. Один, может быть, живет на бедной территории, у другого земля богатая <ископаемыми>. Как тут быть? Они же не виноваты в том, что так выходит, — а получается, участвовать в принятии решения о компенсации будут наравне со всеми, — рассуждает Семен Пальчин. — Поэтому необходимы дополнительные механизмы при распределении компенсаций».
Другая сложность — в самих советах представителей коренных и малочисленных народов. Согласно документу, они получают решающее право голоса.
Их создание предусмотрено законом о защите интересов коренных и малочисленных народов. Документ действует с 1999 года, но на практике, отмечает Семен Пальчин, реально функционирующие, легитимные организации существуют не везде.
Кроме того, действующие нормы не исключают параллельного создания новых советов и объединений. Это, указывает собеседник издания, «может стать предметом манипуляций со стороны компаний», готовых поддержать создание очередной организации, чтобы провести удобное решение.
«Нужно сначала нормативно определить, какие советы у нас считаются официальными. Потому что пока порядок их создания не определен законодательно. В итоге просто все передерутся, да и всё», — возражает он.
К наиболее авторитетным организациям на федеральном уровне, по его мнению, относится Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (РАЙПОН), которая существует уже около 30 лет. Члены ассоциации есть в каждом регионе, но будут ли они наделены необходимыми полномочиями — неясно.
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Чтобы снизить риски возможных внутренних конфликтов и манипулирования решениями советов, документ должен обязать компании сначала достичь договоренности с общинами, а уже затем — закреплять их на более высоком уровне, настаивает Семен Пальчин.
Компаниям, напротив, будет менее выгодно договариваться с советами, поскольку это отчасти уравнивает вес сторон, считает Александр Пилясов. «Благодаря этому индивидуализированная история становится институциональной, — настаивает он. — В случае личных договоренностей цена для компаний была ниже, договаривались по принципу «Ты мне земли — я тебе вертолетный рейс».
Нерешенными по-прежнему остаются вопросы с определением размеров компенсаций, положенных коренным и малочисленным народам, а также с выработкой принципов, позволяющих определять точные границы мест их проживания, указывает Андрей Иванов. Дальнейшие шаги, по его мнению, должны быть сделаны в этом направлении.
Представитель Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пояснил «Известиям», что руководители принимали участие в разработке документа, но официально на вопрос о том, как там относятся к озвученным сомнениям, к моменту публикации материала изданию не ответили.