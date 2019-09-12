Дело за малыми: в России всё чаще говорят о защите языков коренных народов
Удэгейцы — один из коренных народов Дальнего Востока. Всего в Приморском и Хабаровском краях сегодня проживает около 1,5 тыс. его представителей. Часть из них по-прежнему живут в удаленных небольших селениях, которые одновременно служат культурными центрами этого народа. В начале сентября Владимир Путин поручил своему полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу проконтролировать вопрос с сохранением их национального языка. Подробнее о том, с какими трудностями в удэгейских поселениях сталкиваются сегодня и почему проблема, с которой обратились к президенту, общая для большинства коренных и малочисленных народов, читайте в материале «Известий».
Большой вопрос
Вопрос о будущем удэгейского языка Владимиру Путину задали во время встречи с общественностью Дальнего Востока, которая состоялась в рамках ВЭФ. При этом российский лидер отметил, что этот пример не единичный.
— По поводу языков очень важный вопрос, касается не только удэгейского языка и литературы, он касается всех языков и литературы всех малочисленных народов страны. Это самое наше большое культурное богатство, но, к сожалению, мы его утрачиваем, — признал президент.
Перечень коренных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока в России утверждается правительством. Сегодня в нем — больше сорока названий.
Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Удэгейцы, народ охотников и рыболовов, когда-то селившийся по берегам дальневосточных рек, свое название обрел только к началу прошлого столетия. В 1930–1940-х их переселили из небольших родовых поселков в более крупные селения, где удэгейцы соседствуют с русскоязычным населением, а также с представителями других коренных народов. К 2002 году их численность, согласно данным всероссийской переписи, составляла около 1,6 тыс. человек, сегодня она оценивается примерно в 1,5 тыс. человек.
Большая часть из них проживает на территории Хабаровского и Приморского краев. Там же находится несколько национальных сел, самыми крупными из которых считаются Красный Яр и Агзу в Приморье, а также Гвасюги в Хабаровском крае.
Без диплома
В Приморье сейчас преподавать родной язык действительно оказалось некому, рассказал «Известиям» председатель Союза коренных и малочисленных народов Приморского края, член краевой Общественной палаты Владимир Андрейцев.
— Вроде бы год языков сейчас (2019-й был объявлен Международным годом языков коренных народов. — Прим. ред.), а по итогам у нас в крае преподавание удэгейского просто не ведется. У нас было две национальные деревни, где его преподавали в формате факультативов. Но в одном селе — Агзу — девушка, которая должна была вести занятия, ушла в декрет. В другом селе, Красный Яр, была учительница, но там финансирование урезали, и она просто перестала вести факультатив, — говорит собеседник «Известий».
Поселок Канчалан Чукотского автономного округа, Россия
Вопрос с организацией обучения родному языку, по его словам, сегодня упирается в том числе в острую нехватку дипломированных специалистов: тех, кто, являясь носителем удэгейского языка, имел бы еще и педагогическое образование. Так, молодая преподавательница из села Агзу до этого ездила в Хабаровск, чтобы пройти специальные курсы, но диплом тогда так и не получила.
Черно-белые листы из ксерокса
Когда речь идет о сохранении языков коренных и малочисленных народов, одной из ключевых проблем остается отсутствие качественных учебных пособий, рассказал «Известиям» Андрей Иванов, координатор просветительских и культурных проектов Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).
Например, большинство народов Севера еще в начале прошлого столетия собственной письменности не имели — язык, как и национальные сказания, передавался в буквальном смысле из уст в уста, поэтому и необходимости в ней не было. Однако по мере того, как осваивались территории, на которых традиционно проживали представители этих народов, менялась и жизнь вокруг них, и их собственный образ жизни. В этих условиях наличие письменных источников стало необходимым условием для сохранения как самого языка, так и их культурного наследия, поэтому еще в первой половине прошлого столетия на Севере активно работали советские лингвисты, которые разрабатывали письменность для коренного населения.
Однако даже если такие пособия есть, до последнего времени их издание, по словам Андрея Иванова, чаще всего становилось проблемой — в первую очередь потому, что занимались этим коммерческие компании.
— Ранее если находился подвижник-педагог, который создавал учебник, он шел на поклон к спонсорам и в издательства, которые не упускали случая заработать на таком учебнике. Но даже если удавалось найти деньги на печать, возникала еще одна проблема — необходимо было пройти ряд экспертиз, прежде чем книга попадала на школьную парту. Поэтому большинство пособий по родным языкам — это черно-белые листы, размноженные на ксероксе, — объясняет эксперт.
Как правило, созданием письменности, а также сбором и изучением произведений народного творчества занимаются профессиональные лингвисты и представители самого народа. Так, создательница удэгейского букваря, писательница и собиратель национального фольклора Валентина Кялундзюга до сих пор живет в селе Гвасюги — хабаровской «столице» удэгейцев. Издать букварь, как и несколько составленных ею школьных учебников, удалось благодаря помощи краевого правительства, рассказал глава сельского поселения Гвасюги Александр Радзиевский.
В целом же, по его словам, в самом населенном пункте дело с изучением родного языка сегодня обстоит лучше, чем в приморских селах.
— У нас два объединенных поселения: русскоязычное и удэгейское. В удэгейском селе есть школа, там проходят занятия по родному языку, даже классы по-удэгейски там написаны, — рассказывает он.
Ученики школы в селе Гвасюги, архивное фото 2000 года
Этим летом в Гвасюгах побывала экспедиция Российского географического общества (РГО). В отчете, опубликованном на сайте общества, говорится, что помимо школы в селе есть медпункт с собственной машиной скорой помощи, два магазина и даже национальный музей, здание которого, отмечают участники экспедиции, правда, находится «в плохом состоянии».
Первая за 15 лет
В этом году Союзу коренных и малочисленных народов Приморского края удалось отправить в Санкт-Петербург одну из удэгейских выпускниц.
— У нее одни пятерки, прекрасные баллы по ЕГЭ. Она поступила в институт имени Герцена, именно на педагога по родным языкам. Но на то, чтобы она закончила учебу, потребуется время, а пока у нас, получается, нет преподавателей, — говорит Владимир Андрейцев.
Пример этой девушки для удэгейцев — первый за 15 лет. Такая пауза связана как с недостатком финансирования и низкой заинтересованностью молодежи, так и с тем, что до последнего времени вопрос с сохранением языка отодвигался на второй план.
— Прежде всего, наверное, это и от нас зависит. Возможно, мы вели недостаточную работу, концентрировались на других направлениях, — рассуждает собеседник издания.
С другой стороны, по его словам, речь должна идти о комплексной поддержке. Для удэгейцев, как и для большинства коренных народов, язык тесно связан с занятиями традиционными промыслами и традиционным образом жизни в принципе. Без них потребность в языке исчезнет, а значит, со временем неизбежно исчезнет и сам язык.
Дети удэге, проживающих в селе Гвасюги
С предложением разработать такую комплексную программу они, по его словам, в разное время обращались к руководству Приморского края, однако до сих пор вопрос так и не удалось решить. Между тем проблема становится всё более актуальной по мере того, как Приморье начинают осваивать в том числе и крупные компании.
В большом мире
В то же время, отмечает Александр Радзиевский, сама культура и история этого народа вызывают интерес. Так, в конце лета в селе прошел традиционный праздник, на который приехали представители различных удэгейских общин. Один из участников экспедиции РГО, посетившей село летом 2019-го, пишет об удэгейцах книгу. Еще одну книгу о представителях народа, по словам главы сельского поселения, пишет приморский автор.
«Активистами во главе с Валентиной Кялундзюга и «мэром» поселения Александром Радзиевским ведется работа по сохранению не только культуры народа удэге (местный ансамбль «Су гакпай» с успехом выступал во Франции, Италии, Германии, Швейцарии, а также на Международном фестивале фольклора в Канаде), но и удэгейского языка», — говорится в отчете, опубликованном на сайте РГО.
Удэгейцы, архивное фото 1971 года
Сейчас, по данным авторов, уже были изданы учебники для первого и второго классов, готовится к изданию учебник для третьего класса. С другой стороны, из школьной программы был исключен урок по национальному прикладному искусству, которому раньше отводился один час в неделю.
При этом в поселке довольно много молодых семей. В том числе внучка Валентины Кялундзюга живет там же и работает в администрации местного клуба. Проблема с массовой миграцией молодежи в города здесь не стоит, уверен Александр Радзиевский.
— Удэгейцы живут кланово, у них есть родовые общины, они ведут оседлый образ жизни. Их вроде бы в города и не тянет — бывает, что кто-то уезжает, но обычно возвращается. В «большом мире» приживаются не все, — объясняет он.
Отдали в общий фонд
В Приморье в последнее время всё активнее пытаются привлечь к проблеме сохранения национального языка молодых людей.
— Мы плотно занимаемся изучением тематики последние два года. Активную работу провели по выпускникам — и молодежь начинает понимать, что в целях сохранения культуры и традиций им нужно за это взяться, — рассказывает Владимир Андрейцев.
Опыт выпускницы, в этом году отправившейся в Петербург для получения профильного образования, в организации рассматривают как первую серьезную победу, а решить проблему с недостаточным количеством пособий в союзе надеются с помощью Фонда поддержки родных языков. Сейчас, по словам Владимира Андрейцева, они уже передали фонду имеющиеся у них учебные материалы и ведут переговоры об издании пособий.
Совместный проект Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Министерства просвещения Фонд поддержки, сохранения и изучения родных языков был учрежден в феврале 2019 года. Как отмечается на сайте Министерства просвещения, в задачи фонда входит «поддержка изучения родных языков на всей территории страны, создание учебников и словарей, содействие в подготовке преподавателей».
Передача задач по изданию таких пособий в ведение государства позволяет перевести их издание на некоммерческую основу, отметил в разговоре с «Известиями» представитель Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.
— Кроме того, фонд представляет интересы государства, и именно государство станет правообладателем этих учебников и букварей, а не многочисленные региональные типографии, как это происходит сегодня, — добавляет эксперт.
Среди других инструментов, которые могут оказаться эффективными, Владимир Андрейцев называет предоставление «существенных доплат» учителям, специализирующимся на преподавании родных языков, и стипендий студентам: «Чтобы молодые люди понимали, что они отучатся и смогут получать достойную зарплату».
Но на всё это, как и на подготовку нового поколения специалистов, потребуется дополнительное время.
— Если считать нормой, что для каждого изучаемого родного языка и литературы должна быть издана линейка учебных пособий с первого по четвертый класс, то создание этих учебников еще займет у ряда народов более года. Некоторые специалисты называют срок готовности рукописей и иллюстраций — февраль 2021 года, — говорит директор образовательных программ этноцентра «Русло» Николай Шкаруба.
Трагедия в Удмуртии
В то же время проблема сохранения родного языка сегодня нередко остро воспринимается не только представителями коренных и малочисленных народов. Во вторник, 10 сентября, когда готовился этот материал, стало известно о трагедии в Удмуртии — там накануне открытия сессии удмуртского Госсовета попытался свести счеты с жизнью стоявший в пикете ученый, кандидат философских наук, заслуженный научный деятель республики Альберт Разин.
Альберт Разин
Он был доцентом Удмуртского университета и ранее являлся директором действовавшего при вузе института человека. По данным СМИ, во время пикета 10 сентября мужчина выступал против добровольного принципа преподавания национального языка в школах республики, а также заявлял о том, что удмуртский оказался невостребованным в республиканских государственных учреждениях. Всё это, по мнению Альберта Разина, могло привести к исчезновению удмуртского этноса.
Очевидцы попытались оказать 79-летнему мужчине помощь на месте, вскоре он был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался. При этом председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев вскоре после трагедии заявил региональным журналистам, что, несмотря на определенные трудности, в целом ситуация с изучением и сохранением родного языка в республике обстоит благополучно.
— Удмуртский язык изучается по спецпрограммам в школах, появится современный центр современной культуры; национальные радио, телевидение, газеты, литература — всё это есть в регионе и активно развивается. А уж что мы делаем, чтобы передать своим детям любовь к языку и культуре, это вопрос к каждому из нас, — цитируют его региональные СМИ.
Удмуртский, как и русский, является государственным языком в республике. Согласно данным последней переписи населения, на нем говорит около 300 тыс. человек. По словам главы республики Александра Бречалова, помимо занятий в школах и детских садах, которые проводятся на добровольной основе, предусмотрены также бесплатные языковые курсы в постпредстве Удмуртии в Москве.
Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин и Альберт Разин на встрече 4 сентября 2019 года
Взгляды ученого, который еще c 1980-х годов активно участвовал в национальных движениях и работе клуба удмуртских ученых, были хорошо известны. Не все были с ним согласны, но он пользовался несомненным уважением коллег и никаких серьезных предпосылок к случившемуся не было, рассказала журналистам министр национальной политики республики Лариса Буранова.
— По-человечески случившееся мне непонятно. Очень больно. Мы все, кто его хорошо знал, сейчас пытаемся понять, что стало спусковым механизмом, что подвигло его на такой поступок. Мы все в смятении, — отметила она.
Выяснением всех обстоятельств случившегося сейчас занимаются сотрудники Следственного комитета.