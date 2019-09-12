Дело за малыми: в России всё чаще говорят о защите языков коренных народов

Удэгейцы — один из коренных народов Дальнего Востока. Всего в Приморском и Хабаровском краях сегодня проживает около 1,5 тыс. его представителей. Часть из них по-прежнему живут в удаленных небольших селениях, которые одновременно служат культурными центрами этого народа. В начале сентября Владимир Путин поручил своему полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу проконтролировать вопрос с сохранением их национального языка. Подробнее о том, с какими трудностями в удэгейских поселениях сталкиваются сегодня и почему проблема, с которой обратились к президенту, общая для большинства коренных и малочисленных народов, читайте в материале «Известий».

Большой вопрос

Вопрос о будущем удэгейского языка Владимиру Путину задали во время встречи с общественностью Дальнего Востока, которая состоялась в рамках ВЭФ. При этом российский лидер отметил, что этот пример не единичный.

— По поводу языков очень важный вопрос, касается не только удэгейского языка и литературы, он касается всех языков и литературы всех малочисленных народов страны. Это самое наше большое культурное богатство, но, к сожалению, мы его утрачиваем, — признал президент.

Перечень коренных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока в России утверждается правительством. Сегодня в нем — больше сорока названий.

языки Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Удэгейцы , народ охотников и рыболовов, когда-то селившийся по берегам дальневосточных рек, свое название обрел только к началу прошлого столетия. В 1930–1940-х их переселили из небольших родовых поселков в более крупные селения, где удэгейцы соседствуют с русскоязычным населением, а также с представителями других коренных народов. К 2002 году их численность, согласно данным всероссийской переписи, составляла около 1,6 тыс. человек, сегодня она оценивается примерно в 1,5 тыс. человек.

Большая часть из них проживает на территории Хабаровского и Приморского краев. Там же находится несколько национальных сел, самыми крупными из которых считаются Красный Яр и Агзу в Приморье, а также Гвасюги в Хабаровском крае.

Без диплома

В Приморье сейчас преподавать родной язык действительно оказалось некому , рассказал «Известиям» председатель Союза коренных и малочисленных народов Приморского края, член краевой Общественной палаты Владимир Андрейцев.

— Вроде бы год языков сейчас (2019-й был объявлен Международным годом языков коренных народов. — Прим. ред.), а по итогам у нас в крае преподавание удэгейского просто не ведется. У нас было две национальные деревни, где его преподавали в формате факультативов. Но в одном селе — Агзу — девушка, которая должна была вести занятия, ушла в декрет. В другом селе, Красный Яр, была учительница, но там финансирование урезали, и она просто перестала вести факультатив, — говорит собеседник «Известий».

О2 Поселок Канчалан Чукотского автономного округа, Россия Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Вопрос с организацией обучения родному языку, по его словам, сегодня упирается в том числе в острую нехватку дипломированных специалистов : тех, кто, являясь носителем удэгейского языка, имел бы еще и педагогическое образование. Так, молодая преподавательница из села Агзу до этого ездила в Хабаровск, чтобы пройти специальные курсы, но диплом тогда так и не получила.

Черно-белые листы из ксерокса

Когда речь идет о сохранении языков коренных и малочисленных народов, одной из ключевых проблем остается отсутствие качественных учебных пособий , рассказал «Известиям» Андрей Иванов, координатор просветительских и культурных проектов Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Например, большинство народов Севера еще в начале прошлого столетия собственной письменности не имели — язык, как и национальные сказания, передавался в буквальном смысле из уст в уста, поэтому и необходимости в ней не было. Однако по мере того, как осваивались территории, на которых традиционно проживали представители этих народов, менялась и жизнь вокруг них, и их собственный образ жизни. В этих условиях наличие письменных источников стало необходимым условием для сохранения как самого языка, так и их культурного наследия, поэтому еще в первой половине прошлого столетия на Севере активно работали советские лингвисты, которые разрабатывали письменность для коренного населения.

О1 Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Однако даже если такие пособия есть, до последнего времени их издание, по словам Андрея Иванова, чаще всего становилось проблемой — в первую очередь потому, что занимались этим коммерческие компании.

— Ранее если находился подвижник-педагог, который создавал учебник, он шел на поклон к спонсорам и в издательства, которые не упускали случая заработать на таком учебнике. Но даже если удавалось найти деньги на печать, возникала еще одна проблема — необходимо было пройти ряд экспертиз, прежде чем книга попадала на школьную парту. Поэтому большинство пособий по родным языкам — это черно-белые листы, размноженные на ксероксе, — объясняет эксперт.

Как правило, созданием письменности, а также сбором и изучением произведений народного творчества занимаются профессиональные лингвисты и представители самого народа . Так, создательница удэгейского букваря, писательница и собиратель национального фольклора Валентина Кялундзюга до сих пор живет в селе Гвасюги — хабаровской «столице» удэгейцев. Издать букварь, как и несколько составленных ею школьных учебников, удалось благодаря помощи краевого правительства, рассказал глава сельского поселения Гвасюги Александр Радзиевский.

В целом же, по его словам, в самом населенном пункте дело с изучением родного языка сегодня обстоит лучше, чем в приморских селах.

— У нас два объединенных поселения: русскоязычное и удэгейское. В удэгейском селе есть школа, там проходят занятия по родному языку, даже классы по-удэгейски там написаны, — рассказывает он.

О4 Ученики школы в селе Гвасюги, архивное фото 2000 года Фото: ТАСС/Владимир Тарабащук

Этим летом в Гвасюгах побывала экспедиция Российского географического общества (РГО). В отчете, опубликованном на сайте общества, говорится, что помимо школы в селе есть медпункт с собственной машиной скорой помощи, два магазина и даже национальный музей , здание которого, отмечают участники экспедиции, правда, находится «в плохом состоянии».

Первая за 15 лет

В этом году Союзу коренных и малочисленных народов Приморского края удалось отправить в Санкт-Петербург одну из удэгейских выпускниц.

— У нее одни пятерки, прекрасные баллы по ЕГЭ. Она поступила в институт имени Герцена, именно на педагога по родным языкам. Но на то, чтобы она закончила учебу, потребуется время, а пока у нас, получается, нет преподавателей, — говорит Владимир Андрейцев.

Пример этой девушки для удэгейцев — первый за 15 лет. Такая пауза связана как с недостатком финансирования и низкой заинтересованностью молодежи, так и с тем, что до последнего времени вопрос с сохранением языка отодвигался на второй план.

— Прежде всего, наверное, это и от нас зависит. Возможно, мы вели недостаточную работу, концентрировались на других направлениях, — рассуждает собеседник издания.

С другой стороны, по его словам, речь должна идти о комплексной поддержке . Для удэгейцев, как и для большинства коренных народов, язык тесно связан с занятиями традиционными промыслами и традиционным образом жизни в принципе. Без них потребность в языке исчезнет, а значит, со временем неизбежно исчезнет и сам язык.

О3 Дети удэге, проживающих в селе Гвасюги Фото: Русское географическое общество. Отделение в Республике Башкортостан/Камиль Зиганшин

С предложением разработать такую комплексную программу они, по его словам, в разное время обращались к руководству Приморского края, однако до сих пор вопрос так и не удалось решить. Между тем проблема становится всё более актуальной по мере того, как Приморье начинают осваивать в том числе и крупные компании.

В большом мире

В то же время, отмечает Александр Радзиевский, сама культура и история этого народа вызывают интерес . Так, в конце лета в селе прошел традиционный праздник, на который приехали представители различных удэгейских общин. Один из участников экспедиции РГО, посетившей село летом 2019-го, пишет об удэгейцах книгу. Еще одну книгу о представителях народа, по словам главы сельского поселения, пишет приморский автор.

«Активистами во главе с Валентиной Кялундзюга и «мэром» поселения Александром Радзиевским ведется работа по сохранению не только культуры народа удэге (местный ансамбль «Су гакпай» с успехом выступал во Франции, Италии, Германии, Швейцарии, а также на Международном фестивале фольклора в Канаде), но и удэгейского языка», — говорится в отчете, опубликованном на сайте РГО.

О5 Удэгейцы, архивное фото 1971 года Фото: ТАСС/Юрий Муравин

Сейчас, по данным авторов, уже были изданы учебники для первого и второго классов, готовится к изданию учебник для третьего класса. С другой стороны, из школьной программы был исключен урок по национальному прикладному искусству, которому раньше отводился один час в неделю.

При этом в поселке довольно много молодых семей. В том числе внучка Валентины Кялундзюга живет там же и работает в администрации местного клуба. Проблема с массовой миграцией молодежи в города здесь не стоит, уверен Александр Радзиевский.

— Удэгейцы живут кланово, у них есть родовые общины, они ведут оседлый образ жизни. Их вроде бы в города и не тянет — бывает, что кто-то уезжает, но обычно возвращается. В «большом мире» приживаются не все, — объясняет он.

Отдали в общий фонд

В Приморье в последнее время всё активнее пытаются привлечь к проблеме сохранения национального языка молодых людей.

— Мы плотно занимаемся изучением тематики последние два года. Активную работу провели по выпускникам — и молодежь начинает понимать, что в целях сохранения культуры и традиций им нужно за это взяться, — рассказывает Владимир Андрейцев.

Опыт выпускницы, в этом году отправившейся в Петербург для получения профильного образования, в организации рассматривают как первую серьезную победу , а решить проблему с недостаточным количеством пособий в союзе надеются с помощью Фонда поддержки родных языков. Сейчас, по словам Владимира Андрейцева, они уже передали фонду имеющиеся у них учебные материалы и ведут переговоры об издании пособий.

Совместный проект Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Министерства просвещения Фонд поддержки, сохранения и изучения родных языков был учрежден в феврале 2019 года. Как отмечается на сайте Министерства просвещения, в задачи фонда входит «поддержка изучения родных языков на всей территории страны, создание учебников и словарей, содействие в подготовке преподавателей».

Фото: МБОО СОШ села Гвасюги/gvasugi.edu.27.ru Учебник удэгейского языка

Передача задач по изданию таких пособий в ведение государства позволяет перевести их издание на некоммерческую основу, отметил в разговоре с «Известиями» представитель Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

— Кроме того, фонд представляет интересы государства, и именно государство станет правообладателем этих учебников и букварей, а не многочисленные региональные типографии, как это происходит сегодня, — добавляет эксперт.

Среди других инструментов, которые могут оказаться эффективными, Владимир Андрейцев называет предоставление «существенных доплат» учителям, специализирующимся на преподавании родных языков, и стипендий студентам : «Чтобы молодые люди понимали, что они отучатся и смогут получать достойную зарплату».

Но на всё это, как и на подготовку нового поколения специалистов, потребуется дополнительное время.

— Если считать нормой, что для каждого изучаемого родного языка и литературы должна быть издана линейка учебных пособий с первого по четвертый класс, то создание этих учебников еще займет у ряда народов более года. Некоторые специалисты называют срок готовности рукописей и иллюстраций — февраль 2021 года, — говорит директор образовательных программ этноцентра «Русло» Николай Шкаруба.

Трагедия в Удмуртии

В то же время проблема сохранения родного языка сегодня нередко остро воспринимается не только представителями коренных и малочисленных народов. Во вторник, 10 сентября, когда готовился этот материал, стало известно о трагедии в Удмуртии — там накануне открытия сессии удмуртского Госсовета попытался свести счеты с жизнью стоявший в пикете ученый , кандидат философских наук, заслуженный научный деятель республики Альберт Разин.

О7 Альберт Разин Фото: facebook.com

Он был доцентом Удмуртского университета и ранее являлся директором действовавшего при вузе института человека. По данным СМИ, во время пикета 10 сентября м ужчина выступал против добровольного принципа преподавания национального языка в школах республики, а также заявлял о том, что удмуртский оказался невостребованным в республиканских государственных учреждениях. Всё это, по мнению Альберта Разина, могло привести к исчезновению удмуртского этноса.

Очевидцы попытались оказать 79-летнему мужчине помощь на месте, вскоре он был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался. При этом председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев вскоре после трагедии заявил региональным журналистам, что, несмотря на определенные трудности, в целом ситуация с изучением и сохранением родного языка в республике обстоит благополучно .

— Удмуртский язык изучается по спецпрограммам в школах, появится современный центр современной культуры; национальные радио, телевидение, газеты, литература — всё это есть в регионе и активно развивается. А уж что мы делаем, чтобы передать своим детям любовь к языку и культуре, это вопрос к каждому из нас, — цитируют его региональные СМИ.

Удмуртский, как и русский, является государственным языком в республике. Согласно данным последней переписи населения, на нем говорит около 300 тыс. человек . По словам главы республики Александра Бречалова, помимо занятий в школах и детских садах, которые проводятся на добровольной основе, предусмотрены также бесплатные языковые курсы в постпредстве Удмуртии в Москве.

О8 Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин и Альберт Разин на встрече 4 сентября 2019 года Фото: facebook.com/Leonid Gonin

Взгляды ученого, который еще c 1980-х годов активно участвовал в национальных движениях и работе клуба удмуртских ученых, были хорошо известны. Не все были с ним согласны, но он пользовался несомненным уважением коллег и никаких серьезных предпосылок к случившемуся не было , рассказала журналистам министр национальной политики республики Лариса Буранова.

— По-человечески случившееся мне непонятно. Очень больно. Мы все, кто его хорошо знал, сейчас пытаемся понять, что стало спусковым механизмом, что подвигло его на такой поступок. Мы все в смятении, — отметила она.

Выяснением всех обстоятельств случившегося сейчас занимаются сотрудники Следственного комитета.