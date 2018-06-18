Трудности перевода

Законопроект о добровольном изучении родных языков в школах пройдет первое чтение в Госдуме уже завтра, 19 июня. Депутаты учли замечания критиков, однако от плана не отступились. Пока в Татарстане настаивают на противоречии поправок Конституции, на территориях Крайнего Севера совсем другие проблемы. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что изменения в проекте призваны дополнительно защитить языковые права граждан. Подробнее — в материале портала iz.ru.

По маслу не пройдет

Комитет Госдумы по образованию в пятницу, 15 июня, рекомендовал принять в первом чтении законопроект об изучении родных языков в школах, который наделал шума в ряде национальных республик. Нижняя палата парламента рассмотрит законодательную инициативу 19 июня. Принимать законопроект будут с определенными оговорками.

Группа депутатов из всех фракций внесла поправки в закон об образовании на рассмотрение Думы в апреле. Согласно нему, изучение в школах родного языка из числа языков народов России должно стать дисциплиной по выбору. «Преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ», — подчеркивается в законопроекте.

язык_1 Дети на занятиях в школе, Дагестан Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

В ряде субъектов инициатива вызвала неоднозначную реакцию. В Госдуме создали специальную рабочую группу, чтобы рассмотреть все «за» и «против» при участии экспертов. В конечном счете профильный комитет собрал поправки к первоначальной редакции документа, однако депутаты увидят их позже. «Схема известна по закону о контрсанкциях: мы принимали старый вариант в первом чтении, но одновременно в постановлении Госдумы зафиксировали, каким образом законопроект будет изменен ко второму чтению. С этим законопроектом предполагается такой же путь», — объяснил первый замруководителя фракции «Единая России» Андрей Исаев.

Помимо думского комитета по образованию, законопроектом ко второму чтению займется рабочая группа, созданная в Министерстве просвещения. Глава профильного комитета Госдумы Вячеслав Никонов заверил, что документ будет принят в окончательном чтении только тогда, когда формулировки устроят всех без исключения — в том числе власти национальных республик. «Комитет ни в коем случае не допустит принятия такого законопроекта, который бы ущемлял права людей на изучение родного языка», — заявил парламентарий в интервью РАПСИ.

Хотели как лучше

Авторы законопроекта объясняли, что из регионов шло много жалоб на принуждение к изучению родного языка. Несколько лет критически стоял вопрос обратный: в субъектах жаловались на препятствия при изучении национальных языков. По словам Вячеслава Никонова, в России сложилась беспрецедентная ситуация: «Ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках».

Отстаивая законопроект о добровольном изучении родных языков, в Госдуме напомнили о четком указании со стороны главы государства. Год назад в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что сокращение часов изучения русского языка в национальных республиках недопустимо. «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», — сказал он, подчеркнув, что русский язык — «естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны». Вместе с тем президент призвал действовать крайне деликатно, когда речь идет о сохранении национальных традиций.

Наиболее громкие скандалы с изучением родных языков произошли в Татарстане. В апреле портал iz.ru писал об истории казанской школьницы, родителей которой попросили уволиться из-за их отказа дать согласие дочери на уроки «родного языка». Похожая история произошла у Екатерины Беляевой, ребенок которой учится в лицее с физико-математическим уклоном №131 в Казани. «На родительском собрании классный руководитель сказала, что мы не можем выбрать какой-то другой предмет, кроме предлагаемых «татарская литература на русском языке», «татарский язык для русскоязычных» и «татарский язык для татароязычных», потому что учительский совет такое решение уже принял», — рассказала порталу iz.ru жительница Татарстана.

язык_1 Учащиеся сельской школы на уроке родной (якутской) литературы Фото: ТАСС/Рюмин Александр

По ее словам, при формировании классов с самого начала стараются учитывать языковой аспект: так, в классы А обычно собирают детей из семей, где говорят по-татарски. Поэтому вдвойне удивительно, почему в школах не могут учесть интересы остальных ребят, которые заранее распределены по группам. Мало того что они не могут выбрать желаемый предмет: качество преподавания навязанного хромает. По словам Беляевой, литературу на татарском языке для русскоязычных ведет преподавательница, которая плохо говорит по-русски. Занятия сводятся к тому, что дети слушают, как она им читает отрывки.

«Я попросила, чтобы заменили на литературное чтение с учителем, который ведет русский язык. Мне отказали», — говорит собеседница портала. В конечном счете за восемь лет «столько часов русского и литературы украли, что будет очень тяжело готовиться к экзаменам» — сыну Екатерины Беляевой предстоит сдавать ГИА.

Прикрылись языком

«Ту поправку, которую сейчас намерена принять Госдума, нужно было принять еще три года назад. Мы очень серьезно с этим опоздали. Экспертное сообщество давно говорило о том, что складывается ненормальная ситуация, когда из-за нечеткости формулировок существующее законодательство начали толковать весьма специфически в некоторых республиках», — говорит член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

язык_1 Учебник татарского языка Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Она уверена, что поправки в закон об образовании никак не навредят изучению родных языков. Да и сейчас критика звучит из некоторых национальных республик совсем по иной причине. «Абсолютно мирный образовательный вопрос вдруг перевели к политическую плоскость. Некоторым это было очень выгодно, — отметила Лянге в беседе с порталом iz.ru. — Вспомним, год назад Татарстан достаточно жестко торговался с федеральным центром за особые, более льготные, нежели у всех других субъектов Федерации, условия. Фактически это была торговля за разного рода экономические ресурсы».

В администрации Татарстана подчеркивали, что споры вокруг законопроекта касаются не только их республики, а всех регионов. Замруководителя пресс-службы главы субъекта Лилия Галимова заявляла, что их «раскачивают» активисты и политологи, которые «никогда даже не читали и не открывали» Конституцию. Она апеллировала статьями, которым якобы противоречит разработанный в Госдуме законопроект.

«Конституция не обязывает никого изучать родные языки, она гарантирует право на это. Это право есть не только у жителей национальных республик, — объясняет Маргарита Лянге. — Допустим, если будет энное количество татар на Чукотке и они захотят, чтобы их дети учили национальный язык, они пишут соответствующее заявление. Школа в этом случае не имеет права им отказать: обратите внимание, речь не идет о желании или нежелании директора».

язык_1 День чеченского языка в школе города Грозный Фото: ТАСС/Афонина Елена

По ее словам, большинство национальных республик поправки не беспокоят. Один из примеров — Удмуртия, где стоит очередь из людей, желающих изучать национальный язык. «Там очень много делают для того, чтобы он был привлекательным», — отметила член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Руководитель еще одной национальной республики в Приволжском федеральном округе — Марий Эл — Александр Евстифеев выступил за принятие поправок о добровольном изучении родного языка. «Сейчас идет законопроект, где будет учитываться мнение не только преподавательского коллектива, руководства образовательных учреждений, но и родителей, — подчеркнул чиновник. — Мы такое положение закона приветствуем».

Кто о чем

Дискуссии вокруг добровольного изучения родных языков разгорелись в основном в Приволжье и на Северном Кавказе. Однако затрагивает законопроект и проблемы сибирских и дальневосточных регионов, где проживают представители сорока коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Пока в Приволжье спорят, брать дополнительный предмет на родном языке или нет, на северных территориях такой возможности у людей может попросту не быть, говорит и. о. директора Института народов Севера РГПУ им. Герцена, доктор философских наук Игорь Набок.

язык_1 Ненецкая девочка в национальном костюме Фото: Depositphotos

«Здесь, конечно, свои специфические особенности связаны, в первую очередь, с разной степенью сохранности языков, — объяснил он в беседе с порталом iz.ru. — Во-вторых, с тем, что у нас эти языки не являются языками обучения, они существуют только в предметном виде». В случае с северными территориями это «опасно для существования и поддержания языков», носителей которых осталось очень мало, подчеркнул Игорь Набок.

Он отметил, что ситуация с изучением языков КМНС и так усложнилась после введения подушевого финансирования для школ при экс-министре образования Дмитрии Ливанове, из-за которого на севере закрылись малокомплектные школы. А для местных знание своего языка имеет социально-экономическое значение — без него не обойтись тем, кто занимается, например, оленеводством или рыболовством.

В целом профессор уверен, что отказываться от изучения родного языка родителям не стоит. «Знать родной язык, знать свою культуру — малочисленного, немалочисленного народа — это для личности необходимо», — считает он.