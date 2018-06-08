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Госдума рассмотрит законопроект об изучении родного языка 19 июня

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Госдума может рассмотреть законопроект об изучении национального языка народами России в первом чтении 19 июня. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«При нашем согласии уже 15 июня комитет по образованию и науки рассмотрит [законопроект] с тем, чтобы вынести [его] на первое чтение на заседании 19 июня», — приводит «РИА Новости» слова Никонова.

В Госдуму 10 апреля внесли законопроект, который устанавливает преподавание и изучение государственных языков республик России на добровольной основе.

Кроме того, документ дает право россиянам на изучение родного языка с учетом потребностей обучающихся и их родителей или законных представителей.

Проблема актуальна для некоторых российских регионов. В частности, в Татарстане, где русский и татарский языки являются государственными, многие родители школьников жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

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