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Госдума при дополнении законопроекта добавит русский язык к родным

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Закон о языках будет изменен депутатами ко второму чтению, рассказал во вторник, 5 июня, глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

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В настоящее время предполагается, что ко второму чтению законопроект будет вводить обязательное изучение родного языка в республиках, но в качестве родного можно будет выбрать и русский язык.

«Изучение родного языка должно быть обязательным для тех людей, которые выбирают изучение этого языка», — цитирует Никонова «Газета.ру».

В первой редакции документ предлагал закрепить в законе об образовании норму, что преподавание и изучение государственных языков республик России должны осуществляться только на «добровольной основе».

8 июля в ходе расширенного заседания комитета по образованию депутаты обсудят поправки в закон, по его итогам они будут объявлены.

26 апреля в Казани отметили день родного языка, праздник отмечается в день рождения великого татарского поэта, человека, который участвовал в становлении татарского литературного языка Габдуллы Тукая. 

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