В Европарламенте Латвию сравнили с хорьком за ущемление русского языка

Латвийские чиновники напоминают кровожадного хорька в курятнике, заявил депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

Так он прокомментировал инициативу минобрнауки Латвии, которое ранее предложило частным вузам и колледжам вести обучение на латышском или на одном из официальных языков ЕС, сообщает «РИА Новости».

«Часто хорек, забравшийся в курятник, не может остановиться: он продолжает грызть горло всё новым и новым курам, хотя не может физически сожрать даже первую... Так и правящие националисты не могут остановиться в изобретении всё новых и новых видов мести по отношению к русским», — подчеркнул Митрофанов.

Идею запретить обучение на русском в частных вузах депутат назвал безумной. Он отметил, что такие действия свидетельствуют о серьезной болезни внутри политической элиты.

В 2017 году в частных университетах Латвии училось свыше 15 тыс. человек, из них треть — на русском языке, 5189 человек.

В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал указ о реформе образования, которая предполагает перевод преподавания в школах нацменьшинств на латышский язык с 2020 года. Согласно инициативе на русском будет проходить только обучение русской литературе и языку.

Этим решением остались недовольны русскоязычные жители Латвии, число которых составляет 40% от общего населения страны. 1 мая около 10 тыс. человек вышли на улицы латвийских городов в защиту русских школ.