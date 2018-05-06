Глава МИД Турции позвал россиян в свою страну на русском языке

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в эфире телеканала CNN Turk, пригласил в свою страну граждан России на русском языке.

«Аланья и Анталья — мой родной дом, и для русских стали тоже родными городами. Мы очень рады встречать дорогих гостей из России. Турция и Анталья — очень красивые страна и город», — приводит слова политика ТАСС.

Он также обратил внимание, что турецкая кухня «очень-очень вкусная».

В 2017 году на турецких курортах было зафиксировано рекордное число россиян. Страна приняла 4,7 млн наших соотечественников, что превышает показатель 2014 года, считавшегося прежде самым успешным.

В начале 2018 года Турция оказалась лидером по количеству ранних бронирований на лето.