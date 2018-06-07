Сбербанк заговорит о России на языках малых народов

Сбербанк запустил ко Дню России проект поддержки редких языков страны.

В проекте 30 языков. На специальном сайте пользователи смогут узнать, как выглядит фраза «С Днем России» на каждом из них и поделиться этим в соцсетях с хештегом #этовсеРоссия. Кроме того, можно будет предложить новые языки, не включенные в акцию.

Цель проекта — напомнить о том, что Россия говорит более чем на 230 языках, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, и дать возможность попрактиковаться в каждом из них. Это позволит понять, насколько страна шире, чем стереотипное представление о ней.