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Сбербанк заговорит о России на языках малых народов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаитл Терещенко
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Сбербанк запустил ко Дню России проект поддержки редких языков страны.

В проекте 30 языков. На специальном сайте пользователи смогут узнать, как выглядит фраза «С Днем России» на каждом из них и поделиться этим в соцсетях с хештегом #этовсеРоссия. Кроме того, можно будет предложить новые языки, не включенные в акцию.

Цель проекта — напомнить о том, что Россия говорит более чем на 230 языках, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, и дать возможность попрактиковаться в каждом из них. Это позволит понять, насколько страна шире, чем стереотипное представление о ней.

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