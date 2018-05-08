ЕГЭ расширит географию

Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести еще один обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии. Документ может быть принят Минобрнауки до конца мая. Эксперты поддерживают введение экзамена после 9-го класса, то есть после окончания курса географии в школе, но сомневаются в его целесообразности в 11-м — немногим выпускникам этот предмет пригодится при поступлении в вуз.

Государственная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 11-м классе и ГИА в 9-м) по географии должна стать обязательной, а в 8-м и 9-м классах школьникам необходимо изучать географию своего региона. Такие положения содержатся в проекте концепции развития географического образования. Документ, с которым ознакомились «Известия», подготовила рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки. Сейчас проект концепции поступил на утверждение в Минобрнауки.

Необходимость появления еще одного обязательного экзамена авторы концепции мотивируют «высокой значимостью предмета, наряду с русским языком, литературой и историей России, для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Пока для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.

Географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 тыс. выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать географию, даже в Москве не больше десятка — в основном, собственно географического профиля.

Сейчас этот предмет не нужно сдавать даже на некоторые географические факультеты педагогических вузов, сообщил «Известиям» первый вице-президент РГО Николай Касимов.

— Наша идентичность определяется несколькими вещами: язык и литература, история и география. Люди должны знать место, где они живут. Надо, чтобы больше выпускников сдавали географию, — считает Николай Касимов.

Он добавил, что в концепции есть еще один инструмент, который должен повысить популярность экзамена по географии. Речь идет о расширении перечня специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать этот предмет. Обязательный вступительный экзамен по нему предлагается ввести для специальностей «Экономика», «Туризм» и «Международные отношения». Сейчас вузы сами решают, какие предметы должны сдавать абитуриенты, и для изменения ситуации нужно принимать дополнительные нормативные акты.

О необходимости концепции развития географического образования в конце апреля говорил президент Владимир Путин. На заседании попечительского совета Русского географического общества он заявил о том, что рассчитывает на ее утверждение в Минобрнауки «в самое ближайшее время».

Концепция географического образования запланирована к утверждению на ближайшей коллегии Минобрнауки, которая состоится 22 мая, рассказали «Известиям» в ведомстве. Работа над концепцией велась в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом, проект прошел обширные экспертные обсуждения. При этом в ближайшее время кардинальных изменений в ЕГЭ не планируется, добавили в министерстве.

Концепция — рамочный документ, на основе которого должны быть скорректированы стандарты и приняты нормативные акты с конкретными поручениями.

Президент Российской ассоциации учителей географии Александр Лобжанидзе заявил «Известиям», что поддерживает введение итоговой аттестации по этому предмету в девятых классах, но сомневается в том, что экзамен будет полезен выпускникам 11-х.

— В 9-м классе школьники заканчивают курс изучения географии России, поэтому во введении обязательного экзамена есть логика. А в 11-м человек определяется и готовится к экзаменам по предметам, которые ему нужны для поступления в вуз. Если мы хотим проверить уровень географической грамотности одиннадцатиклассников, существует удобный формат — всероссийская проверочная работа. В прошлом году ВПР по географии писали 300 тыс. человек, — рассказал Александр Лобжанидзе.

Ранее было принято решение о введении обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года.