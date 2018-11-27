«Если ты не занимаешься нацполитикой, то она займется тобой»

В конце октября на заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям была представлена новая «Стратегия государственной национальной политики». В ближайшее время документ поступит на подпись главе государства. С чем связана необходимость обновления этого фундаментального документа, что изменит новый закон об адаптации мигрантов и как государство будет поддерживать малые народы? На эти и другие вопросы «Известий» ответил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

баринов Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новые понятия

— Новый вариант Стратегии государственной национальной политики уже направлен на подпись президенту. В чем практическое значение этого документа для такой непростой темы, как национальная политика?

— Многонациональность и полиязычие — это ключевые особенности нашей страны. На территории России проживают около 200 народов, более 100 из них — коренные. Только представьте, что от Калининграда до Чукотки до сих пор живут и сохраняют свою культуру и языки этносы, которые упоминались еще в первых древнерусских летописях начала XII века.

В той же «Повести временных лет» речь идет о таких народностях, как мордва, пермь, ижора, корелы. Нуждается ли такое многообразие в государственном регулировании на всех уровнях? Бесспорно, да. В прошлом году на профильном форуме в Перми родилась такая шутка: если ты не занимаешься национальной политикой, то она займется тобой. И недавнее прошлое нам неизбежно это доказывает.

Почти 20 лет национальная политика пребывала в некотором забвении с точки зрения полноценного государственного управления. Вопросы, которые сегодня мы относим к сфере регулирования национальной политики, были разбросаны по министерствам и ведомствам и крайне слабо решались в силу приоритета иных целей и задач. Но чем больше государство отгораживалось от решения национальных вопросов, тем громче они звучали.

— Что вы имеете в виду?

— Достаточно вспомнить резонансные события в Кондопоге, на Манежной площади, в Бирюлеве и т.д. Ситуация стала меняться только тогда, когда мы начали осознано заниматься гармонизацией межнациональных отношений. И вот как раз первым таким большим системным шагом к урегулированию вопросов нашей сферы стала «Стратегия реализации государственной национальной политики», разработанная и принятая в 2012 году. Именно этот фундаментальный документ позволил приступить к формированию полноценной системы управления в нашей сфере на всех уровнях. Во многом и появление в 2015 году Федерального агентства по делам национальностей, и принятие в 2016 году первой госпрограммы по нацполитике обусловлены именно реализацией стратегии.

баринов Верховный суд Карелии оглашает приговор подсудимым по уголовному делу о массовой драке в городе Кондопога, спровоцировавшей антикавказские погромы в 2006 году Фото: РИА Новости/Владимир Ларионов

— Что это дало на практике?

— Приведу только две цифры для сравнения. Сегодня впервые за всю новейшую историю страны абсолютное большинство граждан из числа опрошенных — 93% — подтверждают отсутствие к себе неприязни из-за национальности, а ведь еще в 2013 году этот показатель находился на уровне 55,5 %.

Время перемен

— Почему все же возникла необходимость этот документ менять? Что с ним было не так?

— Всё течет, всё меняется. С момента принятия и начала реализации «Стратегии...» прошло уже больше пяти лет, в конце 2017 года экспертное сообщество было единодушно в том, что сложились все предпосылки к ее корректировке. При этом кто-то считал, что нужно всё переписать полностью, кто-то предлагал внести незначительные уточнения. Анализировали и рассматривали все предложения, а их было не менее 200.

— Какие изменения были внесены в документ?

— В новой редакции был учтен ряд положений утвержденной в 2015 году «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В частности, включены целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер, их раньше в документе не было.

Стратегия дополнена понятийным аппаратом, разработанным научным сообществом, что в 2012 году было сделать крайне сложно, учитывая специфику нашей сферы и отсутствие единства подходов в научном сообществе. В проекте новой редакции стратегии появились такие понятия, как «гражданское единство», «гражданское самосознание», «многонациональный народ», «межнациональные отношения», «общероссийская идентичность» и др.

баринов Семинар-совещание по вопросам реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Цели и задачи национальной политики тоже претерпели изменения?

— Нет, ключевые позиции остались неизменными. При сохранении основной двуединой задачи — укреплении единства многонационального народа Российской Федерации и поддержки этнокультурного многообразия — акцентируется внимание на российской цивилизационной идентичности, на ее ключевой роли, основанной на русской культурной доминанте, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все народы, населяющие Россию.

Адаптация для мигранта

— Несколько лет назад шла речь о разработке отдельного законопроекта о российской нации, однако позднее эта идея так и не получила развития. Нашли ли идеи, высказанные тогда, отражение в новой «Стратегии...»?

— Эта инициатива научного сообщества — как раз яркий пример того, насколько сложна и чувствительна наша сфера. Кроме резонанса, в большей степени негативного, эта история не получила никакого конструктивного воплощения. За публичными дискуссиями смыслы были утеряны, а они там были. На тот момент мы нуждались в рамочном законе о национальной политике, который бы позволил устранить законодательные пробелы в нашей сфере, закрепить в правовом поле необходимые понятия, механизмы реализации. Увы, такого развития эта идея, реализация которой была поручена рабочей группе при Совете при президенте по межнациональным отношениям, не получила.

— Каких законов нам не хватает в области нацполитики?

— В первую очередь в законодательном урегулировании нуждается социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан. Мы разработали и внесли на рассмотрение правительства законопроект «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ», который впервые в российском законодательстве закрепляет перечень основных понятий, необходимых для обеспечения деятельности в этой сфере.

баринов Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В чем суть этого законопроекта?

— В частности, речь идет о выстраивании взаимодействия органов власти всех уровней, некоммерческого сектора и бизнеса (работодателей) в решении вопросов социальной и культурной адаптации и интеграции. Важно, что документ не предполагает формирования новой инфраструктуры, а использует потенциал некоммерческих организаций, что позволит и запустить процесс домиграционной подготовки граждан, и существенно снизить нагрузку на бюджет.

— Будет ли государство оказывать дополнительную поддержку малым народам?

— Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока нуждается в законодательном регулировании. Речь идет о поправках в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Они касаются федерального реестра народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность. Изменения касаются и порядка возмещения убытков малочисленным народам в результате нанесения ущерба их исконной среде обитания деятельностью организаций или физических лиц. Кстати, впервые за последние несколько лет, мы ожидаем увеличения финансирования по этому направлению.

Чувствительная тема

— Языковая политика тоже нашла отражение в новой редакции стратегии? Какие шаги в этом направлении ведомство намерено предпринять в ближайшее время?

— Это отдельное направление в документе. И акцент здесь делается на то, что очень важен баланс между русским языком как языком межнационального общения, как инструментом надэтнической консолидации общества, и языками народов России. И мне кажется, что эта тема как раз показывает то, что даже в очень чувствительных, сложных, общественно значимых вопросах в национальной политике, объединившись, государство, общественные организации, регионы в состоянии найти компромиссные решения, которые устраивают всех.

баринов Фото: РИА Новости/Андрей Иглов

— Можете привести примеры?

— Достаточно вспомнить принятый недавно Госдумой федеральный закон, обеспечивающий возможности получения образования на родных языках на протяжении всего образовательного процесса. В документе впервые предусматривается изучение русского языка не только как государственного, но и как родного языка из числа языков народов России, что актуально прежде всего в национальных республиках. Итоговый вариант законопроекта удовлетворил все заинтересованные стороны и снял напряжение в обществе.

И решение президента о создании фонда поддержки языков, учредителями которого стали Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей, будет дополнительным инструментом, который поможет снять большую часть проблем.

Следующий год объявлен Генассамблеей ООН Международным годом языков коренных народов. Совсем недавно вышло распоряжение правительства об утверждении состава оргкомитета, который мне выпала честь возглавить. На первом заседании, которое пройдет до конца года, мы обсудим план мероприятий, только федеральная часть которого уже насчитывает свыше 70 проектов, а региональная — сотни.

Крымский вопрос

— «Стратегия...» учитывает в том числе и ситуацию после воссоединения России и Крыма. Какие меры поддержки предусматриваются для народов Крыма?

— Конечно, в «Стратегии...» это не написано прямо, потому что это документ более глобального характера. Однако воссоединение Крыма с Россией не могло не отразиться на сфере межнациональных отношений. Ведь с территории Крыма в 40-е годы прошлого века производились массовые депортации народов, и последствия этих трагических событий до сих пор играют большую роль в национальной политике.

С 2014 года наше государство уделяет этому вопросу большое внимание, и сегодня уже можно говорить о том, что нам удалось вернуть доверие народов Крыма. Во многом это произошло благодаря действенной государственной политике.

баринов Крымский полуостров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— В чем именно она выражалась?

— Смотрите, более 20 лет Крым был украинским, и что хорошего ранее депортированные народы полуострова получили от государства? А Россия стразу перешла к активным действиям: крымско-татарский язык, наряду с украинским и русским, получил в Крыму статус государственного; официальными стали национальные праздники, регулировались вопросы с получением льгот населению, которое подвергалось депортациям. Целый раздел программы по социально-экономическому развитию Крыма Министерства экономического развития посвящен восстановлению исторической справедливости по отношению к пострадавшим народам, самый многочисленный из которых, крымские татары: строится жилье, школы, дороги, культовые сооружения, что тоже очень важно.

Да, это всё не сиюминутные процессы, доверие народа, которое было разрушено, не так просто вернуть. Но ситуация меняется. Я абсолютно уверен, что все эти положительные тенденции сохранятся.