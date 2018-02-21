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Электронные разговорники юкагирского языка разработали в Якутии

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Электронные разговорники редкого юкагирского языка разработали ученые в Республике Саха. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказал заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

Ученые Якутии создали электронные разговорники и компакт-диски юкагирского языка. Язык принадлежит коренным малочисленным народом и входит в группу исчезающих языков. Разработанные ими материалы разместили в открытом доступе на интернет-портале коренных малочисленных народов Севера, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на ТАСС.

Анатолий Жожиков рассказал, что исчезающий юкагирский язык представлен в двух диалектах разных этнических групп – лесных и тундренных юкагиров. Языки имеют между собой значительные отличия. Так, на лесном диалекте говорят менее 10 человек в мире, но коренные народы проявляют большой интерес к нему и желают изучать язык своих предков.

Для изучения языка провели масштабную работу. Были организованы специальные экспедиции, в рамках которых специалисты-языковеды побывали на Чукотке, Камчатке и в Хабаровском крае.

В дальнейшем в планах ученых стоит реализация проекта по сбору контента для других языков коренных малочисленных народов Севера. В экспедициях для этого были собраны материалы по эвенам, эвенкам, долганам, чукчам, нанайцам, негитальцам, удэгейцам и корякам.

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