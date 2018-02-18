Скончалась советский и российский лингвист Арутюнова

Советский и российский лингвист, член-корреспондент Российской академии наук Нина Арутюнова скончалась в воскресенье, 18 февраля. Ей было 94 года, сообщила пресс-служба Института языкознания РАН.

Дата и место прощания с выдающимся лингвистом будут объявлены позднее.

Арутюнову многократно приглашали в университеты Германии, Австрии, Испании, Италии, Китая и других государств. В 1990 году она была избрана членом-корреспондентом РАН.

«Потеря наша невосполнима. С яркой личностью Нины Давидовны связаны самые лучшие страницы науки о языке в нашем институте. Память о Нине Давидовне, светлом человеке и выдающемся ученом, навсегда останется в наших сердцах», — отметили коллеги Арутюновой в Институте языкознания РАН.